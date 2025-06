Amerikanischer Faschismus (wenn er wie eine Ente quakt, ist es eine Ente)

17. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 13 minut



Man beobachtet nicht ohne eine gewisse melancholische Distanz die eigentümliche Entwicklung der (US-*)amerikanischen Demokratie in dieser einzigartigen Epoche. Was einst als uneinnehmbare Bastion konstitutioneller Normen, als großes Experiment der Selbstverwaltung gepriesen wurde, erscheint heute als ein System, das sich in einem beunruhigenden, fast theatralischen Wandel befindet. Unter dem bekannten, aber zunehmend schäbigen Deckmantel der "nationalen Sicherheit" und der Lösung einer künstlich fabrizierten "Grenzkrise" setzt die derzeitige Regierung nun eine Politik um, die beunruhigende, ja vulgäre Ähnlichkeiten mit historischen Plänen zur autoritären Konsolidierung aufweist. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig



Die Geschichte begann mit einem Versprechen – einem vereinfachten, beruhigenden Bekenntnis zu sicheren Grenzen. Nichtsdestotrotz hat sie sich auf erschreckende Weise zu einer nationalen Kampagne der Staatsmacht entwickelt, die

ihre eigenen Gemeinschaften angreift und mit fast absichtlicher Grobheit die grundlegenden Garantien der bürgerlichen Freiheiten anprangert. Dies ist nicht nur eine Änderung der Politik; Es handelt sich ganz klar um eine tiefgreifende und beunruhigende Eskalation, die scharfe Parallelen zu den hinterhältigen, oft nicht wahrnehmbaren Methoden zieht, mit denen demokratische Freiheiten im Laufe der Geschichte ausgehöhlt wurden.



Nachdem die Trump-Regierung mit charakteristischer Selbstbeweihräucherung damit prahlte, dank eines statistischen Rückgangs der Zahl der Migranten, die die Grenze überqueren, die "sicherste Grenze der Geschichte" erreicht zu haben, hat sie sich mit vorhersehbarer Geschicklichkeit dramatisch nach innen gewandt. "Krise" – ein Wort, das inzwischen so überstrapaziert wird, dass es fast bedeutungslos ist, aber hier mit einer unheilvollen Bedeutung belastet ist – breitet sich nun in das Gefüge der amerikanischen Gesellschaft aus.

Seine Tentakel erstrecken sich bis zum Arbeitsplatz: Nagelstudios, Baumärkte, Bauernhöfe, unzählige Restaurants, in denen Menschen ohne Papiere im reinsten Sinne eine grundlegende menschliche Handlung ausüben – Arbeit gegen den Lebensunterhalt einzutauschen. Die Einsatztaktiken sind nach vielen überprüfbaren Berichten zutiefst dystopisch. Wie das Wall Street Journal mit erschreckender Ökonomie der Worte zusammenfasste: "Bundesagenten nehmen Verhaftungen ohne Haftbefehl vor. Maskierte Beamte nehmen Menschen in Gewahrsam, ohne sich auszuweisen. In mindestens zehn Städten verhafteten Beamte in Zivil Migranten, die zu Gerichtsverhandlungen erschienen waren. Und überall in den Vereinigten Staaten verschwinden Menschen, die verdächtigt werden, sich illegal im Land aufzuhalten, in Bundeshaft, ohne dass ihre Familien oder Anwälte darüber informiert werden."

Das ist keine Rechtsstaatlichkeit, das ist die willkürliche Ausübung von Macht, eine bürokratische Version von höherer Gewalt.



Diese interne Fokussierung auf eine spezifische, verletzliche Bevölkerung, die durch einen besorgniserregenden Mangel an ordnungsgemäßen Verfahren und die bewusste Anonymität der Vollstrecker gekennzeichnet ist, spiegelt direkt die Funktionsmodelle historischer autoritärer Regime wider. Man denke sofort an die Gestapo im nationalsozialistischen Deutschland oder Mussolinis OVRA im faschistischen Italien, die beide Geheimpolizei einsetzten, um willkürliche Verhaftungen durchzuführen, nicht nur, um kodifizierte Gesetze durchzusetzen, sondern auch, um allgegenwärtige Angst zu verbreiten und absolute staatliche Kontrolle durchzusetzen.

In solchen Fällen geht es darum, einen Teil der Bevölkerung als ständige innere Bedrohung zu definieren, ihn als den "Anderen" zu bezeichnen, dessen Rechte kurzerhand außer Kraft gesetzt werden können, dessen Existenz auf das nackte Leben reduziert wird – ein Begriff aus der politischen Philosophie, der ein Leben bezeichnet, das jeglichen Rechtsschutzes entzogen und der souveränen Macht unterworfen ist.

