Obří asteroid by mohl v roce 2032 narazit do Měsíce a vystřelit trosky směrem k Zemi

24. 6. 2025

Vědci tvrdí, že satelity mohou být ohroženy a dopad by mohl způsobit velkolepou meteorickou sprchu na obloze



Pokud v roce 2032 narazí obří asteroid do Měsíce, mohl by podle vědců vystřelit měsíční trosky směrem k Zemi, což by ohrozilo satelity, ale také by to způsobilo vzácnou a velkolepou meteorickou sprchu viditelnou na obloze.



Asteroid 2024 YR4 vyvolal na začátku tohoto roku reakci planetární obrany poté, co teleskopické pozorování odhalilo, že „ničitel měst“ má 3% šanci na srážku se Zemí.



Pozdější pozorování zjistila, že pravděpodobnost dopadu asteroidu o šířce odhadované na 53–67 metrů na Zemi je zanedbatelně nízká, pouze 0,0017 %, i když Měsíc by stále byl ohrožen.



Podle údajů z vesmírného dalekohledu Jamese Webba se pravděpodobnost dopadu vesmírného tělesa na nejbližšího souseda Země od té doby zvýšila na 4,3 %.

Studie zveřejněná tento měsíc výzkumníky z kanadských univerzit, která dosud nebyla recenzována, zmapovala, jak by dopad asteroidu na Měsíc mohl odtrhnout kusy horniny, které by mohly zamířit k Zemi.



Výzkumníci simulovali, jak by dopad mohl vytvořit kráter o průměru přibližně 1 km na povrchu Měsíce a vymrštit miliony kilogramů trosek z měsíční orbity směrem k Zemi, kde by dorazily o několik dní později.



„Pokud asteroid 2024 YR4 zasáhne Měsíc v roce 2032, bude to (statisticky vzato) největší dopad za přibližně 5 000 let,“ uvádí se ve zprávě. „Výsledná meteorická sprcha na Zemi by mohla být velmi působivá.“



Zatímco mnoho milimetrových až centimetrových měsíčních hornin shoří v zemské atmosféře a nebude představovat žádnou hrozbu pro lidi, část materiálu by mohla být zachycena v oběžné dráze Země a představovat nebezpečí pro satelity, kosmické lodě a astronauty.



Hlavní autor studie, Dr. Paul Wiegert z University of Western Ontario, řekl agentuře Agence France-Presse, že dopad na povrch Měsíce by byl „z hlediska množství uvolněné energie srovnatelný s velkou jadernou explozí“.



„Centimetrový kámen letící rychlostí desítek tisíc metrů za sekundu se velmi podobá kulce,“ dodal.



Výsledky studie ukázaly, že „úvahy o planetární obraně“ by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly hrozby pro oblasti vzdálené od blízkého vesmíru, uvádí studie.



NASA a další národní vesmírné agentury již dlouho sledují asteroidy a komety, které by mohly ohrozit planetu, a pracují na způsobech, jak se vypořádat s možnou srážkou, ale Měsíc je pro ně druhořadým problémem.



V roce 2022 provedla NASA test odklonění asteroidu, když narazila svou kosmickou loď Double Asteroid Redirection Test (Dart) do asteroidu Dimorphos a úspěšně změnila jeho oběžnou dráhu. Mise byla považována za test pro budoucí nebeská tělesa, která by se mohla nacházet na kurzu k Zemi.



Asteroid 2024 YR4, který obíhá kolem Slunce, je nyní příliš daleko na to, aby mohl být řádně pozorován, a očekává se, že bude znovu viditelný až v roce 2028, kdy vědci budou moci znovu posoudit jeho velikost a trajektorii.





Navzdory dřívějším obavám, že náraz do Měsíce by mohl změnit jeho oběžnou dráhu kolem Země, NASA tento scénář v dubnu vyloučila, když znovu posoudila jeho velikost.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

