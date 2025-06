Nemlčme, odsuďme válečné zločiny bez ohledu na to, kdo je páchá

26. 6. 2025

čas čtení 10 minut

Motto: Musí se je (lidi) naučit, že se věci nesmí nechat v rukou hrstky profesionálních politiků, protože to můžou být sice slušní lidé, ale taky to mohou být zloději, gauneři, dobrodruzi, hrdlořezové, kariéristi a kšeftaři se životy celých folků. Jan Masaryk Vážení spoluobčané, neutěšená mezinárodní situace mne nutí napsat pár slov, píše František Kubák, podplukovník ve výslužbě. Lidem, kteří žili za minulého režimu je mnohdy vyčítáno, že mlčeli, že se stali mlčící většinou. Svým způsobem to je pravda. A pokračuje to i dnes. V poslední době vystupují snahy o odvolání vlády, která prý neplní své sliby Já vidím něco mnohem horšího.

Po právu odsuzujeme agresi Ruské federace na Ukrajinu, byť se neptáme po příčinách, byť je zřejmé, že jednou z příčin byla snaha Ukrajiny vstoupit do NATO, což zcela logicky pro je RF zcela nepřijatelné.

Řadu let jsem pracoval na Úřadu pro kontrolu zbrojení. Implementovali jsme smlouvy OBSE, týkající se kontroly zbraní mezi signatáři těchto smluv. Podle smlouvy CFE (Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě) byla parita těchto sil mezi NATO a Varšavskou smlouvou, dalšími smlouvami byly Smlouvy o otevřeném nebi, Vídeňský dokument, aj.

Rozpadem Varšavské smlouvy a přijetím bývalých členských států VS do NATO, byla hrubě porušena zbrojní parita „Západ“ vs „Východ“.

To je, myslím úhelným kamenem agrese RF na Ukrajinu, což samozřejmě neospravedlňuje RF, neboť byla flagrantně porušena Charta OSN. Uvědomujíce si porušení Charty OSN pomáhají státy NATO a EU Ukrajině v jejím obranném boji proti RF

To není jediný konflikt, dalším konfliktem je válka Státu Israel proti Hamásu v Pásmu Gazy.





Válku spustilo napadení Israele Hamásem a unesení řady lidí. Hamás nazýváme teroristickou organisací.

Řekněme si nejprve, co je to terorismus. Terorismus má za cíl zastrašit, teroristické násilné metody jsou používány k zastrašení protistrany, užívají ho zpravidla ti slabší. Vzpomeňme partyzánského boje za 2. sv. války. Cílem bylo zastrašit nacisty, a i varovat obyvatele před spoluprací s nimi. nazveme tedy partyzány teroristy? Ano, podle výkladu terorismu mnohými politiky, je tak nazvat musíme, a musíme je tedy i odsoudit.





Jaká je situace na Blízkém východě?

Stát Israel vznikl na základě resoluce OSN č. 181 (II)/1947 na většině bývalého palestinského území. Podle této resoluce měl vzniknout i Stát Palestina. Israel jeho vzniku doposud brání.

Stát Israele neplní resoluce OSN ani RB OSN, stále okupuje Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Vzhledem k tomu, že Stát Israel vznikl pouze na základě resoluce OSN, nikoli na základě historické státní kontinuity, je třeba jej považovat za okupanta.

Izraelští politici, ale bohužel i naši politici a někteří politici z EU a NATO tvrdí, že Israel má právo bránit se. Co je to obrana? Obrana je odvrácení útoku, nic víc. Ano Hamás zaútočil na Israel, ale v útoku nepokračoval, nebylo lze se Israeli dále bránit. Israel zaútočil na Pásmo Gazy, prý, aby osvobodil rukojmí. Útok na Pásmo byl v rozporu s válečným právem a v hrubém rozporu se Ženevskými konvencemi, protože většinou byli zabiti či zraněni civilisté, byť se Israel holedbal, že zabíjí pouze členy Hamásu. Z letadla pilot těžko rozezná příslušnost osob na zemi.

Dnes je situace taková, že Pásmo Gazy je zničené, vládne tam hlad, nejsou zde zdroje pitné vody, denně umírají desítky osob obého pohlaví umírá i příliš mnoho dětí.

Rozdávání humanitární pomoci je provázeno střelbou izraelských vojáků do hladových lidí.

Dokonce se objevil jak v USA, tak v Israeli nápad, vystěhovat Palestince do jiného státu.

Nepřipomíná vám to snahy Francie v době okolo 1. sv. války, kdy chtěli přestěhovat židy na Madagaskar, nebo úvahy nacistických politiků vystěhovat židy k Severnímu moři, kde by byl vytvořen jejich stát?

Kdo zná Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidia (Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), kterou přijalo Plenární zasedání OSN v r. 1948, tak ví, že v Pásmu Gazy j pácháno genocidium na Palestincích.

Vzhledem k tomu že v Pásmu umírají civilisté, jsou tím porušovány Ženevské konvence, jejichž porušení je válečným zločinem.

