Mimořádně důležitá možnost zásadní nápravy krajiny v ČR

yšlenka je taková, že jednotlivé studie proveditelnosti mají mapový klíč a ideálně se dělají po povodích. A tyto studie se pak postupně na sebe napojí, až vnikne obří, zcela unikátní mapové dílo, pokrývající celý stát, které přesně vymezí: kde je co špatně, a jak a kde to napravit. Každý vlastník, zájemce, obec, úředník, bude moci vidět na webové prohlížečce, jak by měla náprava krajiny v zájmové lokalitě přesně vypadat, a t kdekoli kdekoli na území ČR, posléze, jak doufáme, v EU. Pak jen postačí to realizovat. Navržená opatření jsou ta přírodě blízká - meze, větrolamy, terénní vlny, mokřady, malé vodní nádrže a malé poldery a jejich kaskády, využití melioračních vod, revitalizace toků, řízení rozlivy a mnoho dalšího, podle druhu pozemku, svažitosti a kultury. Ohledně zemědělského půdního fondu by se tak mělo dostat 20 % půdy do klidu, což umožní omezit erozi zemědělské půdy, která je nyní neúnosně vysoká, a překvapivě to v konečném součtu zvýší výnosy a zkvalitní pitnou vodu a potraviny. (Je to již na mnoha místech vyzkoušeno a garantováno výzkumy.)





Přesně to obecně nová politika EU navrhuje!





Pokud tedy naběhne nová politika krajiny dobře, omezili bychom masivně sucho, povodně, pomohli silně zádrži vody i přírodě a rovněž velmi zlepšili životní pohodu obyvatelstva a stav zemědělství a lesnictví, jako dosud nikdy v historii. Máme opravdu na to, společně historii přepsat. A Vy můžete být u toho právě tím kliknutím.





Níže je tedy onen link ke sdílení, který velmi stručně shrnuje a ukazuje, že onen nástroj pro komplexní nápravu krajiny existuje, byl několikrát oceněn i mezinárodně, a je to tedy Model Živá krajina, který by mohl posloužit ke sjednocení všech dosavadních přístupů a umožnil mít data na jednom místě (je to vyzkoušené, pokročilé IT řešení založené na cloudu a rychlém a levném mapování pomocí mobilů).





Upřesňuji, že se nejedná o komerční výzvu, dělá na tom hned několik nevládních neziskových skupin, ale cílem je právě nyní zajistit co nejširší povědomí o tom, že Model Živá krajina je vlastně to, co náš stát a EU hledá :-)

Na postu můžete vidět hned několik katastrů na desítkách km2, na kterých už jsou připraveny naše studie proveditelnosti Krajinného plánu adaptace a plošné zádrže vody aj. pro obce, které už nemohou čekat a snaží se zatím samotné řešit sucho, povodně a pod. Je to jen několik studií z desítek, které jsme už na území ČR i SR udělali.





PS: Samozřejmě nic nebrání v tom, abyste se i sami více zasadili o pomoc zlepšení krajiny, buď osobně, nebo ve všech různých postech, které zastáváte - budu nesmírně rád. Cílem je mít jednotné řešení krajiny - jinak se budou peníze vyhazovat oknem a nebude to efektivní.





Jinak se omlouvám, že zasílám svou prosbu zcela výjímečně formou hromadného mailu, ale nevidím jinou možnost. Čas totiž kvapí.





Pro zajímavost: vybíral jsem vás ručně z mého adresáře 3 hodiny. A je vás přes 500 :-)

Moc Vám všem děkuji a pokud jsem někoho nevyžádaně zatížil, omlouvám se.