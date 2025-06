Channel 4 News: Netanjahu zastavil i ty minimální dodávky potravin do Gazy

27. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Israel cuts off aid into northern Gaza for 48 hourshttps://t.co/COjM1PBX3K — Channel 4 News (@Channel4News) June 26, 2025

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nyní na 48 hodin zastavil dodávky pomoci do severní Gazy, pod tlakem krajně pravicových ministrů své vlády. Humanitární nadace pro Gazu podporovaná USA a Izraelem uvedla, že na jihu dodávky pokračují. V Gaze bylo zabito v distribučních centrech pomoci více než 50 lidí. Náš hlavní korespondent Alex Thompson, který je v Tel Avivu. Alexi.



Reportér: Ano, Írán zde ustupuje do pozadí. Gaza se, jak říkáte, vrací do povědomí veřejnosti. Premiér byl dnes pod tlakem pravicových členů své vlády donucen zastavit pomoc s tím, že ji údajně zabavili ozbrojenci Hamásu. Pomoc je však zoufale potřebná a nyní je zastavena. Ale víte, obecněji. Průzkumy veřejného mínění zde již měsíce ukazují, že lidé od levice až po pravici požadují, aby válka a krveprolití v Gaze skončily a rukojmí se vrátili domů. Ale zajímavé je, že v posledních 24 hodinách americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff naznačil poměrně jasně, že chtějí dohodu, a to velmi brzy, velmi brzy. Zmínil něco o Abrahamových dohodách, podle nichž by se Perský záliv a arabské státy měly podílet na rekonstrukci Gazy a normalizovat své vztahy s Izraelem. A především, že nakonec musí Izrael přijmout řešení dvou států. Je to velmi teoretické, ale taková je nálada, která přivedla lidi zpět na místo, které zde nazývají Náměstí rukojmí, kde požadují návrat svých příbuzných a přátel, které Hamás před dlouhou dobou unesl do Gazy. Zde je jeden z dnešních názorů mnoha protestujících: