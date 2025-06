Izraelský ministr obrany prohlásil, že nařídil útok na Írán poté, co Teherán porušil příměří

V pásmu Gazy zahynulo dalších 21 lidí při čekání na pomoc



Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské síly v úterý zabily 21 lidí čekajících na pomoc poblíž distribučního místa v centru palestinského území, informovala agentura Agence France-Presse (AFP).



Mluvčí civilní obrany Mahmud Basal řekl AFP, že 21 lidí bylo zabito a asi 150 zraněno „v důsledku toho, že izraelské okupační síly v časných ranních hodinách v úterý ostřelovaly kulkami a tankovými granáty shromáždění občanů čekajících na pomoc ... v centrální části pásma Gazy“.



AFP kontaktovala izraelskou armádu s žádostí o komentář.







Izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že nařídil silnou vojenskou reakci na to, co označil za porušení příměří ze strany Íránu





Izrael „silně zareaguje“ na porušení příměří Íránem



Izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý oznámil, že nařídil armádě země, aby důrazně reagovala na to, co označil za porušení příměří s Izraelem ze strany Íránu, informuje agentura Reuters.



Toto nařízení následovalo po oznámení armády, že několik hodin po zahájení příměří zaznamenala odpálení raket z Íránu směrem na Izrael.



Méně než tři hodiny předtím americký prezident Donald Trump oznámil, že příměří je nyní v platnosti.



Írán vyhodnocuje škody na svém jaderném průmyslu a jsou připravena opatření k jeho obnově, uvedl v úterý íránský jaderný šéf Mohammad Eslami podle agentury Mehr, informuje Reuters.



Komentář přišel po sérii izraelských a amerických útoků na hlavní íránská jaderná zařízení.



Eslami řekl:



Plánem je zabránit přerušení výroby a služeb.



Izraelská armáda v úterý varovala, že „nebezpečí přetrvává“, přestože vláda dříve oznámila, že se dohodla na příměří s Íránem v 12. den války mezi nepřáteli, informovala agentura Agence France-Presse (AFP).



Mluvčí armády brigádní generál Effie Defrin na televizní tiskové konferenci řekl:



Náčelník generálního štábu nařídil celé armádě, aby zachovala vysokou pohotovost a připravenost na silnou reakci na jakékoli porušení příměří.



Chci zdůraznit, že v této fázi nedochází k žádné změně pokynů velení domácí fronty. Pokyny musí být dodržovány. Nebezpečí přetrvává.



Izraelská armáda zaznamenala další íránský raketový útok několik hodin po zahájení příměří



Izraelská armáda oznámila, že několik hodin po zahájení příměří zaznamenala další íránský raketový útok, což podle agentury Associated Press (AP) dokazuje, jak nebezpečná situace stále je.



Armáda uvedla, že 2,5 hodiny po zahájení příměří identifikovala rakety vypálené z Íránu.



V severním Izraeli zazněly sirény a bylo slyšet výbuchy, když izraelská protivzdušná obrana zahájila palbu.



Izraelská vláda uvedla, že na jakékoli porušení příměří bude reagovat „silou“.



Stalo se tak poté, co Írán v úterý brzy ráno vypálil na Izrael několik salv balistických raket, které poškodily nejméně tři hustě obydlené budovy v Beeršebě.



První záchranáři uvedli, že po předchozích útocích vyprostili z jedné budovy pět těl a pátrání pokračuje. Nejméně 20 lidí bylo zraněno.



Čína nechce, aby se napětí mezi Izraelem a Íránem eskalovalo, a je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím na udržení míru a stability na Blízkém východě, uvedl v úterý mluvčí ministerstva zahraničí, informuje agentura Reuters.



Guo Jiakun na pravidelné tiskové konferenci řekl, že Čína vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se co nejdříve vrátily k politickému urovnání.



Tyto výroky zazněly poté, co Donald Trump v úterý oznámil, že mezi Izraelem a Íránem bylo uzavřeno příměří.





Íránská státní televize v úterý oznámila, že při nočním izraelském útoku byl v severním Íránu zabit jaderný vědec, informovala agentura AFP.



Útok se údajně odehrál předtím, než americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi nepřátelskými stranami na Blízkém východě platí příměří.



Televizní stanice s odvoláním na zdroje informovala o zabití Mohammada Rezy Seddighi Sabera v domě jeho rodičů v Astaneh-ye Ashrafiyeh v severním Íránu.



Mohammad Reza Seddighi Saber byl pod americkými sankcemi. Před několika dny byl podle televize zabit při útoku na jejich dům v Teheránu jeho 17letý syn.



Izraelský opoziční vůdce v úterý vyzval k ukončení více než 20měsíční války s Hamásem v Gaze poté, co Izrael oznámil, že souhlasil s příměřím s Íránem.



Yair Lapid napsal na X:



A teď Gaza. Je čas to tam také skončit. Přiveďte zpět rukojmí, ukončete válku. Izrael musí začít s obnovou.



Aktualizace informací o íránských útocích v Beershebě z úterý ráno zvýšila počet potvrzených obětí na pět, informuje agentura Associated Press (AP).



Íránská palba poškodila nejméně tři hustě obydlené obytné budovy ve městě, uvedla policie.



První záchranáři uvedli, že z jedné budovy vytáhli pět těl a hledají další. Nejméně 20 lidí bylo zraněno.



