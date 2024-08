Kamala Harrisová jmenovala Tima Walze, guvernéra Minnesoty, jako svého spolukandidáta pro prezidentské volby

6. 8. 2024

Pod Walzovým vedením Minnesota zaznamenala četná legislativní vítězství a jeho jednoduchá replika, že republikáni jsou "divní", se virálně rozšířila po celé zemi



Walz poprvé kandidoval v roce 2006 v republikánském kongresovém obvodu a porazil taamějšího konzervativce. Mandát si udržel až do svého vítězství v minnesotských guvernérských volbách v roce 2018 a poté znovu v roce 2022. Pod jeho vedením stát v posledních letech zaznamenal významná progresivní legislativní vítězství, včetně všeobecného školního stravování zadarmo, legalizace marihuany, ochrany potratů a opatření na kontrolu zbraní.

Walz poprvé kandidoval v roce 2006 v republikánském kongresovém obvodu a porazil taamějšího konzervativce. Mandát si udržel až do svého vítězství v minnesotských guvernérských volbách v roce 2018 a poté znovu v roce 2022. Pod jeho vedením stát v posledních letech zaznamenal významná progresivní legislativní vítězství, včetně všeobecného školního stravování zadarmo, legalizace marihuany, ochrany potratů a opatření na kontrolu zbraní.



Než vstoupil do veřejné funkce, působil jako učitel v minnesotském Mankatu, kde učil středoškoláky zeměpis. Rovněž 24 let sloužil v armádní národní gardě.



V příspěvku na Instagramu, v němž Harris oznámila svou volbu, uvedla: "Jedna z věcí, která mě na Timovi zaujala, je jeho hluboké přesvědčení o boji za rodiny střední třídy. Je to osobní."



Zmínila jeho výchovu v Nebrasce a to, že po smrti jeho otce na rakovinu byla jeho rodina odkázána na sociální dávky pro pozůstalé, aby vyšla s penězi. Aby mohl studovat na vysoké škole, využil zákon o vojenské podpoře. Trénoval fotbal na střední škole a byl poradcem středoškolské gay-straight aliance. Jeho minulost je "působivá sama o sobě", ale také ovlivňuje jeho vládnutí, řekla.



V její volbě hrály roli i legislativní výsledky minnesotských demokratů - upozornila na zákon, který ústavně chrání přístup k potratům, a na zákon vyžadující všeobecné prověřování při nákupu zbraní.



"Nejvíce mě však na Timovi zaujala jeho hluboká oddanost rodině," dodala.



"Budeme budovat skvělé partnerství. Vytvoříme skvělý tým. Tyto volby vyhrajeme."



Jeho šarm otce ze Středozápadu a přímá řeč ho však posunuly nahoru na seznamu potenciálních kandidátů na viceprezidenta a jako šéf Asociace demokratických guvernérů se v uplynulém roce zasazoval o Bidena a Harrisovou.



Právě jeho jednoduchá kritika Trumpa a jeho spojenců zaujala však americké demokraty nejvíce: označil je za podivíny. Jeho klipy v televizních pořadech se staly virálními a ukazovaly ho, jak se naváží do "podivného chování" republikánů a zároveň předvádí seznam toho, co jako demokrat dokázal a jak by demokraté vládli, kdyby znovu získali Bílý dům.



Walz v televizním rozhovoru vysvětlil, proč začal Trumpa označovat za podivína. Je pravda, že Trumpova politika by ohrozila životy žen a že je hrozbou pro ústavní hodnoty, řekl Walz. Ale on také v kampani "mluví o Hannibalu Lecterovi a šokujících žralocích a prostě o čemkoli šíleném, co ho napadne".



"Viděli jste někdy toho chlapa se smát? To mi připadá velmi zvláštní, že dospělý člověk může šest a půl roku vystupovat na veřejnosti. Pokud se někdy smál, tak vždy někomu, ne s někým. To je divné chování," řekl Walz o Trumpovi.



Walz vyrostl v malém městě Nebraska, což mu dává punc venkovského člověka, který mu pomůže u voličů, kteří se v posledních letech odklonili od demokratů.



"Zlaté pravidlo, díky němuž fungují malá města, abychom si v malém městě nešli neustále po krku, zní: hleďte si svého," řekl Walz v jednom televizním spotu.



Jeho bývalí kolegové chválili jeho schopnost navázat kontakt s těmito klíčovými voliči v americkém Rezavém pásu (oblasti, kde zkolabovala tradiční ekonomika) a vysvětlit nejen to, co je na republikánech špatné, ale i to, co by demokraté ve funkci udělali.



Celostátní průzkum veřejného mínění New York Times/Siena College zveřejněný 25. července ukázal, že Harrisová snížila dosavadní značný Trumpův náskok. Mezi registrovanými voliči vedl Trump nad Harrisovou v poměru 48 % ku 46 %, zatímco na začátku července vedl nad Bidenem v poměru 49 % ku 41 %.



Republikáni začali okamžitě útočit na Walze jako na "radikálního levičáka" a tvrdili, že výběr Walze je "obrovským darem republikánům", a naznačovali, že jeho přítomnost na kandidátce kampaň Harrisové potopí.



Trumpova kampaň ve svém prohlášení označila Walze za "rádoby guvernéra ze západního pobřeží", který "strávil své guvernérské období snahou přetvořit Minnesotu k obrazu Zlatého státu". Kampaň vytáhla klip z roku 2017, kde Walz hovoří o volebních mapách, které ukazují široké červené pásy, a říká, že tyto oblasti jsou "většinou krávy a skály".





"Pokud Walz neřekne voličům pravdu, řekneme ji my: stejně jako Kamala Harrisová je Tim Walz nebezpečně liberální extremista a kalifornský sen Harrisové a Walze je noční můrou každého Američana," uvedla Trumpova kampaň.







