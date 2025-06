Obrana musí bejt aneb dbejte na demokracii a neřešte malichernosti

20. 6. 2025 / Boris Cvek

Nebylo by nám lépe, kdyby se o těch skandálech nepsalo? Kdyby to Blažkovi prošlo a stát se plně zapojil do sítě mezinárodní narkomafie? To bychom teprve měli demokracii a stabilitu a Babiš by jistě nemohl vyhrát a Putin by jen koukal.





Nebo proč ta armáda vůbec zkoumá kvalitu neprůstřelných vest, které koupila za čtvrt miliardy? Že ve skutečnosti pouštějí náboje do těla? No a co? Tak nepřítel postřílí naše vojáky. Světe zboř se! Počítají se přece vydané peníze, ne? Procenta z HDP! Klidně i pět procent do toho vrazíme. Obrana musí bejt!