Die vorgeschlagene Ausweitung der Ziele von "Einwanderern ohne Papiere" auf "alle Einwanderer aus unerwünschten Orten" sowie die angeblichen Diskussionen über den Entzug der US-Staatsbürgerschaft für in den USA geborene Kinder passen perfekt zum faschistischen Konzept der Volksgemeinschaft. Dieses Konzept impliziert eine rassisch einheitliche und hierarchisch organisierte nationale Gemeinschaft, in der die Interessen der Individuen den Interessen der Nation strikt untergeordnet sind, was oft durch die systematische Dämonisierung und Eliminierung bestimmter Gruppen erreicht wird, die als Gegner der nationalen Körperschaft angesehen werden. Man muss sich nur an die Jim-Crow-Ära in den USA erinnern, in der die Grundrechte der Schwarzen durch diskriminierende Rechtssysteme und systematische Gewalt dramatisch ausgehöhlt wurden, um einen inländischen Präzedenzfall für eine solche gezielte Entrechtung und Verfolgung zu erkennen, ein historisches Echo, das von düsterer Vertrautheit geprägt ist.



Die dramatische, gewaltsame Entfernung und Handschellen von Senator Alex Padilla (D-Kalifornien) während einer Pressekonferenz des Department of Homeland Security in Los Angeles dient als intime, fast theatralische Illustration der wachsenden autoritären Impulse der Regierung. Padilla, der amtierende US-Senator, wurde laut zahlreichen Berichten und Videoaufnahmen, die von seinem eigenen Büro geteilt wurden, "gewaltsam aus dem Raum entfernt, zu Boden geworfen und in Handschellen gelegt", wie aus zahlreichen Berichten und Videoaufnahmen hervorgeht, und zwar für eine einzige Handlung – den Versuch, eine Frage zu stellen. Die anschließenden falschen Behauptungen des DHS und von Außenministerin Kristi Noem – dass Padilla "eine Live-Pressekonferenz unterbrochen hat, ohne sich zu identifizieren" und dass die Agenten "glaubten, er sei der Angreifer" – sind keine bloßen Verzerrungen; Sie stellen einen vorsätzlichen, öffentlichen Versuch dar, legitime gesetzgeberische Untersuchungen zu diskreditieren, zu delegitimieren und letztlich zu kriminalisieren.

Wie Padilla selbst sagte: "Wenn das die Art und Weise ist, wie diese Regierung auf eine Frage eines Senators antwortet ... man kann sich nur vorstellen, was sie den Bauern, den Köchen, den Tagelöhnern in der Gemeinde von Los Angeles antun." Senator Alex Padilla gewaltsam von der Pressekonferenz von DHS-Ministerin Kristi Noem in Los Angeles entfernt



Dieser Vorfall ist alles andere als ein isolierter Fehltritt, sondern ein abschreckender Indikator für die wachsende Intoleranz der Trump-Regierung gegenüber Kontrolle und Dissens – eine Taktik, die von autoritären Populisten auf der ganzen Welt angewandt wird, die "die Ängste, Wünsche und Sehnsüchte der Bevölkerung manipulieren und oft einfache und fehlerhafte Lösungen für komplexe Probleme versprechen". In autoritären Systemen ist die Unterdrückung von Opposition von größter Bedeutung, und Kritiker werden routinemäßig durch Einschüchterung, willkürliche Verhaftungen oder umfassende Diskreditierungskampagnen zum Schweigen gebracht.

Die Geschichte bietet unzählige Parallelen: Von Schauprozessen in der stalinistischen Sowjetunion, in denen abweichende Meinungen nicht nur unterdrückt, sondern unter Strafe gestellt wurden, bis hin zur willkürlichen Inhaftierung politischer Gegner in heutigen autokratischen Staaten bleibt das Szenario erschreckend konsistent. Legitime Anfragen von gewählten Amtsträgern werden mit Gewalt unterdrückt, wodurch das Prinzip der legislativen Kontrolle untergraben wird.



Eine weitere Eskalation dieser Besorgnis und die Einführung eines eindeutig beunruhigenden Kriegsklimas in das zivile Leben ist die beispiellose Entsendung von Einheiten der US-Marines und der Nationalgarde nach Los Angeles. Ihr erklärtes Ziel: die Unterstützung von Einwanderungsrazzien und der "Schutz des Bundeseigentums und der Bundesbeamten" vor Demonstranten. Der außergewöhnliche Schritt wurde trotz der ausdrücklichen Einwände des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom unternommen, der eine Klage einreichte, in der er argumentierte, dass Trumps Tat illegal sei, und eine einstweilige Verfügung beantragte, die die Beteiligung des Militärs an Strafverfolgungsmaßnahmen blockieren würde.



