Londýnská policie zatkla 365 lidí při protestu proti zákazu organizace Palestine Action v Londýně

9. 8. 2025

čas čtení 1 minuta

 

V centru Londýna bylo zatčeno více než 350 lidí při největší demonstraci související s organizací Palestine Action od doby, kdy byla tato skupina označena za teroristickou organizaci.

Metropolitní policie uvedla, že před plánovanou akcí, u které se očekávalo zadržení velkého počtu lidí, povolala posily z jiných složek, aby vytvořila „významnou policejní přítomnost“ v hlavním městě.

V sobotu odpoledne se na Parliament Square shromáždily stovky lidí na demonstraci organizované kampaní Defend Our Juries, která uvedla, že se zúčastnilo „přibližně 1 000 lidí s transparenty“.

Metropolitní policie odhadla, že na Parliament Square bylo v době zahájení demonstrace 500 až 600 lidí, ale „mnozí“ se jí neúčastnili. Do 18:00 policie uvedla, že bylo zadrženo 365 osob.

Mluvčí skupiny Defend Our Juries uvedl: „Skutečnost, že se dnes na ulici vydalo bezprecedentní množství lidí, kteří riskovali zatčení a možné uvěznění, ukazuje, jak jsou lidé znechuceni a zahanbeni pokračující spoluvinou naší vlády na genocidě vysílané živě a jak daleko jsou lidé ochotni zajít, aby bránili starodávné svobody této země.“

Zdroj v angličtině ZDE

