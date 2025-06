Paul Krugman: Mamdani a magnáti šílenství

27. 6. 2025

čas čtení 3 minuty



Bude dobrým starostou? Nikdo to neví. Ale vzniklá hysterie mnohé prozrazuje.



Když byly oznámeny výsledky primárek v New Yorku, byl jsem právě v letadle a ještě jsem se nedostal domů. Takže opět žádný pořádný příspěvek. Ale pár pozdních reakcí z cesty.



Za prvé, mea culpa, že jsem nevěnoval větší pozornost volbám starosty.



Za druhé, Mamdaniho vítězství mě nesmírně potěšilo, ne proto, že si myslím, že bude skvělým starostou – upřímně řečeno, nemám tušení –, ale proto, že Cuomovo vítězství by bylo hluboce depresivní. Proč? Protože by to bylo potvrzením beztrestnosti elit a absence odpovědnosti. Cuomo je podle všeho hrozný člověk a jeho nekompetentní reakce na covid zabila lidi. Kdyby se vrátil jen proto, že patří do klubu starých pánů a má za sebou velké peníze, znamenalo by to, že pravidla platí jen pro obyčejné lidi, ne pro bohaté. Když byly oznámeny výsledky primárek v New Yorku, byl jsem právě v letadle a ještě jsem se nedostal domů. Takže opět žádný pořádný příspěvek. Ale pár pozdních reakcí z cesty.Za prvé, mea culpa, že jsem nevěnoval větší pozornost volbám starosty.Za druhé, Mamdaniho vítězství mě nesmírně potěšilo, ne proto, že si myslím, že bude skvělým starostou – upřímně řečeno, nemám tušení –, ale proto, že Cuomovo vítězství by bylo hluboce depresivní. Proč? Protože by to bylo potvrzením beztrestnosti elit a absence odpovědnosti. Cuomo je podle všeho hrozný člověk a jeho nekompetentní reakce na covid zabila lidi. Kdyby se vrátil jen proto, že patří do klubu starých pánů a má za sebou velké peníze, znamenalo by to, že pravidla platí jen pro obyčejné lidi, ne pro bohaté.



Mezi demokraty se vede velká debata o tom, zda by měli prezentoavt více centristických kandidátů. Nejsem připraven se do této debaty zapojit. Ale pokud se rozhodnete pro tuto stranu, najděte lepší centristy. Opravdu jsou Cuomo a Eric Adams to nejlepší, co můžete nabídnout?



Za třetí, reakce velkých peněz – hysterická tvrzení, že Mamdani je komunista, který zničí New York, sliby, že se za nějakého nezávislého kandidáta vyhodí obrovské sumy – je obzvláště odhalující. Ano, Mamdani se označuje za socialistu a navrhuje určité rozšíření role vlády, jako je otevření pravděpodobně omezeného počtu městských obchodů s potravinami a zavedení bezplatné autobusové dopravy. Ale nehodlá se zmocnit klíčových odvětví městské ekonomiky ani majetku plutokratů.



Ve skutečnosti plutokraté téměř nepocítí žádné důsledky toho, že se jim nepodařilo koupit tyto volby – kromě frustrace z toho, že se jim to skutečně nepodařilo. Pokud útočné reklamy nedokážou pohřbít muslimského socialistu, možná 0,01 % lidí neovládá věci tak, jak si představují. To je hrůza!



A konečně, velká část komentářů, které jsem četl, se týká toho, že Mamdani urychlí sestupnou spirálu města, které se stalo dystopickým peklem. Jak někteří z nás neustále zdůrazňují, zřejmě bezvýsledně, New York je jedním z nejbezpečnějších míst v Americe a pravděpodobně je stejně bezpečný jako kdykoli předtím.



A nejde jen o abstraktní čísla. Vyrostl jsem na předměstí New Yorku. Pamatuji si, když bylo Times Square plné sexshopů, ne lidí v kostýmech Elma, když bloky, kde bydleli profesoři Kolumbijské univerzity, chránily malé bezpečnostní bunkry.



Problémem New Yorku nyní není bující kriminalita nebo děsiví imigranti. Je to absence dostupnosti. A zatímco můžeme a měli bychom diskutovat o pravděpodobném úspěchu Mamdaniho návrhů, dostupnost byla jeho hlavním zaměřením.



A centrističtí demokraté často vyzývají levicovější typy, aby se v obecních volbách sjednotili za jejich kandidáty. Souhlasím. Kdokoli tvrdí, že mezi stranami není žádný rozdíl, je blázen. Ale tato dohoda musí být vzájemná. Zamdani bude demokratickým kandidátem a každý, kdo se nazývá demokratem, by ho měl podpořit.

