Israel hat das Recht, sich gegen Friedensgespräche zu wehren, die am Rande des Erfolgs standen

26. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Israels "präventiver" Terroranschlag hat Zivilisten in Wohnhäusern im ganzen Iran getötet, und möglicherweise auch den einen oder anderen Wissenschaftler Wichtig ist, dass er sein eigentliches Ziel getroffen hat: Zivilisten. Israel wies die Behauptung zurück, dass sein Terroranschlag nichts anderes bewirkt habe, als den Iran wütend zu machen, und erinnerte uns daran, dass es die USA und Großbritannien in einen weiteren unnötigen Krieg im Nahen Osten hineingezogen habe. Israel ist gut darin. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig



Sie werden beruhigt sein zu erfahren, dass die amerikanische und die britische Armee sich darauf vorbereiten, den israelischen Luftraum zu verteidigen. Unsere Führer waren nicht in der Lage, an alternative Lösungen zu denken, wie zum Beispiel Israel seinen eigenen verdammten Krieg führen zu lassen. Das liegt daran, dass sie Angst vor weiteren Leaks über Epstein hatten. Haben wir das nicht getan?



Israel hat uns daran erinnert, dass es illegal und inakzeptabel wäre, wenn der Iran in den Besitz von Atomwaffen käme. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, die illegale Atomwaffen besitzen darf. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Israel nie aufhören wird, alle seine Nachbarn mit amerikanischen Bomben zu bombardieren. Die Amerikaner denken, dass es viel besser ist, für israelische Bomben zu bezahlen, als eine Gesundheitsversorgung zu haben.



Da die IDF nur gegen Frauen und Kinder kämpfen kann, würde sie in einem Krieg etwa 30 Sekunden durchhalten – und das wäre wahrscheinlich schlecht. Eine viel bessere Lösung wäre, wenn die USA und Großbritannien für Israel kämpfen.



Der Krieg wird bald den Handel über das Rote Meer beenden und den globalen Ölhandel zerstören. Wenn also Ihre Rechnungen in die Höhe schießen und Sie obdachlos werden, vergessen Sie nicht, dem Iran die Schuld dafür zu geben, dass er Israel dazu gezwungen hat, okay?







