Channel 4 News: Summit NATO v Haagu: Zelenského pozice oslabena, Západ podlézá Trumpovi

25. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, úterý 24. června 2025, 19 hodin: Nyní se přesuneme na summit NATO v Haagu.



Reportérka: Nebylo to snadné, ale všichni se zavázali k 5 %. To je signál, který vyslal šéf NATO Mark Rutter Donaldu Trumpovi a který americký prezident zveřejnil dnes odpoledne.



Ritter, v některých kruzích známý jako Trumpův poradce, prohlašuje, že Trump dosáhne něčeho, co se žádnému americkému prezidentovi za poslední desetiletí nepodařilo. Ale i když se členové NATO zavázali vynakládat 5 % HDP na obranu, nebude to platit ještě dalších deset let. Zdá se, že některé země možná dokonce manipulují s čísly. Zde je náš politický redaktor Gary Gibbon: Nyní se přesuneme na summit NATO v Haagu.

.





Redaktor: Není Rutter v nebezpečí, že bude znít trochu jako jeden z ministrů Donalda Trumpa na těch kamerami sledovaných zasedáních vlády? V té zprávě Donaldu Trumpovi a velkých otázkách ohledně toho, jak pevné jsou ty sliby, kterými se chlubí, vynaložili obrovské úsilí, aby se pokusili zajistit, že Trump zde nic nezkazí. Samotné setkání, obvykle se koná několik schůzek, když se sejdou všichni tito lídři, tentokrát bude jen jedna schůzka trvající asi 2,5 hodiny, protože tak to má Trump rád.

Dnes večer se koná večeře. Můžete vidět některé hosty, kteří se na ni scházejí. Na konci bude zkrácené komuniké. Obvykle jsou takové dokumenty dlouhé několik stran. Toto je nejen kratší, ale některé odstavce byly dokonce cenzurovány. Nebude se v něm nic psát o nezvratnosti cesty Ukrajiny k členství v NATO, stejně jako v minulosti v něm nebylo nic o ruské agresi, protože to je jádrem celého problému. NATO se v tuto chvíli nachází v situaci, kdy musí odolávat samo sobě, protože se bojí ruské agrese.





Ale ten velký chlap u stolu, ten, který právě vystoupil z letadla, ve skutečnosti chce obnovit vztahy s Ruskem a na vše se dívá úplně jinak. Jako by nemohl narušit toto zasedání NATO ještě více, prezident Trump na palubě Air Force One krátce po odletu do Holandska zpochybnil základní princip členství v NATO. Byl dotázán na článek 5, který zavazuje každého člena NATO k obraně kteréhokoli člena.





Podporujete článek 5 NATO?





Trump: Záleží na tom, jak ho definujete. Existuje mnoho definic článku 5. To víte, že? Ale já jsem odhodlán být jejich přítelem. Víte, s mnoha z těchto vůdců jsem se spřátelil.





Bezpečnost summitu NATO nikdy nebyla tak silně hájena jako tady v Haagu. Konflikt na Blízkém východě zastínil NATO. NATO chtělo znovu vyzbrojit tuto vojenskou alianci, aby odrazila ruskou agresi. Ještě než přistál, prezident Trump způsobil další trapnou situaci, když na Twitteru zveřejnil soukromý a lichotivý text od generálního tajemníka NATO Marka Rittera, ve kterém stálo: „Vaše rozhodné kroky v Íránu byly skutečně mimořádné. Zvyšují bezpečnost nás všech. Letíte do Haagu, kde vás čeká další velký úspěch. Všichni podepsali 5 %.“





To se týkalo hlavního bodu programu tohoto summitu, kterým bylo přimět téměř všechny členy NATO, aby souhlasili s novým vyšším podílem výdajů na HDP do roku 2035, což je dlouhodobý požadavek prezidenta Trumpa. Keir Starmer, který navštívil britské a nizozemské jednotky v Rotterdamu, řekl, že se k novému závazku připojuje. To je pětkrát více než zvýšení jím oznámené s velkou slávou na začátku tohoto roku. Peníze na toto zvýšení byly v Británii odebrány z rozpočtu na humanitární pomoc. V současné době neexistují žádné plány na jeho financování.





Dotaz Starmerovi: Závazek NATO, ke kterému jste se připojili, týkající se pouze výzbroje a personálu, znamená roční výdaje ve výši přibližně 43 miliard liber. Lidé si možná budou lámat hlavu a říkat si, jaký je rozdíl mezi tímto závazkem a financovaným závazkem na obranu a černou dírou, o které jste dříve neustále mluvili?





Starmer: Když jsme v roce 2027 a 2028 zvýšili výdaje na obranu na 2,5 %, byl to závazek, který jsem přijal na začátku tohoto roku. Jednalo se o největší trvalé zvýšení výdajů na obranu od studené války a já jsem přesně uvedl, odkud v tomto konkrétním případě peníze pocházejí, z rozpočtu na zahraniční rozvojovou pomoc, a nyní budeme pokračovat dál. Vždy jsme říkali, že naším cílem pro příští parlament je 3 %, přičemž náš dnešní příspěvek je 5 % do roku 2035 s revizí v roce 2029 jako jeho součástí.





Redaktor: Dnes však ruský útok na ukrajinský osobní vlak v Dněpru přispěl k tomu, že dnes ráno na Ukrajině zahynulo 17 lidí, a Zelenskyj je zde v Haagu, ale jeho role je ve srovnání s minulými setkáními oslabena. Společný projekt lídrů NATO je neprovokovat Donalda Trumpa. Nevyzývat ho. A doufat, že se tím minimalizuje jeho destruktivní vliv a že svět bude bezpečnější po 12denní válce, jak ji nazval Donald Trump.





Otázka Starmerovi: A má to v této nové éře nových hrozeb vůbec význam? Jestli je válka legální nebo nelegální, vy jste se zjevně nerozhodli, jak to je.





Redaktor: Jeho slova, stejně jako celý program, opatrně tancuje kolem amerického prezidenta, jehož schopnost zničit dobře naplánovaný summit je nyní dobře známá.

