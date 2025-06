Channel 4 News: Trump se rozčílil na Netanjahua

25. 6. 2025

Trump: „V podstatě máme dvě země, které spolu bojují tak dlouho a tak tvrdě, že už kurva nevědí, co dělají. Rozumíte tomu?“

Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, úterý 24. června 2025, 19 hodin: Trump nařídil příměří mezi Izraelem a Íránem a dal průchod své zuřivosti nad jeho porušováním. Když Donald Trump opouštěl Bílý dům, aby se zúčastnil summitu NATO, dal průchod své zuřivosti vůči Izraeli a Íránu. Nejvíce však vůči Izraeli za ohrožení příměří.

Dobrý večer z Washingtonu, kde prezident Trump nařídil Benjaminu Netanjahuovi, aby otočil letadla ve vzduchu a zastavil bombardování Íránu po masivním útoku na Teherán.

Íránci uvedli, že za posledních 24 hodin bylo zabito přes 100 lidí. Írán také provedl poslední útok na Izrael, při kterém zahynuli nejméně čtyři lidé, a nyní všichni tři aktéři po 12 dnech války vyhlašují vítězství. Netanjahu doufá, že se tím stane izraelským Churchillem, Trump doufá v Nobelovu cenu míru a íránský ajatolláh, který se drží u moci a podle odhadů stále disponuje 400 kilogramy obohaceného uranu, věří, že se mu podaří udržet si moc.



Dnes večer, povede válka k reálným rozhovorům, nebo to bylo jen získávání času? V Gaze, kde izraelská armáda zabila desítky dalších lidí, kteří se snažili sehnat jídlo, není žádné příměří.

Moderátorka: Dobrý večer z summitu NATO v Haagu, kde Donald Trump právě večeří v královském paláci a je zahrnován chválou za bombardování Íránu od šéfa NATO.

Evropští lídři předtím Trumpovi vyhověli a slíbili, že budou na obranu vynakládat 5 % HDP, ale až za 10 let, s pomocí velmi kreativního účetnictví a výjimek. Šéf NATO mi však řekl, že je spokojený. Udělala Evropa to, co Amerika chtěla, a přijala výzvu?

„Neděláme to kvůli jedinému divákovi. Děláme to, protože čelíme ruské hrozbě,“

Moderátor: Nyní drží nejkřehčí příměří, právě když prezident Trump prohlásil, že je pro něj velkou ctí zničit všechny jaderné kapacity Íránu. Írán řekl, že bude i nadále bránit to, co nazývá svými legitimními cíli. Mezitím izraelský vojenský šéf řekl, že se již znovu zaměřil na Gazu, aby přivedl domů rukojmí a svrhl vládu Hamásu. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je v Tel Avivu, Alexi.





K tomu všemu, jak jste zmínil před chvílí, Netanjahu a Trump spolu telefonovali a Trump řekl, aby Izrael nereagoval na íránské rakety vystřelené na Izrael po uplynutí lhůty pro příměří.





K tomu všemu se přidala nejveřejnější demonstrace hněvu, jakou Donald Trump kdy před televizními kamerami předvedl. Takto se dnes vyvíjelo příměří, které bylo znovu uzavřeno a znovu zrušeno.









Uplynuly tři a půl hodiny od začátku příměří v severním Izraeli a přistály protiraketové střely. Izrael tvrdí, že sestřelil tři íránské rakety. Škody jsou minimální, nikdo nic neslyšel. Ale rozzuřilo to vrchního velitele, který šel spát s tím, že oznámil světu konec války.





