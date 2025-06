Patriarcha ukrajinského raketového programu vyzval Polsko a pobaltské státy, aby společně vyrobily jaderné zbraně

25. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Ukrajina by spolu s evropskými zeměmi mohla vytvořit vlastní jaderné zbraně, aby odstrašila Rusko. Uvedl to zakladatel raketového a kosmického průmyslu nové Ukrajiny, viceprezident Ukrajinské akademie věd Volodymyr Horbulin v rozhovoru pro BBC. Ukrajina by spolu s evropskými zeměmi mohla vytvořit vlastní jaderné zbraně, aby odstrašila Rusko. Uvedl to zakladatel raketového a kosmického průmyslu nové Ukrajiny, viceprezident Ukrajinské akademie věd Volodymyr Horbulin v rozhovoru pro BBC.

"Musíme hledat spojenecké mosty... Myslím, že když se spojíme s nějakou evropskou zemí, můžeme se o takový krok pokusit," řekl v odpovědi na otázku novináře ohledně možnosti, že Ukrajina obnoví svůj arzenál jaderných zbraní, od kterého země odešla při podpisu Budapešťského memoranda.

horbulin poznamenal, že země západní Evropy "se neustále cítí ohroženy Ruskou federací". Jako příklad uvedl Polsko, jehož premiér Donald Tusk předtím prohlásil, že je třeba, aby republika získala jaderné zbraně. Na Ukrajině existuje vědecká škola a příslušný vývoj pro vytvoření vlastních zbraní tohoto typu, dodal Horbulin.

S jeho názorem souhlasil Valentyn Badrak, ukrajinský expert v oblasti zbraní, ředitel Centra pro studium armády, konverze a odzbrojení. Poznamenal, že v případě vytvoření vlastních jaderných zbraní je Ukrajina použije jako prostředek odstrašení a "budeme bojovat konvenčními zbraněmi".

"Ale to není jen "Ukrajina vyrobí jaderné zbraně". Ne, takhle ne. Ukrajina spolu se zeměmi ve sjednoceném klubu to udělá. Jsou to například Ukrajina, Británie, Polsko, možná pobaltské země, které cítí zvýšené nebezpečí [ze strany Ruska]. Takový klub by mohl vytvořit tuto zbraň a být schopen rozšířit bezpečnostní zónu na celou Evropu," zdůraznil specialista.

V případě Ukrajiny můžeme mluvit o "jaderných zbraních čtvrté generace", věří Badrak. Řekl, že může být uveden do služby ne "nějaký druh strategické rakety", ale nějaká možnost jako americká termonukleární nálož B61.

Zdroj v ruštině: ZDE

0