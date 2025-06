Izraelská rozvědka: Írán odstranil obohacený uran z jaderných zařízení před americkými údery

25. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Írán odstranil asi 400 kg uranu obohaceného na 60 % ze svých jaderných zařízení několik dní před americkými údery, sdělily New York Times (NYT) zdroje obeznámené s izraelskou rozvědkou. Írán odstranil asi 400 kg uranu obohaceného na 60 % ze svých jaderných zařízení několik dní před americkými údery, sdělily New York Times (NYT) zdroje obeznámené s izraelskou rozvědkou.

Podle nich bylo toto rozhodnutí reakcí Teheránu na pravidelné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se připojí k izraelské vojenské operaci proti Íránu. Obohacený uran byl skladován v podzemním jaderném komplexu v Isfahánu v malých kontejnerech, které mohly přepravit deset aut v kufrech. Na satelitních snímcích společnosti Maxar Technologies bylo také vidět 16 nákladních automobilů poblíž jaderného zařízení ve Fordó. Co však vyvážely není s jistotou známo. Ty by mohly zahrnovat obří centrifugy pro obohacování uranu, ale stěží by bylo možné je všechny evakuovat v tak krátkém čase, řekl americký představitel v rozhovoru s NYT.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi v rozhovoru pro CNN zdůraznil, že íránské úřady neskrývaly, že se snaží chránit obohacený uran. Podle něj inspektoři agentury naposledy viděli íránský uran týden před začátkem izraelského ostřelování. Když se ho NYT zeptali, zda byl uran podle jeho názoru přesunut jinam, Grossi odpověděl: "Ano." Předtím poznamenal, že z technického hlediska je uran obohacený na 60 % téměř ekvivalentní 90 % - úrovni potřebné k výrobě jaderných zbraní.

V noci na 22. června zahájilo americké letectvo masivní útok na íránská jaderná zařízení v Natanzu, Fordó a Isfahánu. Americké bombardéry B-2 na ně shodily nejméně šest patnáctitunových bomb na ničení bunkrů a ponorky vypálily asi 30 střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Trump řekl, že na íránské jaderné infrastruktuře byly způsobeny "kolosální škody". "Destrukce je přesný termín!... Trefa do černého!" napsal na sociální síti Truth Social.

Nicméně viceprezident J.D. Vance v rozhovoru pro NBC řekl, že si není "na 100 %" jistý úplným zničením íránských jaderných zařízení. "Nebudu se pouštět do tajných zpravodajských informací o tom, co jsme viděli na zemi v Íránu, ale viděli jsme toho hodně a jsem si docela jistý, že jsme výrazně zdrželi jejich vývoj jaderných zbraní, a to byl cíl tohoto útoku," řekl Vance. V rozhovoru pro ABC Vance dodal, že Íránci již nemají vybavení, s nímž by mohl být uran použit k výrobě funkčních zbraní, ale připustil, že Washington neví, co se s íránským uranem v tuto chvíli děje. "V nadcházejících týdnech budeme pracovat na tom, abychom s tímto palivem něco udělali, a to je jedna z věcí, o kterých budeme mluvit s Íránci," řekl americký viceprezident.

Podle zdrojů Wall Street Journal Trumpova administrativa informovala Írán, že útoky na jeho jaderná zařízení jsou jednorázovým aktem, a ne začátkem "války za změnu vlády", a vyzvala k návratu k jednáním. Íránský prezident Masúd Pezeškjan na oplátku slíbil, že Teherán bude "přiměřeně" reagovat na americké útoky.

Zdroj v angličtině: ZDE

0