Odvetným bombardováním bylo zasaženo komunikační centrum poblíž íránského hlavního města. Ale nepanikařte, pane prezidente, dnešní zpráva od muže, který dříve vedl izraelskou Národní bezpečnostní radu:





„Věřím, že bylo dosaženo skutečného příměří a že mohlo dojít k nějakému nedorozumění, nějaké nejednoznačnosti, možná k velmi symbolické izraelské odvetě, kterou nepovažuji za důležitou, ale někteří lidé se mění. Nakonec, pokud se rozhodneme k odvetě, bude to jen proto, abychom mohli říct, že jsme stříleli jako poslední. Což je podle mého názoru ta nejméně důležitá věc.“





Úsvit v Tel Avivu, poslední hodiny před příměřím v 7:00 ráno. Sirény leteckého poplachu zněly, když Írán, stejně jako Izrael, zaútočil těsně před vypršením lhůty. Alespoň jedna z jejich raket proletěla. Zahynuli 4 lidé a nejméně 22 bylo zraněno. Jedním z mrtvých je voják mimo službu, jediná známá vojenská oběť Izraele ve válce s Íránem. Není pochyb o tom, že tato salva raket z Íránu byla snahou o zachování tváře a vzkazem, že režim zůstává neporažen tváří v tvář tomu, co považuje za izraelskou agresi. Pro Izrael to znamená další místo bombardování a pátrání, po tělech pravděpodobně pohřbených v troskách. Pátrací a záchranné týmy se opatrně pohybují po zničeném výškovém domě. Zpravodajské zdroje nám sdělily, že hlavice rakety obsahovala 700 kg výbušniny. Stopa výbuchu je jasně patrná.









V Tel Avivu jsou rozporuplnosti války ještě více patrné. Mnoho obchodů je zde již 13 dní zavřených. Život na pláži však pokračuje, i když v těchto dnech není tolik turistů, kteří by se tísnili u vln. Jak tedy lidé v Tel Avivu vnímají toto křehké příměří po téměř dvou týdnech vzájemného bombardování?





"Myslím, že izraelská vláda musí jednat."









"Nejsem si jistá, jestli věřím některé z obou stran."

"Ne. Například já dnes ani zítra neodejdu z krytu."





"Podle mého názoru by neměly být bombardovány. Všichni by měli žít v míru. Potřebujeme tady trochu klidu, protože jsme si za poslední rok prožili hodně a potřebujeme mír a klid."





Reportér: Ale žádný Arab ani Palestinec svůj názor před kamerou neřekne. Ne tady, ne teď. Mlčení je také výmluvné. Válka samozřejmě pokračuje, v Íránu už 13 dní, ale v Gaze už 626 a konec není v dohledu.





Moderátor z Washingtonu: No, tajné briefingy pro členy Sněmovny reprezentantů a Senátu, které měly proběhnout dnes odpoledne, byly podle zpráv odloženy, zatímco zákonodárci na obou stranách jsou rozděleni ohledně rozhodnutí prezidenta Trumpa vstoupit do války. Mluvil jsem s některými z těchto senátorů. Myslí si, že příměří vydrží?













Měl prezident pravdu?





Ano, měl.





Tady je člověk, který učinil historické rozhodnutí, které by málokdo udělal, aby se pokusil nastolit mír na Blízkém východě a skutečně učinit svět bezpečnějším místem, a já jsem velmi hrdý na to, co udělal.





Bylo bombardování Íránu ústavní?





Rozhodně.





Protože nevíme, kde je uran, nevíme, jestli jsme ty zařízení zničili, a nevíme, jestli Íránci nebudou usilovat o vývoj jaderné zbraně a neskončíme v situaci podobné té, s kterou se potýkáme v případě Severní Koreje. Od koho prezident dostává rady? Nemá poradce pro národní bezpečnost. Má ředitele národní zpravodajské služby, který se neúčastní všech schůzek, a má Peta Hegsetha, a to považuji za velký problém. Jsem hluboce znepokojen tím, že toto příměří je spíše výplodem fantazie Donalda Trumpa než realitou.





Myslíte si, že prezident ví, co dělá?





Doufám, že ví, co dělá. Myslím, že ano. V některých ohledech jedná jako nezávislý činitel bez zapojení zkušeného týmu pro národní bezpečnost. Jsem hluboce znepokojen tím, že chaos a zmatek se zdají být charakteristickým rysem zahraniční politiky Spojených států, že?





Myslím, že to bylo fantastické rozhodnutí, myslím, že jeho plán vyšel perfektně.









