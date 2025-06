Rusko pomohlo KLDR postavit dva torpédoborce v rekordním čase. Ale možná nedokážou plout

27. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Vojenská spolupráce mezi Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který mu dodává munici k ostřelování Ukrajiny, se rychle rozšiřuje. Rusko zjevně pomohlo Severní Koreji vyvinout a rychle postavit dva torpédoborce, které byly spuštěny na vodu letos na jaře. Nicméně, i když umí střílet, není pravda, že jsou schopny samostatné plavby. Vojenská spolupráce mezi Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který mu dodává munici k ostřelování Ukrajiny, se rychle rozšiřuje. Rusko zjevně pomohlo Severní Koreji vyvinout a rychle postavit dva torpédoborce, které byly spuštěny na vodu letos na jaře. Nicméně, i když umí střílet, není pravda, že jsou schopny samostatné plavby.

V květnu byla mezinárodní pozornost upoutána neúspěšným spuštěním torpédoborce třídy Choe Hyon, který se převrhl před očima Kima, který byl přítomen ceremoniálu (loď byla vyzvednuta na začátku června). A v dubnu byl první takový torpédoborec úspěšně spuštěn na vodu. Jedná se o nejmodernější severokorejské válečné lodě s širokou škálou funkcí a zbraní, včetně raket. Byly postaveny za pouhý rok a bez pomoci zvenčí to nebylo možné.

Některé konstrukční prvky nových torpédoborců jasně naznačují významný stupeň ruského zapojení do jejich vývoje, vysvětlil Mike Plunkett, hlavní námořní expert z vojenské analytické společnosti Janes. To je vidět například při srovnání korejských lodí s torpédoborci Projekt 11356, známými také jako fregaty třídy Admirál Grigorovič. Mají stejnou záď a příď.

Některé změny také poukazují na zapojení ruských inženýrů, protože bez jejich pomoci by Korejci nebyli schopni prodloužit svou loď (je o 20 metrů delší), aby ji "nacpali" dalšími zbraněmi, říká expert. Záběry lodi distribuované korejskou televizí navíc ukazují, že je vybavena Pancirem-M, ruským protiletadlovým raketovým a kanónovým systémem s raketami krátkého doletu. Je to poprvé, co se Pancir-M objevil na lodi, která nepatří Rusku.

Kim v roce 2023 navštívil základnu ruské flotily ve Vladivostoku. A po 1,5 roce byl slavnostně spuštěn na vodu první severokorejský torpédoborec. Pchjongjang uvedl, že byl postaven za 400 dní (asi 13 měsíců). To je rychlejší, než když přední vojenské mocnosti staví podobné lodě. U Číny to obvykle trvá 18 měsíců, u Spojených států asi dva roky, u Ruska až 11 let.

Rekordní doba výstavby je zpochybňována odborníky. Plunkett naznačuje, že korejské torpédoborce ještě nemusí být vybaveny motory. Tomu nasvědčuje zejména skutečnost, že všechny větrací otvory, kterými musí vzduch vstupovat do strojovny pro chlazení motorů a dalších zařízení, jsou utěsněny kovovými deskami.

Kromě toho se torpédoborce na veřejných videích pohybují pouze s pomocí remorkérů (i když již předvádějí odpalování raket). A konečně, loď "April" má velmi nízký ponor. Samozřejmě není naložená raketami, granáty a dalšími nezbytnými zásobami, ale i když to vezmeme v úvahu, voda je mnohem níže než určená čára ponoru, upozorňuje Plunkett.

0