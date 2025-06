Ředitelka Finanční správy si stěžuje na to, jak daňový systém zvýhodňuje bohaté

23. 6. 2025 / Boris Cvek

Podle ředitelky Finanční správy Simony Hornochové je v Česku nastavení daní systémově nespravedlivé. V jakém smyslu? Nadržuje bohatým. Cituji její slova: „Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší.“ „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“





Celá diskuse expertů o našem daňovém systému, kterou lze najít na Seznamu, je ovšem výmluvná. Chybí peníze, výběr daní je chronický problém. Jak je možné, že v době, kdy musíme čelit vážným bezpečnostním hrozbám, kdy se má národ spojit za obranou demokracie a svobody, vláda přeje bohatým na úkor chudých? Vždyť to je popření všeho, co říká o tom, jak jí záleží na demokracii a svobodě.

Výmluvnou a přímo řezavou ukázkou jsou daně z nemovitostí. Cituji:

„Ve Spojených státech daň z nemovitosti tvoří až dvě procenta ročně z tržní hodnoty nemovitosti, ve Francii, v Kanadě a v Dánsku je to zhruba 0,7 až 1,5 procenta. V Česku je to skoro nejméně ze zemí EU. Tuzemská daň jen velmi málo odráží hodnotu nemovitosti a podle výzkumné organizace PAQ Research znevýhodňuje majitele nemovitostí s nižší hodnotou. Domácnosti s nejnižší hodnotou nemovitostí odvádí ročně na dani 0,67 procenta hodnoty jejich nemovitostí, naopak domácnosti s nejvyšší hodnotou nemovitostí jen 0,02 procenta její hodnoty, uvádí organizace.“

Jak tohle vůbec mohl někdo připustit? Co tím sledoval? Cestu na Západ? Stabilizaci demokracie a svobody? To je plodem prozápadní, prodemokratické vlády? Spíše to vypadá na službu oligarchům v duchu Putinova režimu.

Zdá se, že jde opravdu o systémový přístup, který má znemožnit férové danění. Cituji opět z textu na Seznamu:

„Petr Janský, ale například i ekonomové z PAQ Research proto navrhují navázat výši daně právě na hodnotu nemovitosti. „Důležité je, aby to bylo i na základě ceny toho pozemku. Proluky by byly hodně zdaněné, stejně jako činžák vedle nich. A možná bychom i měli hustější zástavbu,“ podotýká Janský.

„V tuto chvíli je to naprosto nemožné, protože nemáme ta data. A poté, co se zrušila daň z nabytí nemovité věci, začala být finanční správa slepá ohledně toho, za kolik se vlastně nemovitosti v České republice prodávají. Nedokážeme odlišit, kolik stála která nemovitost, kolik stál který pozemek,“ vysvětluje ale úskalí tohoto postupu Hornochová.“

Pro kontext připomenu, že osmého září 2024 v Otázkách V. Moravce bankéřka Horská prohlásila, že mezi odborníky je konsensus na tom, že máme extrémně nízké daně z majetku, extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémní množství daňově optimalizujících OSVČ.