Věříte, že prezident to zvládl dobře?





Myslím, že prezident neměl bez souhlasu Kongresu vést ofenzivní válku proti Íránu, zejména proto, že podle našich zpravodajských služeb i izraelského ministra zahraničí neexistovala žádná naléhavá potřeba, protože Írán byl daleko od získání jaderné zbraně. Ale možná nešlo o jadernou zbraň, nebo možná šlo o to, co prezident Trump řekl o změně režimu, ale pokud je to tak, je to ještě znepokojivější. V Íránu jsme již v roce 1953 změnili režim a to je jeden z důvodů, proč jsou vztahy mezi USA a Íránem posledních 70 let tak špatné.





Myslíte, že mu jde ve skutečnosti o Nobelovu cenu míru?





Moderátor: No, po dnešním zjevném zklamání Donalda Trumpa z izraelské vlády se někteří z jeho spojenců z hnutí MAGA také pustili do premiéra Benjamina Netanjahua. Je tu se mnou náš korespondent Kieran Moodley.

Reportér: Ano, Krishi, mluvil jste s republikány na Kapitolu, ale co mimo Washington. Vezměme si například Steva Bannona, bývalého poradce Donalda Trumpa, který byl velmi proti bombardování Íránu a rozhodně nechtěl změnu tamějšího režimu. Zajímavé na posledních 24 hodinách, kdy došlo k křehkému příměří a Trumpa rozzlobil Benjamin Netanjahu, je to, že někdo jako Steve Bannon odvrátil svou pozornost od Trumpa a jeho nejbližšího okolí a zaměřil se na Benjamina Netanjahua, když řekl, Donalda Trumpa v této situaci zneužil. To řekl dnes ve svém podcastu War Room:









Reportér: Zajímavé mi proto přijde to, co Steve Bannon řekl o svém hněvu vůči Netanjahuovi, a to, co dnes Donald Trump řekl na trávníku Bílého domu, kde použil vulgární výrazy vůči Netanjahuovi. Dnes ráno jsem mluvil s jedním analytikem zahraniční politiky, který mi řekl, že takovou veřejnou zlost amerického prezidenta vůči Izraeli neslyšel snad od Eisenhowera, za desítky let. A myslím, že si musíme uvědomit, že veřejný hněv je výsledkem delší nedůvěry mezi Benjaminem Netanjahuem a Donaldem Trumpem, když Benjamin Netanjahu v únoru navštívil Bílý dům a Trump mu dal jakousi lekci o Íránu. Donald Trump nejel do Izraele, když v květnu navštívil Blízký východ, a Izrael mu dokonce řekl, aby nejel ani do Kataru, což on udělal. Co bude zajímavé v příštích dnech? Nejen to, co se stane s Íránem v možných jednáních po rozhořčení Donalda Trumpa vůči Izraeli.





Moderátor: V poslední hodině íránský prezident Pezeškian pronesl televizní projev, ve kterém oslavil to, co nazval velkým vítězstvím, zatímco íránští představitelé uvedli, že země již zahájila obnovu oblastí poškozených izraelskými útoky během posledních 12 dnů. Úřady však také zatýkají lidi, které obviňují ze špionáže a sabotáže ve prospěch Izraele, informuje naše zahraniční redaktorka Lindsey Hilsum.





Reportérka: Letecké údery před příměřím v temnotě před svítáním. Režim vyvedl příznivce do ulic Teheránu, aby oslavili to, co prezentují jako vítězství. Pak nastal zmatek, identitu našoch respondentů a jsme z bezpečnostních důvodů zamaskovali.





"Když jsem se dozvěděl o příměří, byl jsem rád, že se věci uklidní, ale netrvalo to dlouho. Po několika hodinách jsem se dozvěděl, že Írán odpálil rakety na Izrael, což íránské úřady později popřely. V Teheránu jsem slyšel několik výbuchů."





