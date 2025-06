Channel 4 News: Lezení Donaldu Trumpovi kamsi

26. 6. 2025

Jeden za všechny a všichni za jednoho Donald Trump, prezident USA, se vrátil do náruče NATO, kde si ho získal kombinací tvrdého přístupu a servilního lichocení. „Jako dvě děti na školním hřišti. Víte, jak se perou jako o život. Nedokážete je zastavit. Nechte je bojovat asi 2–3 minuty. Pak je snazší je zastavit, takže...“ „A pak musí tatínek někdy použít silná slova, aby...“ „To je všechno, co musíte použít, určité slovo.“

Moderátorka z Haagu, středa 25. června 2025, Channel 4 News. 19.30 hodin:



Dobrý večer ze summitu NATO v nizozemském Haagu, kde evropští lídři apelovali na Donalda Trumpa jediným jazykem, kterému rozumí, hladili mu ego a nabízeli peníze. Lichotky hraničí místy s podlézavostí, ale to a slib, že 5 % HDP vynaloží na obranu, zřejmě zabraly. Ačkoli Trump stále nedokázal skrýt svou frustraci nad některými evropskými zeměmi, kreativním účetnictvím a výdaji na obranu, byl více soustředěný na své poselství než na hrozbu ze strany Ruska a méně nejistý ohledně svého závazku k zakládajícímu principu NATO, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny.





Trump: „Spojenci NATO se zavázali dramaticky zvýšit své výdaje na obranu na 5 % HDP. To nikdo nepovažoval za možné. A oni řekli, že jste to dokázal, pane. Dokázali jste to. No, nevím, jestli jsem to dokázal já, ale myslím, že ano.“

Moderátorka: Jak vidíte, formální část summitu právě skončila, ale svádění NATO skeptika Donalda Trumpa je v Haagu v plném proudu. Poté, co ho pochválil jako muže síly, ale také míru, přirovnal ho šéf NATO Mark Rutte k tatínkovi, který pomáhá rozsoudit hádku mezi Izraelem a Íránem na hřišti. Mezitím se všechny členské státy kromě Španělska snažily zapůsobit předváděním peněz a závazkem vynaložit v příštím desetiletí 5 % na obranu. A z Velké Británie přišel konečný pokus o potvrzení, že přípravy na státní návštěvu Donalda Trumpa v druhé polovině tohoto roku jsou v plném proudu. Náš politický redaktor Gary Gibbon má podrobnosti.

Reportér: Další král vyslaný, aby si získal prezidenta, král Nizozemska. Donald Trump strávil noc v jeho paláci.

"Spal jste?"

Reportér: Než prezident v 1:00 místního času ulehl ke spánku, zveřejnil ze svého pokoje na Twitteru parodii písně z 80. let.

Všichni zde chtěli strávit chvíli s prezidentem. Svět čekal na jeho nejnovější vyjádření k pokusu USA zničit íránská jaderná zařízení. Čtyři dny poté, co prezident Trump vydal svůj okamžitý verdikt o úspěchu amerických bombardovacích útoků na íránská jaderná zařízení -

„Úplně a zcela zničeno.“

- americké titulky prohlásily, že jeho vlastní zpravodajské služby tento verdikt zpochybňují.

Trump: „CNN je spodina. MSNBC je spodina. New York Times je spodina. Jsou to špatní lidé. Jsou nemocní.“

Jeho tým se předháněl v popírání, ne vždy přesvědčivě.

Hegseth: Když se podíváte na zprávu, mimochodem šlo o přísně tajnou zprávu. Byla předběžná. Měla nízkou míru spolehlivosti. Dobře, takže vy děláte hodnocení na základě toho, co víte.

Řekli, že to může být velmi ničivé.

Středně těžké až těžké a my se domníváme, že mnohem pravděpodobnější je těžké a úplné zničení.

Trump: „Zpravodajské informace byly velmi nejasné, říká zpravodajská služba. Nevíme. Mohlo to být velmi těžké. To říkají zpravodajské informace. Takže to asi bude pravda, ale myslím, že to můžeme přijmout. Nevíme. Bylo to velmi závažné, bylo to zničení. Ukončilo to válku. Nechci používat příklad Hirošimy. Nechci používat příklad Nagasaki, ale v podstatě to bylo to samé, co ukončilo tu válku. Tohle ukončilo válku.“

Ne kladívko, ale ping sonaru ponorky přivedl vůdce NATO k pořádku.

„32 národů jako jeden.“

Aby zachovalo jednotu, NATO se snažilo udržet rozhovor na tématech, na kterých se Donald Trump skutečně dohodl s členskými státy. Měli by utratit mnohem více. Do roku 2035 5 % HDP na obranu.

"Setkáváme se v nebezpečné době pro naši miliardu občanů."

Celým smyslem programu zbrojení NATO je uznat ruskou agresi a udržet Ameriku na své straně, i když ve finálním komuniké nebyla o Rusku ani zmínka. Dnešním cílem bylo přimět Donalda Trumpa, aby sem přijel a zůstal v místnosti, a tím zakryl zásadní neshody NATO s ním.

Trump: „Děkuji, řekl jsem po každém z těchto projevů. Některé byly dobré, jiné ne tak dobré.“

Po setkání s prezidentem Zelenským se Donald Trump alespoň dnes ve svých vyjádřeních k Ukrajině zdál být o něco blíže k centrálnímu názoru NATO.

Novinář z Ukrajiny: "Předseda sboru náčelníků štábů řekl, že pan Putin má územní ambice i mimo Ukrajinu. Vidíte to stejně?"

Trump: „Myslím, že je možné, že vím o jedné věci, kterou by rád vyřešil. Považuji ho za člověka, který byl podle mě sveden na scestí. Jsem vlastně velmi překvapený. Odkud jste?"

