Další propad České televize

Zdeněk Šarapatka: Aby bylo jasno, kudy od teď vane vítr. Ředitelem veřejnoprávní ČT se na příštích šest let stal hlasy Burešova a Bendova Matochy, "X" Veselého, "gumy" Šlégra ad. plus hlasy několika (sic!) koaličních radních kůň Andreje Babiše: Hynek Chudárek. Přizdisráčství "našich" radních má ode dneška dokonce formální zdůvodnění: prý společenská odpovědnost před volbami, tvrdili mi mimo jiné. Vyřadili osobnosti, aby zvolili vděčné myši. Miroslava Karase, Rusy a bolševiky nenáviděného demokrata a tv profíka, co pro Českou televizí dýchal, až dojel na Součkovu křivost, zametli na první dobrou. Vaši radní, vaše odpovědnost, vy titáni koaliční politiky! Bože, jak já stydím....