"Izrael tvrdil, že zničil teheránské hodiny, které odpočítávaly čas do předpokládaného zničení židovského státu, ale dnes ráno byly neporušené. Islámská republika byla ponížena, ale přežila, stejně jako nejvyšší vůdce."





"V tuto chvíli je mou největší obavou, stejně jako obavou 90 % Íránců, že nám zůstane zničená země, zraněný režim plný zášti a jeho síly, které si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Někteří říkají, že se to už děje. Muž podezřelý z toho, že je agentem Mossadu, je postaven před soudce. Za posledních 12 dní bylo údajně zadrženo několik stovek lidí za špionáž."





„Případy týkající se bezpečnosti a konkrétně spojené s režimem by měly být projednány přesně a v souladu se zákonem. Vzhledem k válečné situaci by však měly být považovány za naléhavé a měly by být projednány ve zrychleném řízení.“





Dnes večer íránský prezident údajně prohlásil, že je ochoten vyřešit spory s USA, pravděpodobně prostřednictvím jednání, ale nedal žádné záruky.. V roce 2003, šest týdnů po invazi do Iráku a svržení Saddáma Husajna, prezident George W. Bush slavně prohlásil, že mise byla splněna a hlavní bojové operace v Iráku skončily.





Následovaly dvě desetiletí povstání, únosů a džihádismu. Nyní, navzdory tvrzení prezidenta Trumpa, že íránský jaderný program byl zničen, odborníci tvrdí, že Írán mohl nejen tajně vyrobit 400 kilogramů vysoce obohaceného uranu a získat omezenou kapacitu pro výrobu bomby, ale také dospěl k závěru, že jaderná zbraň je jeho nejlepší obranou. Nejvyšší vůdce, který je ve věku 86 let a není v nejlepším zdravotním stavu, nemůže vládnout věčně. Nikdo však neví, co bude dál. Možná dojde k lidovému povstání, možná k chaosu, nebo možná vojenští velitelé, kteří nahradili ty, kteří byli první den zabiti Izraelem, budou odhodláni obnovit vojenskou sílu Íránu a udeřit zpět.





Moderátor z Washingtonu: Nyní se ke mně připojil James Rubin. Byl vysokým úředníkem ministerstva zahraničí za prezidentů Bidena a Clintona a nyní je spolumoderátorem podcastu The X-Files.





Jsou tu prezidentovi příznivci. Je to trochu jako jedna z jeho starých soutěží krásy. Jako by dosáhl světového míru. Co vlastně dosáhl?





James Rubin: No, ironicky, prezident Trump dosáhl toho, že zničil schopnost Íránu, která nikdy neměla být nebezpečná, kdyby nevycouval z dohody, kterou uzavřel prezident Obama během svého prvního funkčního období. Ta dohoda nám dávala skutečnou jistotu, že Írán nemůže vyrobit jadernou zbraň. Kdyby se opravdu pokusili dohodu porušit, měli bychom několik let na přípravu. Ta dohoda fungovala a Trump slíbil, že ji nahradí něčím jiným. Nikdy ji ale ničím nenahradil. A pak Írán začal vyhrožovat jadernou schopností a zvýšil svou kapacitu, zvýšil obohacení uranu na 60 % a zvýšil jeho množství, což představovalo hrozbu.





Takže vlastně hasí požár, který sám zapálil, když odstoupil od dohody. Myslím si však, že stojí za to poukázat na to, že všechny tyto války v Gaze, v Libanonu a Sýrii a nyní v Íránu jsou reakcí na útok Hamásu ze 7. října, který Izrael těžce zasáhl, a Izrael nyní postupuje krok za krokem proti těm, kteří za něj nesou odpovědnost. Prezident Trump se angažoval především v jaderné otázce. Vy ani já si nemyslíme, že tento problém vyřešil. Nyní máme reálnou perspektivu tajného íránského jaderného programu. Doufám, že k tomu nedojde. Doufám, že veškeré použití síly bude nyní doprovázeno skutečnou diplomacií, ale bude to trvat mnohem déle a rozhodně jsme ještě nedosáhli cíle.





