Channel 4 News: Izrael v úterý vyvraždil dalších 50 lidí čekajících na jídlo. Nejhůře jsou hladomorem postižena novorozeňata

Moderátor, Channel 4 News, úterý 24. června 2025, 19 hodin: Nyní, když bylo uzavřeno příměří s Íránem a Hizballáhem v Libanonu, rodiny rukojmích v Izraeli a opoziční vůdci říkají, že je čas ukončit válku i v Gaze. Území nadále čelí nepředstavitelnému utrpení. Téměř 50 Palestinců bylo dnes zabito izraelskými silami, když se pokoušeli získat potravinovou pomoc. Secunder Kermani podává zprávu.





Reportér: Nejvíce trpí ti nejmladší a nejzranitelnější. Malí a křehcí. Narodili se do nejtvrdšího světa. Boj o přežití v Gaze začíná již při narození. Doktor Assad nás provází novorozeneckým oddělením v Násirově nemocnici. Tady máme předčasně narozené, podvyživené děti, říká. Některé váží jen kilo. Víte, v této nemocnici vidí podvyživené matky, které rodí podvyživené děti. Izrael nedovoluje dostat se sem ani zdaleka dost pomoci. Lékaři nyní varují, že je nebezpečně málo kojenecké výživy.

Nedostatek kojenecké výživy má vážný dopad na zdraví dětí, zejména novorozenců. Podmínky, v nichž žijí, znamenají, že i matky jsou podvyživené a nemají dostatek jídla, takže nemohou kojit své děti. Nedostatek kojenecké výživy má vážný dopad na zdraví dětí, zejména novorozenců. Podmínky, v nichž žijí, znamenají, že i matky jsou podvyživené a nemají dostatek jídla, takže nemohou kojit své děti.





Všechna naděje a láska vložené do novorozence jsou zastíněny každodenním bojem o přežití.









Nakrmit rodinu znamená bojovat o jídlo a v tomto chaosu. Jakou šanci mají ti nejslabší a nejzranitelnější v distribučním centru pomoci provozovaném Gazskou humanitární nadací? Nový program, podporovaný Izraelem a Amerikou, do značné míry nahradil OSN. Již se ukázal jako smrtelný pro stovky zoufalých Palestinců, kteří byli zastřeleni izraelskými vojáky při čekání na pomoc. Jen za poslední den jich bylo zabito téměř 50.





„Prostě jsme tam seděli,“ říká tento muž. „Když na nás začali střílet, můj bratr byl zasažen do nohy a já do ruky.“ Izraelská armáda tvrdí, že incident je vyšetřován. V Jeruzalémě jsme téměř denně hovořili s poslancem vládní strany premiéra Netanjahua.





Reportér: "Právě teď dostáváme zprávy o strážcích a civilistech, kteří se snaží dostat k pomoci a jsou zastřeleni izraelskými vojáky. To je nepřijatelné a je to zločin, jinak se to nedá nazvat."





Izraelský vládní poslanec: Ano, ale jediný problém je, že nechápu proč. Jsem si téměř jistý, že to není pravda. To je ten problém. Ne, žádné děti. Se vší úctou, víte, teď vám něco řeknu. Jak víte, Izrael je v Gaze ve válce.









Izraelský vládní poslanec: Izrael postavil 4 plošiny, na kterých distribuujeme humanitární pomoc v tisících. Myslím tím tisíce kilogramů.





Reportér: Za pouhých několik týdnů tam byly zabity stovky lidí.





Izraelský vládní poslanec: Chráníme obyvatelstvo. Tam máte Hamás. Jsme ve válce, kterou jsme nechtěli. Ale je to nejoprávněnější válka moderní doby, o které vím. A jak jsem již řekl, mohu to říci, protože to vím, protože mluvím na základě faktů.





Reportér: Já mluvím na základě faktů a záběrů, které vidíme na místě. Lidé jsou tak zoufalí, že utíkají do distribučních center, kde vědí, že mohou být zastřeleni.



Izraelský vládní poslanec: V Gaze bojujeme proti teroristické skupině a vy mě interviewujete, mluvíte znovu a znovu obviňujete Izrael, každého z nás. Známe pravidla a víme, kdo jsme. Prosím, prokazujte nám úctu. Děti nehladoví a rodiny nejsou zabíjeny. Prokažte úctu izraelské armádě. Žádní izraelští vojáci, izraelští vojáci, izraelští vojáci nestřílejí na civilisty. A nikdo nehladoví, to víte. Protože my, protože jsme od začátku této války nepřestali, poskytujeme pomoc.



* * *

Reportér: Nyní krize s Íránem ustoupila. Pozornost se vrací do Gazy. Může být konečně dosaženo řešení i zde? Záleží na tom jejich budoucnost a tolik životů.

!Není dost jídla, a když ho najdete, stojí nesmyslné peníze. Toto dítě má méně než měsíc a už je v nemocnici. Proč? V táborech není hygiena. Je tam špína a přeplněno."Vidíme ty záběry, vidíme záběry dětí.