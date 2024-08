Byla překročena hranice. A v ČR taky?

4. 8. 2024

čas čtení 11 minut

Toto je "reklama", kterou šíří česká ultrapravice. Přesně podle téhož mustru, který v Británii vyvolal vlnu ultrapravicového násilí, jak dnes docela apokalypticky popisuje David Aaronovich. Dojde to násilí i do Čech?



"Již dříve jsem se zmínil o tom, jak krajní pravice u nás i v jiných zemích vyhledává násilné a sexuální zločiny v naději, že je spáchali migranti nebo nebílí"



Nechci působit apokalypticky, ale tento týden byla překročena hranice. V době, kdy píšu tento článek, se Sunderland vyklízí poté, co výtržníci napadli policii a zapálili občanskou poradnu. "Protestující" v městě Hull jsou právě teď před hotelem, kde byli ubytováni žadatelé o azyl, a házejí lahve, betonové bloky a cihly a rozbíjejí okna. V Liverpoolu mladíci pokřikující o "Paříži" rabují obchod s telefony. Bývalá ministryně vnitra Priti Patelová právě vyzvala k mimořádnému svolání parlamentu.



Nejde o vyvrcholení lidového hněvu na masovou migraci, který se nějakým způsobem přelil do pondělních vražedných útoků nožem na dětský taneční workshop v Southportu, ale o podněcující kampaň krajně pravicových médií a krajně pravicových politiků, kterou stále více umožňují mainstreamovější osobnosti. Znamená to bod obratu.





Holá fakta



Sedmnáctiletý mladík obviněný z nejhoršího masového útoku na děti v této zemi za posledních 30 let není muslim, není migrant, který by připlul na člunu a prozatím netušíme, proč zabil Bebe Kingovou, Elise Dot Stancombeovou a Alici Dasilvu Aguilarovou a zranil několik dalších. Jeho rodiče sem přišli z Rwandy a on se narodil v Cardiffu.



Již dříve jsem se na těchto stránkách zmínil o tom, jak krajní pravice u nás i v jiných zemích vyhledává násilné a sexuální zločiny v naději, že je spáchali migranti nebo nebílí. Případy jsou zveřejňovány na sociálních sítích a široce sdíleny, často s posměšným odkazem na "radosti multikulturalismu". Nemusím snad ani dodávat, že pokud jsou tyto zločiny dílem bělochů, o původu nebo etnické příslušnosti pachatele se nezmiňují. Naprostým úspěchem by byla sexuální vražda dítěte spáchaná muslimským žadatelem o azyl, který připlul na lodi. O tom by se nezmínili jen nacisté na sociálních sítích a houf influencerů na YouTube, ale i půl tuctu komentátorů Daily Telegraphu a desítky moderátorů ultrapravicových televizí GBNEWS a Talk TV a jejich hostů.



Během několika hodin po vraždách, z nichž byl Axel Rudakabana obviněn - a při absenci jeho identifikace, se krajně pravicová sociální média rozhodla, že si doplnila svou kartu viny. (Všimněte si však, že navzdory tomu, že soudce učinil neobvyklý krok a nechal podezřelého, přestože byl mladší 18 let, jmenovat, na nepokojích v několika anglických městech to vůbec nic nezměnilo).



Jak se dělá pogrom, část první. Lži.



Pokud můžeme soudit (a to se může změnit), tvrzení, že podezřelý z vraždy v Southportu je muž s muslimským jménem, který přijel na lodi, začalo u této postavy sociálních sítí, Bernadette Spofforthové, a tohoto tweetu, zveřejněného v den vraždy ve 3.49 hodin:











Odkud Spofforthová informace získala, je záhadou. Pokud je skutečně odněkud získala. Jak upozornil Sunder Katwala z British Future, účet, na kterém se podle jejího tvrzení toto jméno objevilo poprvé, ve skutečnosti publikoval až PO ní. Spofforthová však v dnešní online době není úplná nula. Podle zprávy v Timesech z konce týdne (zpráva, v níž Spofforthová z nějakého důvodu není jmenována) je podnikatelkou, vdanou za umělce a žije na drahé farmě "na venkovském severu". Timesy pokračovaly:





"Tato nepravdivá informace se šířila po internetu a přispěla k vyvolání protiimigračních nepokojů v Southportu následujícího večera. Hodinu po zveřejnění, v pondělí v 16:49, příspěvek smazala."