Moderátor: Panuje zde skutečná nejistota ohledně spolehlivosti amerických zpravodajských informací, které prezident zdá se odmítl. Íránský jaderný program a škody, které způsobily bomby, které jste viděl, když jste byl ve funkci, jak spolehlivé jsou zpravodajské informace?





James Rubin: Je velmi důležité být velmi přesný, když mluvíme o íránském jaderném programu. Takže mějte strpení. Jsou zde dvě otázky. První je, zda jsou schopni vyrobit dostatek obohaceného uranu na 90 % pro výrobu zbraně a zda byli na pokraji toho, aby toho dosáhli. Druhou kategorií je to, čemu se říká zbrojení. Vezmou tento materiál a vloží ho do zbraně, která má výbušné zařízení, a pak tuto zbraň otestují. To je něco, co se podle mých informací před šesti měsíci nedělo. A prohlášení zpravodajských služeb z posledních týdnů potvrdila, že v této věci nejsou žádné nové informace, takže nešlo o naléhavou potřebu zastavit urgentní snahu o získání jaderné zbraně.





Na druhou stranu však Írán dával najevo své jaderné schopnosti. Chlubil se, jak je blízko cíle. Dělal něco, co pro milion jaderných účelů dělat nemusel, takže se mu to vrací jako bumerang. Nemusel to dělat. A Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) těsně před izraelským úderem prohlásila, že Írán nesplňuje její požadavky, aby inspektoři mohli zjistit, co dělá. Takže Írán je zodpovědný, Trump je zodpovědný za odstoupení od diplomatické dohody. Zpravodajské informace se podle mého nejlepšího vědomí nezměnily, vždy se dají vzít a manipulovat s nimi a zveličovat je. Věřím, že to udělali Izraelci, a věřím, že to udělal i prezident. Ale má pravdu, že Írán hrozil vývojem jaderné zbraně, a je to jeho vlastní vina.





Jamesi Rubine, moc vám děkuji. Před chvílí jsem hovořil s Anshelem Pfefferem, izraelským korespondentem časopisu The Economist, který je v Jeruzalémě, a zeptal jsem se ho, co si myslí o dnešním vývoji ve Washingtonu.









Moderátor: Ale Netanjahu to bude prezentovat jako obrovské vítězství, že? Právě jsem požádal zdroj z kanceláře premiéra o nějaké informace a dostal jsem odpověď: bla, bla, bla. Vyhráli jsme.





Anshel Pfeffer:No, myslím, že Netanjahu má určité oprávnění nazvat to vítězstvím. Dosáhl svých cílů. Izrael se rozhodl odstranit to, co nazýval existenční hrozbou íránského jaderného programu a projektu balistických raket. A oba tyto projekty byly významně poškozeny, ne-li zcela zničeny. Ale pravděpodobně bychom mohli říci, že to je odsunuto o několik let.





Moderátor: Jak to změní válku v Gaze, pokud vůbec?





Anshel Pfeffer: To záleží na Donaldu Trumpovi, a ten to určitě může změnit. Víme, že před touto válkou, před válkou s Íránem, naléhal on i jeho zástupce Steve Witkoff, aby bylo přijato příměří. Před začátkem této války před 13 dny jsme od izraelských i amerických představitelů slyšeli, že nejsou daleko od dohody s Hamásem. Nyní Hamás ztratil Írán, svého největšího podporovatele. Nemyslím si, že v dohledné budoucnosti bude mít ještě kapacitu na to, aby Hamás podporoval, a Hamás potřebuje příměří. Otázkou nyní je, co udělá Netanjahu? Využije politický kapitál, který za posledních 12 dní získal v Izraeli, aby odmítl požadavky svých krajně pravicových koaličních partnerů, aby Izrael pokračoval ve válce v Gaze až do úplné okupace a anexí? Nebo se to pokusí nějak přečkat? A myslím, že jsme se vrátili na začátek tohoto rozhovoru, kdy hodně záleží na Donaldovi Trumpovi.





