Londýnská policie zatkla 365 lidí při protestu proti zákazu organizace Palestine Action v Londýně
9. 8. 2025
V centru Londýna bylo zatčeno více než 350 lidí při největší demonstraci související s organizací Palestine Action od doby, kdy byla tato skupina označena za teroristickou organizaci.
Metropolitní policie uvedla, že před plánovanou akcí, u které se očekávalo zadržení velkého počtu lidí, povolala posily z jiných složek, aby vytvořila „významnou policejní přítomnost“ v hlavním městě.
V sobotu odpoledne se na Parliament Square shromáždily stovky lidí na demonstraci organizované kampaní Defend Our Juries, která uvedla, že se zúčastnilo „přibližně 1 000 lidí s transparenty“.
Metropolitní policie odhadla, že na Parliament Square bylo v době zahájení demonstrace 500 až 600 lidí, ale „mnozí“ se jí neúčastnili. Do 18:00 policie uvedla, že bylo zadrženo 365 osob.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse