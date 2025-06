Kauza Čapí hnízdo anebo politický guláš podle staré receptury

23. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



Tak jsme zase tam, kde jsme byli. Anebo jsme snad o krok dál? Či spíš o dva kroky zpátky? Nebo je to už takový ten tanec na místě, kde se víc mluví o tom, kdo co udělal, neudělal, měl udělat, neměl udělat – ale hlavně, kdo je obětí a kdo režisérem celé téhle frašky se soudní oponou. Čapí hnízdo se vrací na scénu. Opona se nezatáhla, světla na pódiu dál svítí a herci – ač někteří by se radši viděli někde na pláži nebo v europarlamentní kanceláři – musí zpátky do kostýmů. Tak jsme zase tam, kde jsme byli. Anebo jsme snad o krok dál? Či spíš o dva kroky zpátky? Nebo je to už takový ten tanec na místě, kde se víc mluví o tom, kdo co udělal, neudělal, měl udělat, neměl udělat – ale hlavně, kdo je obětí a kdo režisérem celé téhle frašky se soudní oponou. Čapí hnízdo se vrací na scénu. Opona se nezatáhla, světla na pódiu dál svítí a herci – ač někteří by se radši viděli někde na pláži nebo v europarlamentní kanceláři – musí zpátky do kostýmů.



Vrchní soud opět zrušil osvobozující rozsudek. Soudkyně Eva Brázdilová zcela upřímně přiznala, že ačkoliv v mnohém s kolegou Šottem z Městského soudu vlastně souhlasí, jeho verdikt ji, slovy soudních kruhů, „nepříjemně zaskočil“. Inu, překvapení na úrovni nalezení kapra v lednici v červenci. Soud opět zrušil Babišovo zproštění. Kauza Čapí hnízdo pokračuje - Novinky



A co na to hlavní protagonisté? Babiš i jeho věrná souputnice Jana Nagyová opět odmítají jakoukoli vinu. Žádné podvody, žádné machinace, jen zlé jazyky, závistiví novináři a samozřejmě – starý dobrý politický hon na čarodějnice. S tímhle scénářem už ostatně oba vystupují několik sezón.



Že šlo o účelové vyvedení Farmy Čapí hnízdo ze struktur Agrofertu, aby se to celé hezky vešlo do dotační škatulky pro malé podnikatele? Že šlo o padesát milionů korun z veřejných peněz? Inu, to jsou jen detaily, které si každý může vykládat po svém. Jeden jako sofistikovanou ekonomickou optimalizaci, druhý jako dotační podvod a třetí jako daň z úspěchu, kterou platí všichni, kdo „šli do politiky, aby pomáhali lidem“.



Samotného vyhlášení rozsudku se oba obžalovaní raději neúčastnili. Kdo by taky chtěl z první řady sledovat vlastní justiční reprízu, když ji už dvakrát viděl? Stačí docházka na dopolední jednání, na odpolední se už omluvili. A člověk je hned tak nějak víc „lidový“, když dává přednost vlastnímu diáři před soudním kalendářem.



Celá kauza tak dál bobtná, jak správně uleželé těsto na vánočku. Jednou soud pustí páru ven, podruhé ji zase utáhne. A veřejnost? Ta už si snad jen s mírnou dávkou škodolibosti dělá popcorn a čeká, kdy se z téhle dlouhohrající série stane definitivně soudní telenovela roku.



A Andrej? Ten si pravděpodobně dál bude opakovat svou oblíbenou mantru o politické objednávce. A na otázku, kdy bude konečně jasno, už si snad odpovíme sami: „Až čápi začnou hnízdit podle pravidel, a ne podle dotací.“

1