Novinář z Ukrajiny: "Jsem z Ukrajiny, takže se vás chci zeptat, zda jsou USA připraveny prodat Ukrajině protiletadlové raketové systémy Patriot."

Trump: Uvidíme, zda nějaké budeme moci poskytnout. Ano, je velmi těžké je sehnat, ale potřebujeme je. Musíme nyní ve věci Ukrajiny vyvinout větší tlak a myslím, že to odráží náladu v místnosti a že je čas, aby Putin usedl k jednacímu stolu."

Reportér: To bylo tématem nejen diskusí na summitu, ale také mnoha diskusí během včerejší večeře a v kuloárech panuje skepse, zda členské země skutečně dosáhnou 5 % HDP na obranu a 3,5 % na základní obranu. Pouze Španělsko se z toho vyvléklo, ostatní se zdáli ochotni se připojit.

"Určitě se také pokusíme dosáhnout našich cílů v oblasti kapacit a pokud možno utratit méně než 3,5 % našeho HDP."

Trump: „Ohh, myslím, že to, co udělalo Španělsko, je hrozné. Je to jediná země, která nezaplatí plnou částku. Chtějí zůstat na 2 %. Myslím, že je to hrozné. A víte, daří se jim velmi dobře, jejich ekonomika je na tom velmi dobře. A ta ekonomika by mohla být zničená, kdyby se stalo něco špatného. Žádné falešné zprávy, CNN.“

Reportér: Vyměňovali si vzteklé pohledy s novináři, kteří zpochybňovali jeho tvrzení, že Amerika zničila íránský jaderný raketový program.

Trump řekl, že má nové důkazy od izraelské jaderné agentury, které ho podporují. Prezident Trump řekl, že spolupracuje s lídry NATO v místnosti, ale s většinou z nich zahájil obchodní konflikty. Vědí, že jeho nálada se může rychle a rozhodujícím způsobem změnit, a museli odložit nebo skrýt mnoho ústředních závazků této vojenské aliance, aby tuto schůzku zvládli. Aby mu zabránili vysílat signály neshody nepříteli na východě.

Moderátorka: Zatímco prezident Trump prohlásil, že obě strany izraelsko-íránského konfliktu jsou unavené a vyčerpané a chtějí se vrátit domů, příměří, které uzavřel, se zdá být velmi křehké a panuje také zmatek ohledně toho, kolik z íránského jaderného programu bylo skutečně zničeno při americkém útoku, přičemž v uniklé zpravodajské zprávě byly vyjádřeny pochybnosti o jeho účinnosti. Prezident Trump však lpí na svém přesvědčení, že všechna zařízení v Íránu schopná vyvinout jadernou zbraň byla z Tel Avivu vymazána z mapy. Tady je náš hlavní korespondent Alex Thompson z Tel Avivu:

Reportér: V Íránu rozhodně došlo k ničení. O tom není pochyb. Toto je jeden z mnoha bytových bloků zasažených během 12denní války Izraele. Ale je to zničení íránského jaderného programu, jak tvrdí Trump?

Úplné zničení.

Zničeno. Úplné a totální zničení.

Izraelský premiér včera pozdě večer v projevu k národu prohlásil, že bylo dosaženo historického konce hrozby národní likvidace, nic méně.

Netanjahu: „Zničili jsme hlavní obohacovací zařízení, závod na zpracování uranu v Isfahánu a zařízení na těžkou vodu v Araku. Náš přítel, prezident Trump, stál na naší straně bezprecedentním způsobem a na jeho rozkaz americká armáda zničila obohacovací zařízení hluboko pod zemí ve Fordow.

To však bylo předtím, než unikla vojenská zpráva naznačující, že íránské podzemní jaderné zařízení ve Fordow nebylo zničeno. Íránský jaderný program se pouze o šest měsíců zpozdil. Odpoledne přišla protireakce izraelské Komise pro atomovou energii, která odhaduje, že válka zpomalila Íránu vývoj jaderných zbraní o mnoho let. V Tel Avivu nám bývalý velitel armádní rozvědky pro Írán poskytl svůj odhad škod způsobených bojem.

„Opravdu doufám, že jsme způsobili velké škody a že režim pochopí, že nejde jen o jaderné zbraně, ale o samotný režim, a že to neudělají. V blízké budoucnosti. Myslím, že se k novému programu vrátí v delším časovém horizontu. A pak samozřejmě budeme muset podniknout nějaké operace, abychom je zastavili.“

A dnes v Teheránu íránský parlament hlasoval proti budoucí spolupráci s IAEA, globální jadernou kontrolní organizací, od náboženských vůdců, kde skutečně spočívá moc, přišlo, že "máme právo na mírové využití jaderné energie". V Izraeli Trumpova mantra o zničení nestačí, protože krajní pravice je nyní podle svého názoru znovu posílena a domnívá se, že pouze svržení íránského ajatolláhovského režimu bude stačit.

„Musíme pokračovat v tvrdé práci na svržení režimu a neměli bychom o tom mluvit. Měli bychom to udělat.“

Dnes odpoledne se v Tel Avivu koná pohřeb z druhé války v Gaze. Dvacetiletý Ronald Ben Moshe, jeden ze sedmi vojáků, kteří včera zahynuli při výbuchu v pásmu. To je dnes hlavní zprávou, ne jaderné ambice Íránu. A dnes se koná další pohřeb, tentokrát v samotné Gaze, novináře Mahmúda Abu Dhabího. V pásmu již bylo zabito více než 170 novinářů, téměř všichni z nich byli Palestinci. Izrael zakázal zahraničním médiím vstup do pásma.







