Studie zjistila, že v roce 2023 zemřelo na následky kouření více než 7 milionů lidí

25. 6. 2025

Vědci konstatují, že tabák je příčinou přibližně každého osmého úmrtí na celém světě a v některých zemích počet úmrtí prudce stoupá



Podle odhadů zemřelo v roce 2023 na následky kouření více než 7 milionů lidí na celém světě.



Tabák zůstává hlavním rizikovým faktorem úmrtí u mužů, mezi nimiž bylo 5,59 milionu úmrtí, a sedmým nejčastějším u žen, mezi nimiž bylo 1,77 milionu úmrtí.



Zatímco ve Velké Británii došlo od roku 1990 k 45% poklesu úmrtí způsobených tabákem – včetně kouření, žvýkání tabáku a pasivního kouření –, celosvětová míra vzrostla o 24,4 %. Podle odhadů zemřelo v roce 2023 na následky kouření více než 7 milionů lidí na celém světě.Tabák zůstává hlavním rizikovým faktorem úmrtí u mužů, mezi nimiž bylo 5,59 milionu úmrtí, a sedmým nejčastějším u žen, mezi nimiž bylo 1,77 milionu úmrtí.Zatímco ve Velké Británii došlo od roku 1990 k 45% poklesu úmrtí způsobených tabákem – včetně kouření, žvýkání tabáku a pasivního kouření –, celosvětová míra vzrostla o 24,4 %.



Analýza Institutu pro zdravotní metriky a hodnocení (IHME) při Washingtonské univerzitě vychází z údajů studie Global Burden of Disease a byla představena v pondělí na Světové konferenci o kontrole tabáku v Dublinu.



Podle výzkumníků došlo v některých zemích k dramatickému nárůstu, přičemž nejvyšší skok zaznamenal Egypt, kde počet úmrtí v roce 2023 byl o 124,3 % vyšší než v roce 1990.



Brooks Morgan, výzkumník z IHME, uvedl: „Expozice tabáku je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů identifikovaných ve studii Global Burden of Disease 2023 a přispívá k přibližně jedné osmé úmrtí na celém světě.



„Zatímco některé země zaznamenávají povzbudivý pokles úmrtí souvisejících s tabákem, jiné se ubírají opačným směrem. Tyto trendy zdůrazňují naléhavou potřebu urychleného zavádění a důslednějšího prosazování strategií, které se osvědčily při snižování spotřeby tabáku.“



V samostatném výzkumu se tým z Institutu klinické a zdravotní účinnosti (IECS) v Argentině zabýval dopadem kouření v Bolívii, Hondurasu, Nigérii, Paraguayi a Uruguayi.



Vypočítali, že tabák způsobil více než 41 000 úmrtí v pěti zemích s nízkými a středními příjmy a stál téměř 4,3 miliardy dolarů na lékařských výdajích, ztrátě produktivity a neformální péči.



Natalia Espínola, koordinátorka pro ekonomiku zdravotnictví v IECS, uvedla, že celková částka odpovídá přibližně 1 % souhrnného HDP těchto zemí.



Cassandra Kelly-Cirino, výkonná ředitelka Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním chorobám, uvedla: „Výzkum představený dnes na Světové konferenci o kontrole tabáku je silným připomenutím, že tabák zůstává jednou z nejničivějších hrozeb pro veřejné zdraví naší doby. Neexistuje žádný zdravý tabákový výrobek a snížení rizika často znamená pouze zvýšení zisku pro průmysl. Musíme zaujmout přístup nulové tolerance.“



Zpráva zveřejněná v pondělí Světovou zdravotnickou organizací vyzvala země, aby zintenzivnily úsilí v boji proti tabáku a novějším nikotinovým výrobkům, jako jsou elektronické cigarety, mimo jiné zvýšením daní a zavedením drastických varování na obalech.



Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenci uvedl, že pokrok v oblasti kontroly tabáku je křehký. Řekl: „Navzdory zpřísnění regulace se tabákový průmysl nadále vyvíjí, prosazuje nové výrobky, cílí na mládež a snaží se oslabit naše úspěchy.“



Vyšší daně z tabáku by podle něj mohly „vyrovnat mezery“ ve financování zdravotnictví způsobené poklesem zahraniční pomoci v mnoha zemích.



V další studii představené na konferenci vědci z čínské Fudan University ukázali, že mobilní aplikace s umělou inteligencí, která má pomoci kuřákům přestat kouřit pomocí přizpůsobených zpráv a her, může zdvojnásobit jejich šance na úspěch.





V rámci studie zahrnující 272 kuřáků přestalo kouřit 17,6 % těch, kteří aplikaci používali, oproti 7,4 % kuřáků v kontrolní skupině.





