Ajatolláh Chameneí posílá zprávu Putinovi a žádá o pomoc

25. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí poslal po amerických útocích svého ministra zahraničí Abbáse Arakčího do Moskvy, aby požádal ruského prezidenta Vladimira Putina o pomoc. Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí poslal po amerických útocích svého ministra zahraničí Abbáse Arakčího do Moskvy, aby požádal ruského prezidenta Vladimira Putina o pomoc.

Ministr předal Putinovi dopis. Íránské zdroje agentury uvádějí, že Chameneí "není ohromen" ruskou reakcí na bombardování a chce, aby Putin udělal více pro podporu Islámské republiky v boji proti Izraeli a Spojeným státům. Zdroje zároveň neupřesnily, jakou konkrétní pomoc Teherán chce.

Podpora Ruska bude záviset na tom, co přesně Írán v současné situaci potřebuje, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. "Vše záleží na tom, o čem bude mluvit íránská strana a naši íránští přátelé... Navrhli jsme naše zprostředkovatelské úsilí, konkrétně jsme uvedli náš postoj - to je také velmi důležité," řekl v odpovědi na otázku, co Rusko hodlá udělat a zda dodá Teheránu zbraně, včetně komplexů S-300 a S-400.

Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu veřejně hovořili o možnosti zavraždění Chameneího a změně režimu v Íránu. Kreml uvedl, že takové akce by "otevřely Pandořinu skříňku" na Blízkém východě, a varoval před takovým krokem a zdůraznil, že Rusko by na to reagovalo "velmi negativně".

13. června Izrael zahájil operaci Lion Rises s cílem zničit íránský jaderný program a vojenské vedení. A v noci na 22. června zahájilo americké letectvo masivní útok na továrny na obohacování uranu v Natanzu, Fordó a Isfahánu. Americká letadla B-2 na ně shodila nejméně šest bomb k prolomení bunkrů o hmotnosti 13,6 tuny a ponorky vypálily asi 30 střel s plochou dráhou letu Tomahawk.

Zdroj v angličtině: ZDE

0