V ČR máme sice trestný čin propagace nacismu a komunismu a jiných podobných režimů, tak vyvstává otázka, jak mohou mnozí naši politici podporovat Stát Israel.

Nyní k napadení Íránu státem Israel a Spojenými státy americkými

Israel i USA se snaží zabránit tomu, aby Irán nevyrobil jadernou zbraň, když má k disposici vysoce obohacený uran.

Írán dobrovolně podepsal a ratifikoval NPT (Non-Proliveration Treaty), čímž s dobrovolně zbavil možnosti mít jadernou zbraň. NPT neomezuje signatáře ve využívání jádra k mírovým účelům.

Írán za prvního presidentského mandátu US presidenta Trumpa podepsal s USA smlouvu o omezení svého jaderného programu. US President Trump od smlouvy záhy odstoupil, ale pak se všichni divili, že se Irán necítí být touto jednostranně zrušenou smlouvou vázán.

Írán pokračoval v mírovém využívání jádra. To se opět nelíbí nově zvolenému US presidentovi Trumpovi a ani představitelům Státu Israel.

USA již léta de facto hrozí Iránu vojenským zásahem. nyní ten zásah provedl Israel, ovšem nelze se domnívat, že by o tom USA nevěděly. Dokonce President USA Trump zvažuje že se USA k agresi přidají.

Nikdy nebyl podán důkaz, že by Írán chtěl vyrobit jadernou zbraň. Tajné služby USA dle médií tvrdily, že Írán jadernou zbraň nevyvíjí. President Trump tato sdělení popřel, sám nevěda nic, pouze se snaže pokořit Írán, který o svém mírovém jaderném programu kvůli napadení Israelem dál jednat nehodlá. Tak president USA Trump nařídil bombardovat iránská jaderná zařízení.

Napadení Íránu Státem Israel a USA je opět bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. je to tedy nelegitimní akce.

Bombardování Íránu kvůli obvinění ze snahy získat jadernou zbraň připomíná napadení Iráku kvůli podezření USA, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení. Ač byl Irák rozbit, žádné ZHN se zde nikdy nenašly.

Jak Israel, tak USA neberou v úvahu, že tímto bombardováním může dojít ke značné kontaminaci prostředí radioaktivními látkami.

Tato agrese do Íránu je opět flagrantním porušením Charty OSN, a i porušením Ženevských konvencí, neboť iránská jaderná zařízení nejsou zařízeními vojenskými, nýbrž civilními. Tím se Israel i USA dopouští válečných zločinů.

Vážení, vyzývám Vás, odsuďme agrese Státu Israel i USA a odsuďme i podporu našich politiků, kterou dávají Státu Israel, ač tento páchá válečné zločiny.

Nebuďme těmi mlčícími. Pořád nás politici straší Ruskou federací, ale k válečným zločinům Israele a k provádění genocidia na Palestincích mlčí.

Stát Israel musí být donucen splnit resoluce OSN i RB OSN a opustit veškerá území, která protiprávně okupuje. Stejně tak musí být zastavena agrese vůči Iránu.

Bereme se za Ukrajinu, která čelí agresi Ruské federace. Proč se nebereme za státem Israel okupovaná území a za Irán, který čelí agresi Israele a USA?

Když jsem za minulého režimu učil, měl jsem ve třídě na kontrole školního inspektora. V té době jeden stát unesl diplomaty USA.

Já jsem ve vyučovací hodině před inspektorem únos odsoudil s tím, že bylo porušeno mezinárodní právo, neboť velvyslanec je nedotknutelný.

Školní inspektor se méně zeptal, zda jsem někde četl, že naše vláda únos odsoudila. Odpověděl jsem, že jsem nic takového nečetl, a že nepotřebuji oficiální stanovisko naší republiky, neboť se zjevně jedná o porušení mezinárodního práva, což nikdo nemůže vyvrátit.

Školní inspektor mé zdůvodnění přijal, dokonce mne ve své inspekční zprávě dobře hodnotil.

Nemlčme, odsuďme válečné zločiny bez ohledu na to, kdo je páchá.

Podporovatelům těch, kdo bez resoluce Rady bezpečnosti OSN napadli další státy, mohu říci jen slova Karla Havlíčka Borovského:

Jsem-li Slovan,

jsem-li Čech, co se na to ptáte?

Jsem-li s Vámi, proti vám,

což tak o to dbáte?

Zde můj pevný úmysl jest vysloven:

Věčně Vám chci býti ve všem neroven,

a náleží-li jméno "člověk" vám,

člověčenství milerád se odříkám.





České Budějovice 24. června 2025





Mgr. František Kubák

pplk. v v. a válečný veterán, nositel medaile Za službu vlasti, medaile Za službu v zahraničí, Čestného pamětního odznaku za službu míru, The United Nations Medal-UNAVEM II, medaile České armády III. stupně, držitel Pamětního listu za osobní přístup k rozvoji Smlouvy o otevřeném nebi, nositel odznaku za práci v OBSE.