Venku byly ulice posety vyhořelými vraky aut. Oblast pokrývalo rozbité sklo a trosky. Stovky záchranářů se shromáždily, aby hledaly další osoby uvězněné v budovách.



Policie uvedla, že někteří lidé byli zraněni i uvnitř svých bytů v zesílených bezpečnostních místnostech, které jsou sice odolné proti raketám a střepinám, ale ne proti přímým zásahům balistických raket.



Přímý zásah v největším městě na jihu Izraele přišel ještě předtím, než Trump oznámil, že příměří vstoupilo v platnost.



Bývalý americký velvyslanec v Iráku James Jeffrey uvedl, že návrh příměří mezi Izraelem a Íránem se navzdory dřívějšímu zmatku ubírá „velmi pozitivním směrem“.



Jeffrey řekl Al Jazeera:



Za posledních 50 let ... jsem viděl desítky příměří. Všechna byla chaotická.



Ne všechny jednotky dostanou rozkazy ... Časové harmonogramy jsou [často] nesprávné.



Tento zmatek je normální, ale je jasné, že se situace vyvíjí velmi, velmi pozitivním směrem, vzhledem k tomu, co řekl íránský ministr zahraničí [o zastavení útoků, pokud tak učiní Izrael].



Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že vítá výzvu Donalda Trumpa k příměří v konfliktu mezi Izraelem a Íránem, a dodal, že jeho úspěch by byl „velmi pozitivním vývojem“.



Merz také poděkoval Kataru za jeho vyrovnanost v době, kterou označil za „dramatickou“.



Tyto komentáře přicházejí poté, co katarský premiér údajně zajistil souhlas Íránu s americkým návrhem na příměří během telefonátu s Teheránem, jak informoval Reuters zdroj obeznámený s touto záležitostí.



Německý kancléř v příspěvku na X uvedl:



S našimi americkými a evropskými partnery budeme na okraji dnešního summitu NATO v Haagu diskutovat o tom, jak lze nyní situaci dále stabilizovat.



Izrael potvrdil souhlas s návrhem na příměří



Izraelská vláda potvrdila zprávy, že po téměř dvou týdnech přímého vojenského konfliktu s Íránem souhlasila s návrhem na příměří zprostředkovaným USA.



V prohlášení se uvádí:



Izrael děkuje prezidentu Trumpovi a Spojeným státům za podporu v oblasti obrany a za účast na eliminaci íránské jaderné hrozby.



S ohledem na dosažení cílů operace a v plné koordinaci s prezidentem Trumpem Izrael souhlasil s prezidentovým návrhem na bilaterální příměří.



Prohlášení uvádí, že Izrael dosáhl všech cílů operace a odstranil „dvojí bezprostřední existenční hrozbu – jak v oblasti jaderných zbraní, tak v oblasti balistických raket“.



Izrael bude podle vlády rázně reagovat na jakékoli porušení příměří.



Uvádí se v něm:



V operaci Rising Lion dosáhl Stát Izrael velkých historických úspěchů a postavil se na roveň světovým mocnostem.



Je to obrovský úspěch pro izraelský lid a jeho bojovníky, kteří odstranili dvě existenční hrozby pro náš stát a zajistili věčnost Izraele.







IDF uvedla, že zničila raketomety v západním Íránu, které byly namířeny na izraelské území.



Armáda v příspěvku na X uvedla:



Letouny vzdušných sil v posledních hodinách zaútočily v západním Íránu a zničily raketomety, které byly připraveny k odpálení v rámci palby namířené na izraelské území.





Maďarská policie nařídila zvýšený dohled nad hlavními dopravními uzly, včetně budapešťského letiště, kvůli válce mezi Izraelem a Íránem, uvedl v úterý na Facebooku premiér Viktor Orbán.



Orbán napsal:



Veřejnost je vyzvána, aby policii hlásila jakékoli neobvyklé aktivity nebo mimořádné události.





Globální akcie v úterý posílily a dolar pokračoval v poklesu poté, co vstoupilo v platnost příměří ukončující 12denní válku mezi Íránem a Izraelem, zatímco ceny ropy klesly na téměř dvoutýdenní minima díky uklidnění obav z přerušení dodávek, informuje agentura Reuters.



Většina těchto kroků přišla poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí pozdě večer oznámil, že Írán a Izrael se dohodly na příměří. O několik hodin později Trump uvedl, že příměří je nyní v platnosti, a vyzval obě země, aby ho neporušovaly.





Při izraelských útocích na obytné budovy v severoiránské provincii Gilan bylo v úterý brzy ráno zabito devět lidí, sdělil agentuře Tasnim zástupce guvernéra provincie.





O tom, jak matoucí situace je, svědčí i to, že ani bývalí američtí představitelé mají potíže pochopit, co se děje.



Bývalý americký velvyslanec v Izraeli Dan Shapiro píše na X.



Velmi matoucí! Má Izrael podle svého prvního oznámení ještě 12 hodin na útok? Nebo by nyní mělo platit příměří? I po smrtelných obětech v Beershevě a íránské palbě po uplynutí lhůty? Nikdo neví! PŘESNOST VE VÁLCE I V MÍRU JE DŮLEŽITÁ.





Trumpův první příspěvek o příměří ponechal určitý prostor pro nejednoznačnost.



Řekl, že Írán zahájí příměří na 12 hodin, které bude následovat Izrael. Poté řekl:





„Po 24 hodinách bude svět oslavovat oficiální konec 12denní války,“ napsal.