Die Militarisierung der Strafverfolgung im Inland, der Einsatz einer aktiven Armee für interne Polizeifunktionen, ist ein charakteristisches Merkmal autoritärer Staaten. Historisch hat sich dies in verschiedenen Formen manifestiert, von der offenen Herrschaft der Militärjuntas – wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika zu beobachten war – bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts zur Niederschlagung ziviler Unruhen. Während die USA Präzedenzfälle für den Einsatz der Nationalgarde haben, stellt der Einsatz aktiver Marines mit ausdrücklicher Genehmigung zur Festnahme von Zivilisten unter Verletzung der staatlichen Autorität eine tiefgreifende Erosion des Geistes des Posse Comitatus Act und der traditionellen Trennung zwischen militärischer und ziviler Macht dar. Der Schritt erinnert an Fälle wie militarisierte Sklavenpatrouillen in der frühen US-Geschichte und die Ära des "Krieges gegen Drogen", bei dem militärische Ausrüstung und Taktiken in erheblichem Umfang an die örtliche Polizei übergeben wurden.



Verteidigungsminister Pete Hegseths alarmierender Widerwille, den Entscheidungen der unteren Gerichte Gehorsam zu leisten, und erklärte: "Was ich sagen kann, ist, dass wir keine lokalen Richter haben sollten, die über die Außenpolitik des Landes oder die nationale Sicherheitspolitik entscheiden", untergräbt die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz weiter – ein grundlegendes Prinzip demokratischer Regierungsführung. Eine solche Verachtung für die richterliche Aufsicht, eine Verachtung für die Idee der gegenseitigen Gewaltenteilung, ist ein beständiges Merkmal diktatorischer Führer, die versuchen, die Macht zu zentralisieren und institutionelle Zwänge abzubauen. Hegseths letztendliche, eingeschränkte Unterwerfung vor den Obersten Gerichtshof weigerte sich zwar, sie auf die unteren Instanzen auszudehnen, offenbart aber eher eine strategische Fokussierung auf die richterliche Autorität als vielmehr einen echten Respekt für das Rechtssystem als Ganzes.



Die Rhetorik, die diese eskalierenden Aktionen begleitet, ist nicht nur Spaltung; es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Apparat, der darauf ausgelegt ist, die öffentliche Zustimmung durch Angst und fabrizierte Empörung zu erzeugen. Erklärung von Heimatschutzministerin Kristi Noem, dass die Bundestruppen "unsere Operationen in dieser Stadt weiterhin aufrechterhalten und verstärken werden ... Wir bleiben hier, um diese Stadt von der sozialistischen und schikanierenden Führung zu befreien, die sie diesem Staat und diesem Bürgermeister aufgezwungen haben", lautet klassische autoritäre Propaganda. Das ist die Sprache des ideologischen Krieges, nicht der Verwaltung.

In ähnlicher Weise ist ein Social-Media-Post des Weißen Hauses, der einen Vorfall mit Senator Padilla mit der Überschrift "Demokraten werden vor nichts zurückschrecken, um kriminelle Illegale über amerikanische Bürger auszuspielen" zeigt, ein Beispiel für eine Strategie des "Andersseins" und der Menschenopfer.



Diese Sprache schafft ein scharfes "Wir gegen die"-Narrativ, das politische Gegner und Minderheiten dämonisiert, um die Macht zu festigen und die Basis zu mobilisieren. Diese Technik, die von faschistischen Führern verfeinert wurde, die geschickt die Ängste der Öffentlichkeit und den nationalistischen Eifer manipulierten, zielt darauf ab, den "Anderen" zu entmenschlichen und die extremsten Aktionen des Staates als unverzichtbar für nationale Reinheit und Sicherheit darzustellen.

Die Sündenböcke für wichtige Themen, von Kriminalität und Arbeitslosigkeit bis hin zu kulturellen Veränderungen, sind eine wesentliche Taktik, die es autoritären Populisten ermöglicht, die nationale Demütigung auszunutzen und gleichzeitig zu versprechen, den nationalen Ruhm wiederherzustellen. Indem sie Angst und Feindseligkeit schürt, rechtfertigt diese Rhetorik "drastische Maßnahmen" und ermöglicht die fortschreitende Normalisierung von Handlungen, die sonst völlig abgelehnt würden.

Darüber hinaus untergräbt die allgegenwärtige Verbreitung von Fehlinformationen, Fehlinformationen, Lügen und Verschwörungstheorien die Fähigkeit der Öffentlichkeit, die Wahrheit zu erkennen, die eine Voraussetzung für eine kritische Bürgerschaft in einer Demokratie ist.