Premiér Keir Starmer ve čtvrtek pronesla uklidňujícím způsobem rázný projev, v němž odsoudil výtržníky, kritizoval dezinformace na sociálních sítích a požadoval, aby za ně platformy převzaly určitou odpovědnost. Výtržníky označil za "bandu grázlů..., kteří přišli do komunity, která jim nepatří, do komunity, která truchlí nad tou nejstrašnější tragédií, a pak začali házet cihly na policisty - policisty, kteří jen 24 hodin předtím museli řešit útok na děti ve své komunitě".





Jako by chtěl Tommy Robinson ilustrovat svůj názor, použil Twitter, aby (nepravdivě) zaútočil na Starmera za to, že označil každého, kdo je "rozrušen vraždami", za krajní pravici - a majitel platformy Elon Musk pak Robinsonův tweet okamžitě propagoval mezi miliony svých sledujících a doprovodil jej třemi vykřičníky.

Coolock jsem zmínil již dříve, ale ve skutečnosti je vzorem pro vyrovnávání se pravice s politickým násilím útok na Kapitol z 6. ledna. Šlo o pokus - jak ví každý, kdo má alespoň půl mozkové buňky - zastavit demokratický proces násilím. Zemřeli lidé. Útok byl výsledkem dvouměsíční kampaně Donalda Trumpa, který se snažil přesvědčit své příznivce, že volby byly "ukradeny". V průběhu svého nynějšího prezidentského tažení Trump označil odsouzené výtržníky za "vlastence", jejichž případy soudy řešily nespravedlivě a které by se snažil omilostnit.

