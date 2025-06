Írán oznámil, že zaútočil na americké síly rozmístěné na letecké základně Al Udeid v Kataru

23. 6. 2025

čas čtení 5 minut





Oznámení bylo učiněno ve státní televizi za doprovodu válečné hudby a s titulkem na obrazovce, který jej označil za „mocnou a úspěšnou odpověď íránských ozbrojených sil na americkou agresi“.



Útok přišel krátce poté, co Katar preventivně uzavřel svůj vzdušný prostor kvůli hrozbám ze strany Íránu. Oznámení bylo učiněno ve státní televizi za doprovodu válečné hudby a s titulkem na obrazovce, který jej označil za „mocnou a úspěšnou odpověď íránských ozbrojených sil na americkou agresi“.Útok přišel krátce poté, co Katar preventivně uzavřel svůj vzdušný prostor kvůli hrozbám ze strany Íránu.



Kuvajt dočasně uzavřel vzdušný prostor kvůli eskalaci napětí v regionu



Kuvajt se připojil k Bahrajnu a Kataru a dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor.





Kuvajtská letecká společnost Kuwait Airways je poslední leteckou společností, která kvůli vývoji situace v regionu pozastavila odlety z této země, uvedla v příspěvku na X.



Oznámení následuje po uzavření vzdušného prostoru Katarem a Bahrajnem poté, co Írán v reakci na útoky USA zaútočil na americkou vojenskou základnu Al Udeid v Dauhá, jednu z několika amerických vojenských základen v Perském zálivu.







Írán informoval USA několik hodin před útokem na leteckou základnu v Kataru



Podle Axios byla Trumpova administrativa předem informována o íránském útoku na leteckou základnu Al Udeid v Kataru.



Agentura Reuters rovněž informuje, že Írán informoval USA prostřednictvím dvou diplomatických kanálů několik hodin před útokem.





Hlavní americká základna v Sýrii je v pohotovosti pro případ možného útoku Íránu, uvádí syrský bezpečnostní zdroj



Hlavní zbývající základna v severovýchodní Sýrii, kde jsou rozmístěny americké jednotky, je v pohotovosti a mobilizována pro případ možných útoků Íránu nebo skupin spojených s Íránem, uvedl syrský bezpečnostní zdroj pro agenturu Reuters.



Základna je známá jako Qasrak a je jednou ze dvou základen v severovýchodní provincii Hasaka, kde jsou rozmístěny americké jednotky.





Trump je údajně v situační místnosti s Hegsethem a Cainem uprostřed íránského útoku na americké základny



Předseda sboru náčelníků štábů USA generál Dan Caine a ministr obrany Pete Hegseth jsou podle vysokého úředníka Bílého domu právě teď v situační místnosti a sledují možnou íránskou odvetu. Donald Trump je podle CNBC v místnosti s nimi.





Bahrajn dočasně uzavřel vzdušný prostor



Bahrajn oznámil, že dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor z obav před íránskou odvetou za útoky USA.





Írán tvrdí, že počet raket odpovídal počtu amerických bomb, což signalizuje pravděpodobnou snahu o deeskalaci



Írán uvedl, že počet raket vypálených na leteckou základnu Al Udeid v Kataru odpovídal počtu bomb, které USA o víkendu svrhly na íránská jaderná zařízení, což signalizuje pravděpodobnou snahu Íránu o deeskalaci, informuje agentura AP.



Írán to oznámil v pondělí večer v prohlášení Nejvyšší rady národní bezpečnosti po útoku, který podle Kataru nezpůsobil žádné zranění.



Írán také uvedl, že se zaměřil na základnu, protože se nacházela mimo obydlené oblasti.





Írán předem varoval Katar před útokem



Írán koordinoval své útoky na americké základny v Kataru předem s katarskými úředníky, aby minimalizoval ztráty na životech, informuje New York Times s odvoláním na tři íránské úředníky.



Agentura Reuters také informuje, že Írán Kataru předem varoval, což vedlo k uzavření vzdušného prostoru, a cituje zdroj obeznámený s touto záležitostí.



Ve svém prohlášení v mém posledním příspěvku mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari potvrdil, že nedošlo k žádným obětem, a uvedl: „Základna byla evakuována dříve, v souladu se zavedenými bezpečnostními a preventivními opatřeními, vzhledem k napjaté situaci v regionu.“





Katar odsoudil íránský útok na americkou základnu a uvedl, že rakety byly úspěšně zachyceny











Na základnu s americkými vojáky v Iráku byly vypáleny rakety, uvedl bezpečnostní představitelAgentura Associated Press s odvoláním na bezpečnostního představitele informovala, že na základnu s americkými vojáky v Iráku byly vypáleny rakety. Další informace přineseme, jakmile budou k dispozici.