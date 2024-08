Jak sociální sítě posilují vliv ultrapravice na společnost

4. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Profesor Stephan Lewandowsky z Bristolské univerzity, který je odborníkem na dezinformace, konstatuje, že krajně pravicové hlasy jsou posilovány na platformách sociálních médií. "Facebook je stroj na šíření rozhořčení," řekl. "Je to vážný problém, který se dá snadno vyřešit úpravou algoritmů tak, aby posilovaly šíření kvalitních informací a nikoliv pobuřování. Profesor Stephan Lewandowsky z Bristolské univerzity, který je odborníkem na dezinformace, konstatuje, že krajně pravicové hlasy jsou posilovány na platformách sociálních médií. "Facebook je stroj na šíření rozhořčení," řekl. "Je to vážný problém, který se dá snadno vyřešit úpravou algoritmů tak, aby posilovaly šíření kvalitních informací a nikoliv pobuřování.





Existují docela dobré důkazy, že de-platforming funguje. Pokud někoho vykopnete z platformy, jeho vliv klesá a lidé, kteří byli na něm závisí, také odcházejí jinam. Lidé přecházejí na jiné platformy. A musíte být opatrní, abyste nepůsobili jako cenzor."



Decentralizovaná povaha krajně pravicových aktivit, které Mulhall označuje za "postorganizační", podle něj značně ztěžuje jejich sledování a policejní kontrolu.



"Poslední týden trávíme 24 hodin denně tím, že se snažíme zjistit, kdo tyto akce organizuje," řekl. "A vidíte, že někdo založí kanál na Telegramu, na kterém říká něco jako např: "Nottingham se zvedá, budeme tu v sobotu v 15 hodin", a nikdo nemá tušení, kdo to je."



Jazyk, který používají známé ukltrapravicové osobnosti, jako je Tommy Robinson, herec Laurence Fox a bývalý poslanec Andrew Bridgen, který promluvil na shromáždění 27. července, a také vůdce strany Reform UK Nigel Farage, se často opakuje na jiných sociálních sítích, jako je Telegram a WhatsApp, řekl Mulhall.



Jiní vystupují jako tvůrci online obsahu a zveřejňují videa z činnosti mstitelů,z akcí, které provádějí samozvaní "lovci migrantů" nebo "lovci pedofilů".



Alan Leggett, který si říká Active Patriot, a Amanda Smithová, známá jako Yorkshire Rose, natáčeli videa před policejními stanicemi a ubytovnami pro migranty.



"Jedním z důvodů, proč je tolik lidí naštvaných kvůli věcem, jako jsou hotely ubytovávající žadatele o azyl, je to, že denně vidí na sociálních sítích opravdu provokativní obsah, který je pumpován do jejich timelinu," řekl Mulhall.



Odborníci však uvedli, že krajně pravicové aktivity na internetu potřebují k rozkvětu také určité podmínky v reálném světě. Existuje základní nespokojenost, které využívají cyničtí aktéři. Nezaměstnanost, ekonomika - je tu spousta obav, odkud přijde další jídlo. Krajní pravice dává snadnou odpověď - 'důvodem, proč vám nezvýšili plat, je tady ta skupina'.



Podle Mulhalla by vláda měla urychleně vytvořit strategii pro soudržnost společenství.



"Multikulturalismus vyžaduje práci," řekl. Úbytek třetích prostor mimo domov nebo práci, kde by se lidé z různých komunit mohli setkávat, je podle něj "masivně" důležitý.





"Když se jednotlivci a různé komunity vzájemně ovlivňují, je těžší šířit dezinformace. Když spolu sportujete nebo chodíte do stejných mládežnických klubů, boxerských klubů, fotbalových klubů, nebo dokonce jen do parků či knihoven, když slyšíte lži o jiných komunitách, je pravděpodobnější, že jim nebudete věřit."





0

478

Podrobnosti v angličtině ZDE