Studenti z Fridays for Future uspořádali pochod Prahou. ,,Nechceme žít ve fosilní oligarchii,” vzkazují

20. 6. 2025

Tisková zpráva hnutí Fridays for Future 20. 6. 2025, Praha

Středoškolské hnutí Fridays for Future se protestním průvodem vymezilo proti vlivu miliardářů na společnost. Jako problematické studenti vnímají vlastnictví mediálních domů miliardáři, jejich styky s politiky a finanční podporu klimaskeptických think-tanků a institutů. Upozorňují na rostoucí zisky fosilních korporací a jejich majitelů, které vidí v přímém kontrastu s ničivými dopady klimatické změny, kterou fosilní byznys způsobuje.

Průvod, nazvaný „Rozlučka s oligarchy”, prošel v pátek odpoledne Prahou. Vedl přes místa, která jsou podle organizátorů spojená s fosilní oligarchií v Česku. Na každé zastávce zazněl proslov o vlivu daného miliardáře či korporace a na několika místech byl odehrán malý happening. V čele nesli středoškoláci transparent s nápisem „Rozlučme se s oligarchy, ne se svobodou”. Právě takzvaná fosilní oligarchie byla ústředním bodem páteční akce. Studenti tak označují rostoucí vliv miliardářů podnikajících ve fosilním průmyslu na česká média a politiku. To podle nich znemožňuje snahy o řešení klimatické krize, kterou tento průmysl způsobuje, a také ohrožuje nezávislost médií a demokracii obecně. Studentské hnutí průvodem symbolicky zakončilo týden „V rukou oligarchů“, který pořádalo.

„Pokud budou fosilní a jiní miliardáři nadále skupovat čím dál větší části médií a nepodaří se nám omezit vliv těchto oligarchů na českou politiku, nebude v ohrožení pouze naše klima, ale i naše demokracie,” uvedl na místě Tadeáš Pospíšil, spolumluvčí Fridays for Future.

Krátce poté, co shromáždění vyrazilo z náměstí Republiky, se zastavilo u sídla společnosti Sev.en v ulici V Celnici. Pod tuto společnost spadají uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, které patří mezi největší emitenty skleníkových plynů v Česku. Chvaletická elektrárna dále dlouhodobě překračuje zákonné limity na vypouštění rtuti. Majitelem Sev.en je fosilní oligarcha Pavel Tykač. Studenti upozorňují na jeho blízké vztahy s vládní ODS a TOP 09. Jeho snahu ovlivňovat českou politiku pak vidí jako jednu z příčin opakovaného nedodržování klimatických závazků českou vládou. Studenti předali na recepci Sev.en dort připomínající logo České televize. Šlo o zjevnou narážku na styky oligarchy Tykače s předsedou Rady ČT Pavlem Matochou, o kterých před nedávnem informoval Deník N.

„Je pro nás jako pro studenty zcela nepochopitelné, proč když Andrej Babiš vlastnil média a angažoval se v politice, byl to obrovský problém, ale teď, když fosilní oligarchové skupují média, ovlivňují ta veřejnoprávní a zároveň se čím dál více montují do politiky, to nevyvolává žádnou větší reakci veřejnosti,” uvedl spolumluvčí Fridays for Future Oleg Tožička.

Dále se průvod přesunul přes ulici Na Příkopě k univerzitě Cevro. Tu dlouhodobě finančně podporují uhlobaron Pavel Tykač a zbrojař René Holeček. Zde odehráli studenti satirickou promoci několika studentů této univerzity. V happeningu kritizovali zejména vliv miliardářů na univerzitu a její vedení. „Promující studenti” tak například skládali slib podrývat vědecké poznatky o klimatické změně a prosazovat zájmy fosilního a zbrojního průmyslu. Pro středoškoláky je nepřijatelné, aby byla vysoká škola sponzorovaná miliardáři podnikajícími v průmyslech, které podle nich aktivně ničí lidské životy. Kritizují také vazby univerzity na kontroverzní osobnosti české ultrakonzervativní scény. Finanční podporou Cevra si miliardáři dále rozšiřují svůj vliv a vychovávají si budoucí generaci schopných lobbistů, obává se Fridays for Future.

Další zastávkou průvodu bylo sídlo EP Group v Pařížské ulici. Zde zase středoškoláci donesli na recepci složenku v nadživotní velikosti. Upozornili tím na to, že fosilní korporace jako je EP Group se vyhýbají placení nákladů za škody, které jejich byznys způsobuje. EP Group, dříve EPH, je třetí největší znečišťovatel v Evropské unii a provozuje jedny z nejšpinavějších elektráren a dolů ve střední Evropě. Daniel Křetínský, majoritní vlastník EP Group, je zároveň hlavním akcionářem Czech News Center. Pod tento mediální dům spadají jedny z nejčtenějších českých novin: deníky Blesk, Reflex a e15. Existují podezření, že Křetínský zasahuje do fungování těchto redakcí. Fridays for Future zmiňuje situaci z roku 2023, kdy o nákup společnosti Net4Gas přepravující fosilní plyn po České republice soupeřili Ministerstvo průmyslu a obchodu a Křetínského EPH. Média vlastněná miliardářem tehdy systematicky kritizovala státní záměr firmu koupit, včetně osobních útoků na tehdejšího ministra Jozefa Síkelu. Středoškoláci dále upozorňují na rekordní zisky, které EP Group v posledních několika letech zažila. Ty podle nich získala na úkor planety, lidského zdraví a spotřebitelů energií.

Průvod se následně přesunul k Magistrátu hlavního města Prahy, kde podle studentů uplatňuje výrazný vliv developerská společnost Penta Investments. Středoškoláci upozornili, že Penta získala rozsáhlé množství lukrativních pozemků v Praze mimo veřejná výběrová řízení, čímž město ztratilo kontrolu nad svým vlastním urbanistickým rozvojem. Penta tak podle nich získává fakticky monopolní postavení v centru města. Studenti dále kritizují, že nové projekty této společnosti jsou zaměřené na výstavbu luxusního investičního bydlení, ve kterém chybí zeleň, sociální infrastruktura i cenově dostupné byty pro střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Zdůrazňují nedostupnost bydlení, zejména pro mladé lidi. Výstavba, kterou realizuje Penta podle nich podporuje gentrifikaci a vytlačuje obyvatele z centra města.

Trasa průvodu skončila před Úřadem vlády ve Strakově akademii. Zde studenti kritizovali laxní přístup vlády ke klimatické krizi a upřednostňování zájmů hrstky oligarchů nad potřebami většiny společnosti. Středoškoláci se už dříve vymezili vůči výrokům premiéra Petra Fialy, vyzývajícím k opuštění klimatických opatření se záměrem větších investic do zbrojení. Vadí jim styky politiků s fosilními miliardáři a vliv, který mají korporace na vládu.

Středoškolské hnutí Fridays for Future dlouhodobě upozorňuje na vliv fosilních miliardářů a jejich korporací na společnost a veřejnou diskusi o klimatických opatřeních. Studenti také varují před hrozbou, kterou rostoucí moc a bohatství fosilních oligarchů znamená pro demokracii.

