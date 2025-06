Trump se na sociálních sítích rozčílil nad Medveděvem a cenami ropy, pochybnosti ohledně účinnosti amerického útoku na Írán trvají

23. 6. 2025

Írán oznámil, že zaútočil na americké síly rozmístěné na letecké základně Al Udeid v Kataru.



Oznámení bylo učiněno ve státní televizi za doprovodu válečné hudby a s titulkem na obrazovce, který jej označil za „mocnou a úspěšnou odpověď íránských ozbrojených sil na americkou agresi“.



Útok přišel krátce poté, co Katar preventivně uzavřel svůj vzdušný prostor kvůli hrozbám ze strany Íránu. Oznámení bylo učiněno ve státní televizi za doprovodu válečné hudby a s titulkem na obrazovce, který jej označil za „mocnou a úspěšnou odpověď íránských ozbrojených sil na americkou agresi“.

Jeden západní diplomat řekl agentuře Reuters, že od poledne existuje věrohodná íránská hrozba proti letecké základně al-Udejd v Kataru, kterou spravují USA.



Letecká základna v Kataru je největší americkou základnou na Blízkém východě, kde je umístěno asi 10 000 vojáků.



Zároveň Wall Street Journal s odvoláním na americké úředníky informuje, že Írán přesouvá raketomety na místa pro případný útok na americké síly na Blízkém východě.







Trump konstatuje, že jaderná hrozba bývalého ruského prezidenta Medveděva „by neměla být brána na lehkou váhu“ a varuje, že zvýšení cen ropy by „hrálo přímo do karet nepříteli“



Donald Trump reagoval na Dmitrije Medveděva, bývalého ruského prezidenta a spojence Vladimira Putina, který na sociálních sítích uvedl, že „řada zemí je připravena přímo dodat Íránu své vlastní jaderné hlavice“.



V nedělním příspěvku Medveděv také napsal, že Trump, který byl podle něj „kdysi oslavován jako ‚prezident míru‘, nyní ‚zatáhl USA do další války‘“.



V pondělí ráno Trump reagoval na Truth Social dlouhým příspěvkem: „Slyšel jsem bývalého ruského prezidenta Medveděva, jak ležérně používá slovo na J (jaderný!) a říká, že on a další země dodají Íránu jaderné hlavice?“



Dodal: „Slovo na J by se nemělo brát tak lehce. Asi proto je Putin ‚ŠÉF‘.“







Macron říká, že pro údery USA na íránská jaderná zařízení neexistuje „žádný právní rámec“

Jejich zásah přichází v době, kdy v Kongresu nabývají na síle rezoluce o válečných pravomocích a senátní menšinový vůdce Chuck Schumer tlačí na hlasování již tento týden, aby omezil Trumpovy vojenské akce. Veteráni nespecifikovali, které opatření podpoří, protože různé demokratické frakce spolu s oběma stranami připravují konkurenční verze.

„VŠICHNI, DRŽTE CENY ROPY NÍZKO. SLEDUJI VÁS! NAHRÁVÁTE PŘÍMO NEPŘÍTELI! NEDĚLEJTE TO!"

„Je tu velký prostor pro úpravy, pokud to bude nutné,“ řekl.





Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes řekl, že neexistuje „žádný právní rámec“ pro údery USA na íránská jaderná zařízení a dodal, že jakákoli změna režimu v této zemi by měla být výsledkem vůle lidu, nikoli bomb.„Tyto údery nemají žádný právní rámec, i když Francie sdílí cíl zabránit Íránu v získání jaderných zbraní,“ řekl novinářům během tiskové konference v Oslu po boku norského premiéra Jonase Gahra Stoereho.„Věřím v suverenitu národů a územní celistvost... proto si nemyslím, že můžeme nahradit lid a změnit jeho vůdce,“ dodal Macron.Veteráni, z nichž někteří sloužili v Iráku a Afghánistánu, ostře kritizovali Trumpovo rozhodnutí zahájittakzvané „preventivní letecké údery“ a výslovně poukázali na podobnosti s přípravami některých z nejdelších válek, které Amerika v nedávné historii vedla.„Před dvaceti lety, ve snaze vypadat silně a tvrdě, politici – z obou stran – nekladli těžké otázky před zahájením válek v Iráku a Afghánistánu,“ napsali v dopise adresovaném Trumpovi, který v pondělí zaslal poslanec Pat Ryan. „Odmítáme udělat stejné chyby.“Minulý týden, v ojedinělém momentu spolupráce napříč politickým spektrem, Massie spolupracoval s demokratickým kongresmanem z Kalifornie Ro Khannou na zavedení opatření, které by Trumpa donutilo získat souhlas Kongresu k vstupu do konfliktu Izraele s Íránem.V neděli se Trump zaměřil na Massieho v dlouhém příspěvku na Truth Social, kde ho popsal jako „negativní sílu“, „jednoduchého ‚pozéra‘“, „slabého“ a „neefektivního“.„Kongresman Thomas Massie z Kentucky není MAGA, i když to rád tvrdí,“ napsal Trump v neděli. „Ve skutečnosti ho MAGA nechce, nezná ho a nerespektuje ho.“V reakci na Trumpovy komentáře Massie napsal na Twitteru: „@realDonaldTrump mi dnes vyhlásil takovou válku, že by to vyžadovalo zákon Kongresu.A nyní, v pondělí ráno, Trump své útoky na Massieho ještě zesílil slovy: „Vyžeňte toho „povaleče“ z úřadu, co nejdřív!!!“Axios v neděli informoval, že Trumpova politická organizace zahájila agresivní kampaň s cílem zbavit Massieho jeho funkce.Trump varuje před cenami ropy poté, co poradce Bílého domu prohlásil, že úder na Írán nenaruší trhyV druhém příspěvku dodal: „Ministerstvu energetiky: VRTEJ, DÍTĚ, VRTEJ!!! A myslím tím HNED!!!“V pondělí ráno ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Kevin Hassett uvedl, že víkendové údery USA na Írán „ve skutečnosti nenarušily globální ropné trhy“.V rozhovoru pro CNBC Hassett řekl: „Pokud se podíváte na nadbytečné rezervy, které mají ropné země po celém světě, jsou asi třikrát větší než celková íránská produkce.“