Der vielleicht heimtückischste Aspekt dieses demokratischen Niedergangs, der für den Geschichtsstudenten am beunruhigendsten ist, ist die Art und Weise, wie die Bevölkerung bei ihrem Abstieg in den Autoritarismus oft unbemerkt bleibt. Selten ist es ein plötzlicher, dramatischer Zusammenbruch, ein klarer Rubikon überschritten; Vielmehr handelt es sich um eine allmähliche Erosion, eine Reihe von "kleinen Wunden", die, wenn sie sich ansammeln, die Demokratie zerstören.



Soziologische Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle. Perioden "chronischer Unsicherheit" – sei es wirtschaftliche Instabilität, soziale Unruhen oder kulturelle Veränderungen – schaffen einen fruchtbaren Boden für autoritäre Herausforderungen. "Große Traumata" (wie das Nachkriegschaos, das den Faschismus in Italien und Deutschland schürte, eine Zeit, die Lawrence Rosenthal als "gewaltsamen Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft" beschrieb, der Dutzende Millionen Menschen entfremdet und enteignet zurückließ) und "kleine Traumata" (alltägliche Ängste vor Inflation, Arbeitsplatzunsicherheit oder schnellem technologischen Wandel) lassen die Bevölkerung verwundbar zurück und suchen nach einem starken Führer mit gesundem Menschenverstand, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Die Staats- und Regierungschefs nutzen diese Ängste aus, bestätigen die Wut der Öffentlichkeit und schieben die Schuld auf geeignete Sündenböcke. Sie bieten einfache und fehlerhafte Lösungen für komplexe Probleme an und ermutigen so die kollektive Akzeptanz einer »messianischen« Gestalt, die verspricht, »die Nation wieder heil« zu machen, sie »zu ihrem rechtmäßigen Glanz wiederherzustellen«.



Der Verlust der Wahrheit ist ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses. Wenn überprüfbare Fakten ständig hinterfragt und durch alternative Realitäten ersetzt werden, die von Parteimedien und sozialen Plattformen verbreitet werden, bricht der öffentliche Diskurs zusammen. Verloren in einem Meer widersprüchlicher Narrative werden die Bürger zynisch gegenüber traditionellen Institutionen und empfänglich für Narrative, die bestehende Vorurteile bestätigen, selbst wenn diese Narrative offenkundig falsch sind.

Dies untergräbt das Vertrauen in die Institutionen, schwächt das Sozialkapital und macht die Gesellschaft anfälliger für autoritäre Botschaften. Die ständige Dämonisierung von Gegnern, unabhängigen Medien und sogar der Justiz isoliert die Bürger weiter von zuverlässigen Informationsquellen und kritischen Einsichten, so dass sie sich "machtlos fühlen, etwas zu ändern", es sei denn, es geschieht durch die Führer. Die Akzeptanz politischer Gewalt, die oft erst unauffällig und dann offenkundig toleriert wird, wird als legitimes Mittel zur Erreichung politischer Ziele normalisiert. Der Prozess ist die Normalisierung, bei der das Undenkbare nur zum Unkonventionellen und dann unweigerlich zur neuen Normalität wird.



Die Handlungen der derzeitigen US-Regierung – von systematischen internen Razzien und der Missachtung ordnungsgemäßer Verfahren über die gewaltsame Unterdrückung senatorischer Meinungsverschiedenheiten und die beispiellose Militarisierung ziviler Räume bis hin zum Missbrauch der Sprache und der Kultivierung von Angst – sind nicht nur aggressive Politik. Sie stehen für systemische Verschiebungen, die genau den Grundmerkmalen historischer autoritärer und faschistischer Staaten entsprechen: die kalkulierte Aushöhlung bürgerlicher Freiheiten, das Anvisieren von Minderheiten als innere Feinde, das Schweigen der politischen Opposition, die ausdrückliche Verachtung einer unabhängigen Justiz und der Einsatz militärischer Gewalt gegen die eigenen Bürger.



Diese Entwicklungen als bloßes politisches Theater oder vorübergehende Anomalien abzutun, wie es sich manche wünschen mögen, würde auf tragische Weise bedeuten, die klaren und nachhallenden Warnsignale zu ignorieren, die von den bedauerlichsten Kapiteln der Geschichte ausgehen. Die Frage, vor der (US-*)Amerika steht, ist nicht mehr, ob es sich in einer Krise befindet, sondern ob seine demokratischen Institutionen, seine Bürger und seine Führer den autoritären Schatten, der über der Republik liegt, erkennen und aktiv bekämpfen werden, bevor sich ihr Grundcharakter unwiderruflich ändert.

Die Bühne ist bereitet, die Schauspieler spielen, und das Publikum, fürchte ich, fragt sich immer noch, ob es nur ein Theaterstück ist.





