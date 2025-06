Bezpečí a duševní zdraví dětí a vnoučat, nebo business sociálních sítí. Co chceme podporovat?

Je znepokojující, jak zvýšené úsilí to vyžaduje.

Austrálie přijala zákon

zakazující používání sociálních sítí do 16 let (netýká se chatovacích platforem a vzdělávacích obsahů na YouTube).

Podobný zákaz chce prosadit Francie

, a chce iniciovat celoevropskou platnost této regulace. V Holandsku vláda před nedávnem

vydala doporučení pro rodiče

týkající se věkové hranice pro sociální sítě (15 let minimálně), smartphony (12 let minimálně) a také doporučení maximální doby strávené s obrazovkou podle věku. Co udělaly v této věci dosavadní české vlády není známo. Známo je pouze to, že ta současná nebyla schopna přijmout zákon o digitální ekonomice, prováděcí předpis k evropskému zákonu o digitálních službách (DSA). Podle všeho to vypadá, že tento zákon přijmout ani nestihne, což by bylo politováníhodné selhání. EU již kvůli tomu zahájila tzv. infringement proceedings, tedy řízení pro neplnění závazků. DSA byl na úrovni EU přijat už v roce 2022 a z hlediska ochrany dětí a dospívajících poskytuje nutný, nicméně pouhý základ.