Útoky USA na íránská jaderná zařízení zpozdily program pouze o několik měsíců, uvádí zpráva Pentagonu

25. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Trump zase lže jako když tiskne



Zjištění Úřadu vojenského zpravodajství naznačují, že Trumpovo prohlášení o „zničení“ zařízení může být přehnané



Podle dvou osob obeznámených se zprávou uvádí první utajená hodnocení USA ohledně útoků Donalda Trumpa na íránská jaderná zařízení o víkendu, že tyto útoky nezničily dvě ze zařízení a pravděpodobně pouze o několik měsíců zpozdily jaderný program.



Zpráva vypracovaná Defense Intelligence Agency (DIA), zpravodajskou službou Pentagonu, dospěla k závěru, že klíčové součásti jaderného programu, včetně odstředivek, lze znovu spustit během několika měsíců. Podle dvou osob obeznámených se zprávou uvádí první utajená hodnocení USA ohledně útoků Donalda Trumpa na íránská jaderná zařízení o víkendu, že tyto útoky nezničily dvě ze zařízení a pravděpodobně pouze o několik měsíců zpozdily jaderný program.Zpráva vypracovaná Defense Intelligence Agency (DIA), zpravodajskou službou Pentagonu, dospěla k závěru, že klíčové součásti jaderného programu, včetně odstředivek, lze znovu spustit během několika měsíců.





Zpráva také zjistila, že velká část íránských zásob vysoce obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jaderné zbraně, byla před útoky přemístěna a mohla být přesunuta do jiných tajných jaderných zařízení udržovaných Íránem.



Závěry DIA, které vycházejí z předběžného hodnocení bojových škod provedeného Centrálním velitelstvím USA, které dohlíží na vojenské operace USA na Blízkém východě, naznačují, že Trumpovo prohlášení o „zničení“ těchto zařízení mohlo být přehnané.



Trump v televizním projevu v sobotu večer bezprostředně po operaci uvedl, že USA zcela zničily íránská obohacovací zařízení v Natanzu a Fordow, zařízení ukrytá hluboko pod zemí, a v Isfahánu, kde bylo skladováno obohacené uran.



„Údery byly spektakulárním vojenským úspěchem. Klíčová íránská zařízení na obohacování uranu byla zcela a úplně zničena. Írán, tyran Blízkého východu, musí nyní uzavřít mír,“ řekl Trump ve svém projevu z Bílého domu.



Zatímco zpráva DIA byla pouze předběžným hodnocením, jeden z informovaných zdrojů uvedl, že pokud zpravodajské služby na místě již během několika dní zjistily, že zejména Fordow nebyl zničen, pozdější hodnocení by mohlo naznačovat, že škody byly ještě menší.



Zařízení na obohacování uranu ve Fordow, které bylo dlouho považováno za nejlépe chráněné íránské jaderné zařízení, je ukryto pod pohořím Zagros. Zprávy naznačují, že zařízení bylo postaveno v hloubce 45–90 metrů pod skalním podložím, které tvoří převážně vápenec a dolomit.



Bílý dům zpochybnil zpravodajské hodnocení, o kterém jako první informovala CNN. „Únik této údajné analýzy je jasným pokusem o diskreditaci prezidenta Trumpa a statečných stíhacích pilotů, kteří provedli dokonale provedenou misi s cílem zničit íránský jaderný program,“ uvedla v prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.



Americký viceprezident JD Vance v neděli připustil, že Washington neví, kde se nachází íránské zásoby vysoce obohaceného uranu, a uvedl: „V nadcházejících týdnech budeme pracovat na tom, abychom s tímto palivem něco udělali.“



Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), v pondělí uvedl, že MAAE již nemůže dohledat íránské zásoby 400 kg uranu obohaceného na 60 %.



The Guardian ve středu odhalil, že nejvyšší političtí představitelé Pentagonu byli na začátku Trumpova druhého funkčního období informováni, že 30 000 liber těžké bomby GBU-57 určené k použití na Fordow zařízení zcela nezničí.



Na této schůzce v lednu úředníci od Agentury pro snižování obranných hrozeb v Pentagonu, která bomby GBU-57 vyvinula, dostali informaci, že bomby neproniknou dostatečně hluboko pod zem a že Fordow může zničit pouze taktická jaderná zbraň.



Údery USA proti íránským jaderným zařízením zahrnovaly bombardéry B2, které shodily 12 bomb GBU-57 na Fordow a dvě bomby GBU-57 na Natanz. Poté americká ponorka vystřelila na Isfahán přibližně 30 raket Tomahawk, uvedli v neděli na tiskové konferenci představitelé amerického ministerstva obrany.



Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci zopakoval Trumpovo tvrzení, že zařízení byla „zničena“, ale předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine, který operaci pomáhal řídit, byl ve svých vyjádřeních opatrnější.





Caine uvedl, že všechna tři jaderná zařízení utrpěla „vážné poškození a zničení“, ale varoval, že konečné vyhodnocení bojových škod způsobených vojenskou operací ještě není k dispozici.





Zdroj v angličtině ZDE

