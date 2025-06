Británie předá nejnovější rakety protivzdušné obrany na Ukrajinu na úkor zmrazených ruských aktiv

27. 6. 2025

V rámci nového balíku vojenské pomoci Londýn předá Kyjevu 350 nejnovějších raket protivzdušné obrany za celkem 70 milionů dolarů (asi 95,4 milionu dolarů), uvedl britský premiér Keir Starmer. "Rusko, ne Ukrajina, musí zaplatit cenu za Putinovu barbarskou a nezákonnou válku. Proto považujeme za správné použít zabavené ruské prostředky k posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Bezpečnost Ukrajiny je životně důležitá pro naši vlastní," řekl Starmer před začátkem summitu NATO v Haagu.

Je to poprvé, co Spojené království použilo ruská aktiva k financování dodávek zbraní na Ukrajinu. Rakety ASRAAM, které Kyjev obdrží, jsou původně kategorie vzduch-vzduch, ale během posledních tří měsíců byly modernizovány pro odpalování ze země. Rakety budou součástí širší iniciativy vojenské pomoci Ukrajině ve výši 4,5 miliardy liber. Podle Kielského institutu utratil Londýn od začátku totální války na Ukrajině 10,36 miliardy eur na podporu Kyjeva. V březnu Starmer přislíbil vyčlenit 1,6 miliardy liber na nákup 5 raketových systémů protivzdušné obrany Ukrajinou. Na začátku června také britské ministerstvo obrany oznámilo plány dodat Kyjevu do dubna 2026 100 tisíc dronů v hodnotě 350 milionů liber. Dodávky britských dronů na Ukrajinu se tak zvýší desetinásobně.

Západní země, včetně Velké Británie, zablokovaly po invazi ruské armády na Ukrajinu ruská aktiva v hodnotě přibližně 300 miliard dolarů.