Deník The Times ji kontaktoval s žádostí o komentář. Sdělila jim toto:"Byla to okamžitá hloupost, která mě doslova zničila. Byla to prostě chyba. Udělala jsem opravdu hloupou hloupost, zkopírovala a vložila jsem to z toho, co jsem viděla, a přidala jsem řádek 'pokud je to pravda'. Myslím, že je to velmi snadné pro situaci, která je velmi emotivní a velmi vyhrocená, takže nakonec můžete uvěřit tomu, co vidíte. Lidé by si měli dávat velký pozor na to, aby vkládali to, co si myslí, že je pravda, aniž by si udělali průzkum."Zdálo se, že se nad ní Timesy slitovaly, a přestože byla jmenována v samostatné reportáži jejich digitálního zpravodaje, ve větším investigativním článku jí bylo umožněno zůstat v anonymitě.Ve skutečnosti je Spofforthová velmi aktivní ženská. Ozývat se na pravicových zpravodajských kanálech pro ni není nic nového. Vystupuje v Talk TV, kde svého času odsuzovala covidové lockdownyMédia selhávají v informování o protichůdných ...A předtím vystupovala s Danem Woottonem na GBNEWS, kde odsuzuje své suspendování z Twitteru (v době před Muskem) za covidové dezinformace:Vraťme se k minulému týdnu a zlý džin byl vypuštěn z falešné láhve. Dvě věci nyní hojně putovaly po sociálních sítích: falešné informace o podezřelém a mobilizace lidí z krajní pravice, aby se vydali do Southportu "protestovat" proti vraždám. BBC Verify uvedla, že "Lord Simon", influencer na Twitteru s vazbami na Tommyho Robinsona (vlastním jménem Stephen Yaxley Lennon), spojil tyto nitky dohromady tím, že jednak propagoval falešná tvrzení Spofforthové a také zveřejnil video vyzývající k rozsáhlým "protestům". Toto video bylo podle BBC zhlédnuto více než milionkrát. Obviněný násilník Andrew Tate, který má na Twitteru 10 milionů sledujících, zveřejnil, že podezřelý byl "přímo z lodi", a tuto lež doprovodil falešným obrázkem údajného vraha.Šest hodin po vraždách v Southportu byla na Telegramu založena skupina, která měla koordinovat akci. V této skupině zazněl návrh, aby se aktivisté dostavili na ulici St Luke's Street v Southportu, kde se již několik let nachází místní mešita. Následující den - shodou okolností v době konání vigilie na památku zavražděných dětí - se před mešitou objevili výtržníci a zaútočili na ni, rozbili její okna a rozbili zdi, cihly použili jako střely proti policii. Zraněno bylo 50 policistů a zničeno jedno policejní auto.Vzorem pro tyto nepokoje byl sled událostí v dublinské čtvrti Coolock v polovině července. Protiimigrační výtržníci zapálili budovu, která byla přebudována na ubytovnu pro žadatele o azyl v Irsku, a zaútočili na policii. Na Twitteru to vyvolalo velké pozdvižení.Bylo však zřejmé, že spousta krajně pravicových uživatelů Twitteru ve Spojeném království se nemůže dočkat, až se totéž stane tady.Nic na tom nezměnilo ani odhalení, že podezřelý ze Southportu nebyl muslim ani lodní migrant. Nepokoje se živí samy sebou. Naštvaní chlápci se shromáždili ve Westminsteru a chtěli se poprat:GBNEWS a Talk TV také daly jasně najevo, co podporují.Talk TV působí v budově, kde jsem kdysi pracoval, v budově The News Building na London Bridge. Je to neúspěšný projekt, který se v poslední době stále více posouvá ke krajní pravici. I když nemá tak dementní kvalitu jako většina produkce GBNEWS a v některých svých pořadech si zachovává novinářské pozlátko, její politická orientace je až příliš jasná. Často se jedná o záludné podněcování k násilí.Představuje však, jak se velká část pravice v britské politice posunula k řadě extrémnějších postojů v otázkách imigrace a toho, co považuje za ohrožení národní kultury. Nigel Farage, kdysi považovaný za člověka na okraji, je nyní přijímán jako faktický vůdce autentické Británie, a to i významnou částí toho, co zbylo z členstva Konzervativní strany.Každá skutečnost obsažená v předchozím odstavci by měla Trumpa postavit mimo hru demokratického politika v Británii. A přesto ho podpořil nejen Farage, ale i dva z posledních tří konzervativních premiérů. Kteří tím fakticky podpořili samotnou vzpouru z 6. ledna. To je měřítkem jejich cesty od liberální demokracie směrem k daleko temnějšímu místu.Ale vydržte. Musíme si také uvědomit, že Farage a Johnson a ostatní nereprezentují Británii. Jedním z měřítek toho, jak daleko jsou od většinového názoru, je průzkum z tohoto týdne, podle něhož britská veřejnost upřednostňuje Kamalu Harrisovou před Trumpem v poměru 74 % ku 26 %. Brity téměř jistě lépe reprezentují obyvatelé Southportu, kteří po odchodu výtržníků pomáhají s úklidem čtvrti.Všichni jsme to slyšeli už mnohokrát. Existuje narativ, který je tvrdě prodáván špatnými aktéry a příliš tolerován těmi průměrnými: že obyčejní, slušní lidé jsou imigrací vytočeni k nevydržení a že násilné výtržnosti jsou nějak ospravedlnitelné, že nespokojenost je skutečná a rozšířená a musí se na ni reagovat řešením. Je to lež a je to lež, se kterou už nemůžeme žít. Těm, kdo ji šíří, je třeba se postavit mnohem upřímněji a neomaleněji jako apologetům násilí, kterými se ukázali být.Tento týden byla překročena hranice. Příští týden musíme krajní pravici zatlačit zpět.