„Jako past“: Chirurg z britského státního zdravotnictví popisuje smrt svého 16letého synovce v distribučním centru potravin v Gaze

25. 6. 2025

čas čtení 5 minut



Mohammad se ztratil poté, co se oddělil od svých strýců. Jeho rodina později našla jeho tělo znetvořené k nepoznání





Mohammadova rodina ho čtyři dny hledala poté, co se ztratil svým strýcům v distribučním centru potravin v severní Gaze. Upínali se k naději, že ho zadržely izraelské obranné síly, protože chlapec nebyl mezi těly nalezenými po zahájení palby vojáky.

Nakonec však našli jeho tělo znetvořené k nepoznání, identifikovatelné pouze podle pracovních bot jeho otce, který byl elektrikář. Mohammadovi bylo 16 let a jeho rodina neviděla pytel mouky více než měsíc. Jeho strýc Mo, který se narodil v Džabalii v severní Gaze, se o zmizení svého synovce dozvěděl ve Velké Británii, kde posledních 20 let pracoval jako konzultant v britském zdravotnictví



Okolnosti „úmyslné vraždy“ svého synovce popsal jako „past“. Nakonec však našli jeho tělo znetvořené k nepoznání, identifikovatelné pouze podle pracovních bot jeho otce, který byl elektrikář. Mohammadovi bylo 16 let a jeho rodina neviděla pytel mouky více než měsíc. Jeho strýc Mo, který se narodil v Džabalii v severní Gaze, se o zmizení svého synovce dozvěděl ve Velké Británii, kde posledních 20 let pracoval jako konzultant v britském zdravotnictvíOkolnosti „úmyslné vraždy“ svého synovce popsal jako „past“.







Dodal: „Lidé jsou naprosto zoufalí, takže riskují život, aby sehnali jídlo pro své rodiny, ale pak zemřou. Je to jen jeden z tisíců podobných příběhů – prostě vyhlazování.“





Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí a ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo k 17. červnu při pokusech o získání potravin zabito 397 lidí a nejméně 3 031 jich bylo zraněno.





Celkový počet obětí v Gaze od vypuknutí války přesáhl 56 000 a humanitární organizace nadále čelí velkým překážkám při dodávkách pomoci a podpory, přičemž kolaps vodovodního systému nyní hrozí suchem a hladem.









Mohammadovy ostatky byly pohřbeny jeho rodinou v Džabalii několik dní po nalezení těla.





„Stále vidíme, jak jsou lidé zabíjeni v těchto takzvaných distribučních místech pomoci,“ řekl začátkem tohoto měsíce britským parlamentářům Rohan Talbot, ředitel pro advokacii a kampaně organizace Medical Aid for Palestinians (MAP).





Talbot a zástupci dalších humanitárních organizací předložili zahraničnímu výboru britské Dolní sněmovny důkazy o izraelských útocích na Palestince na okupovaném Západním břehu a v Gaze, včetně masových obětí v distribučních místech potravin.

„Situace je naprosto katastrofální,“ řekl Talbot.









Mo se loni přihlásil jako dobrovolník na cestu, která byla později zrušena, protože mu izraelská armáda nedovolila vstoupit do Gazy s palestinským průkazem totožnosti.





Britská poslankyně Layla Moranová uvedla, že Moův příběh je srdcervoucí připomínkou toho, jak hluboce se mnoho britských Palestinců cítí zrazeni nečinností vlastní vlády.





„Neustálá neschopnost britské vlády jednat v Gaze rozhodně umožnila, aby se hrůza zvrhla v něco neslýchaného. Rozsah ničení je nepředstavitelný a lidské ztráty jsou nenahraditelné,“ řekla.









V květnu Spojené království pozastavilo obchodní jednání s Izraelem a odsoudilo odmítnutí pomoci na území a výzvy izraelských ministrů k „očistě Gazy“ jako extremistické. Ačkoli Moranová uvítala nedávnou změnu tónu vlády, slova sama o sobě podle ní nestačí.





„Nemůžeme dovolit, aby nás historie zapamatovala jako mlčenlivé, když naše hlasy mohly něco změnit,“ řekla Moranová.





Pro Mo je však nedávná změna postoje britské vlády příliš malým a pozdním krokem.

„Myslím, že by se měli stydět, že dosud nevyužili svůj vliv na Izrael. Měli by se stydět, protože mají moc tomu zabránit, a to nejen vojensky, ale i diplomaticky,“ řekl.





IDF byla požádána o vyjádření.





Podrobnosti v angličtině ZDE

0

237

Než Izrael v březnu porušil dvouměsíční příměří, byl zabit další 16letý synovec Moa a začátkem tohoto měsíce byl zabit jeho 52letý bratranec Atif, otec devíti dětí, který se vracel s vodou pro svou rodinu, když ho zasáhl dron.Bombardování v Džabalii pokračuje dnem i nocí, řekl Mo, a jeho rodina je zdrcena a hladoví. Příbuzní byli zabiti a zraněni při předchozích izraelských útocích a protože nemají kam jít, jeho matka nedávno řekla, že by bylo milosrdnější, kdyby byli zabiti atomovou bombou.Mo, který svou matku neviděl 13 let, se každé ráno bojí, že přijdou zprávy o dalších zabitých členech jeho rodiny. „Neměli bychom čekat, až v Gaze zemřou všichni. Nikdy není pozdě,“ řekl. „Musí se něco udělat. Izrael nezastaví nic jiného než akce.“Během celého konfliktu vyslala charitativní organizace do Gazy týmy dobrovolných zdravotníků, kteří Guardianu poskytli svědectví o úmyslném útočení na zdravotníky a zdravotnickou infrastrukturu.Moranová, která je také Palestinka, se s Mo setkala poté, co ji loni operoval. Jeho případ přednesla v parlamentu a nadále vyzývá vládu, aby zastavila veškerý prodej zbraní Izraeli, ukončila obchod s nelegálními osadami a uznala stát Palestina.Mluvčí britskéhp ministerstva zahraničí uvedl: „Zprávy o střelbě v blízkosti center pro dodávky pomoci jsou otřesné a zdůrazňují naléhavou potřebu dostat pomoc do Gazy. Izrael musí umožnit partnerům působit v souladu s humanitárními zásadami a doručit životně důležitou pomoc.“