Moderátor: Jak dobře bude v Izraeli přijata Trumpova analýza, jeho nekompromisní analýza toho, co se dnes ráno stalo. Když říká, že tyto dva národy se tak tvrdě perou, že kurva nevědí, co dělají, je na tom něco pravdy, ne?





Anshel Pfeffer: No, tento úder Donalda Trumpa, jak jste řekl, jak jste zmínil, ta sprostá slova, která prezident pronesl v Bílém domě, ještě předtím, než Donald Trump Netanjahua veřejně pokáral, rozhodně trochu zkazil Netanjahuovo vítězství. Neřekl bych že už získal zpět celou izraelskou veřejnost, jak jsme viděli v několika průzkumech během války, mnoho Izraelců ho stále považuje za odpovědného za neúspěch 7. října a za další neúspěchy za jeho vlády. Takže si nemyslím, že se úplně rehabilitoval.





Moderátor: Na závěr bych se chtěl zeptat, zda si v Izraeli vůbec někdo všímá toho, že v posledních několika dnech v Gaze každý den umírají lidé, kteří se vydávají do distribučních center s jídlem. Má to vůbec nějaký dopad?





No, staré přísloví říká, že týden je v politice dlouhá doba. Den je v politice zestárnoucí šampión. Dnes jsme byli svědky, myslím, nejneobyčejnějšího projevu globálního diplomatického botoxu, kdy se všichni klíčoví účastníci snaží obnovit své pozice a, upřímně řečeno, zachránit si tvář.„Jakmile jsme uzavřeli dohodu, Izrael vyrazil a shodil bomby, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Největší náklad, jaký jsme kdy viděli. Nejsem spokojený s Izraelem. Víte, když řeknu OK, máte 12 hodin, nemůžete vyrazit hned v první hodině a shodit na ně všechno, co máte. Takže nejsem s nimi spokojený. Nejsem spokojený ani s Íránem, ale jsem opravdu nespokojený, pokud Izrael dnes ráno útočil kvůli jedné raketě, která nedopadla, možná omylem vystřelené raketě, která nedopadla. V podstatě máme dvě země, které bojují už tak dlouho a tak tvrdě, že kurva nevědí, co dělají. Rozumíte tomu, Íráne a Izraeli?"„Vyslali jsme naše jednotky, aby odstranily všechny sekundární výbušniny, které by mohly ohrozit záchranáře při odklízení nebezpečných úlomků. Jak vidíte, pátrací a záchranné týmy stále pokračují v prohledávání jednotlivých pater této budovy, která byla přímo zasažena.“"Izraelská vláda tam musí změnit režim."Nevěříte ani jedné straně?Můžete zvednout ruce, kolik lidí věří Íránu? Nikdo pro to nehlasuje.Myslím, že odvádí opravdu dobrou práci, nejenže prosazuje vaše zájmy, ale zároveň chrání Izrael.„Ta vaše drzost, zejména vzhledem k tomu, co Trump pro vás udělal, a k tomu, jaké problémy tady si tím způsobil. Ta vaše drzost, když vám řekl: ‚Tohle jsem udělal a potřebuji, abyste byl mým partnerem, potřebuji, abyste také ustoupil." a vy jste reagoval: "Nemůžu říct, že to úplně zastavím." Což je další z mnoha lží, které jsme od Netanjahuovy vlády slyšeli.“Viděli jsme, jak Donald Trump z dálky vydal rozkaz americkým bombardérům, aby provedly jeden úder, a tím převzal odpovědnost za tuto válku. Tuto válku zahájil Izrael před 12 dny a Donald Trump je nyní zcela jasně tím, kdo rozhoduje a určuje čas.Ne, myslím, že v posledních 12 dnech se všechna pozornost soustředila na dění v Íránu. Izrael je stále v šoku z 7. října, i když už je to více než 20 měsíců. A nemyslím si, že většina Izraelců je nakloněna tomu, aby viděla oběti na druhé straně. Myslím, že je nereálné očekávat od jakéhokoli národa, že bude stejně empatický jako vy v Londýně nebo ve Washingtonu.