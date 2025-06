V Rusku se kvůli vlivu antivaxerských skupin prudce šíří spalničky, černý kašel a zarděnky

27. 6. 2025

Agentura pro ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor, říká, že počet případů spalniček, černého kašle a zarděnek v Rusku raketově roste. Odborníci říkají, že je to důsledek vlivu odpůrců očkování, kteří přesvědčili mnoho rodičů, aby své děti neočkovali. Agentura pro ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor, říká, že počet případů spalniček, černého kašle a zarděnek v Rusku raketově roste. Odborníci říkají, že je to důsledek vlivu odpůrců očkování, kteří přesvědčili mnoho rodičů, aby své děti neočkovali.

Počet případů spalniček se mezi lety 2023 a 2024 téměř zdvojnásobil, říká ruská vládní agentura. A lékařští experti říkají, že většina důvodů pro tento nárůst je radikální pokles podílu očkovaných dětí.

Mnoho rodičů bylo přesvědčeno propagandou proti očkování, že vakcíny spíše škodí než prospívají a nenechávají očkovat své děti. Výsledkem je, že kolektivní imunita populace klesla, protože aby bylo očkování efektivní, musí být proočkováno 95 % nebo ještě větší část populace.

Pokud školy, média a lékaři mohou přesvědčit rodiče, aby nechali své děti očkovat, měli by to zkusit. Protože jinak je budoucnost bezútěšná: Nemoci, které by měly mít byly vyhubeny, se pravděpodobně stanou nejméně stejně nebo dokonce více rozšířenými než v minulosti, říkají odborníci.

