Míra našeho zla: Postřehy k nejsmrtonosnějšímu útoku na Palestince od Nakby

7. 8. 2024 / Derek Sayer

čas čtení 27 minut





"Uplynulo 300 dní od 7. října - nejsmrtonosnějšího útoku na židovský lid od holocaustu," napsal 1. srpna britský ministr zahraničí David Lammy na X. "Mnoho těch, kteří byli brutálně uneseni a vzati jako rukojmí, zůstává v zajetí," dodal. "Dnes znovu vyzýváme k okamžitému příměří a k tomu, aby Hamás okamžitě propustil všechna rukojmí."



To je vše? To je ten tweet? reagoval jsem, šokován - i když ne překvapen tím, jak Lammy odsunul na vedlejší kolej všechno ostatní, co se stalo během těch 300 dní v Gaze.



Pozn. red. Anglický originál tohoto článku, který vyšel v časopise Canadian Dimension ZDE, je rozsáhlým způsobem zdrojován, obsahuje mnoho desítek internetových odkazů. Čtenáře, kteří hledají věcné potvrzení údajů v článku profesora Sayera, odkazujeme na jeho anglický originál.

"Uplynulo 300 dní od 7. října - nejsmrtonosnějšího útoku na židovský lid od holocaustu," napsal 1. srpna britský ministr zahraničí David Lammy na X. "Mnoho těch, kteří byli brutálně uneseni a vzati jako rukojmí, zůstává v zajetí," dodal. "Dnes znovu vyzýváme k okamžitému příměří a k tomu, aby Hamás okamžitě propustil všechna rukojmí."



Necelých 24 hodin předtím Izrael zavraždil politického vůdce Hamásu Ismaila Haníju v Teheránu - hlavního vyjednavače v probíhajících káhirských rozhovorech o příměří a (relativně) umírněného člověka, který se oficiálně vyjádřil, že je otevřený tomu, aby Hamás složil zbraně výměnou za vznik dvou států v hranicích Izraele z roku 1967. Tento krok byl jen stěží vypočítán tak, aby vedl k okamžitému příměří nebo propuštění rukojmích Hamásu.





Totéž platí o přijetí rezoluce v Knesetu 19. července, většinou 68 hlasů proti devíti, která odmítá jakékoliv dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu - deklarovanou politiku britské vlády, jejíž je Lammy součástí, s odůvodněním, že "Založení palestinského státu v srdci Země Izraele bude představovat existenční nebezpečí pro Stát Izrael a jeho občany, udrží izraelsko-palestinský konflikt a destabilizuje situaci v regionu."





Blokádu silnic a přechodů a ničení balíčků potravinové pomoci. určených pro Gazu izraelskými osadníky, zatímco armáda tomu přihlížela?

Do 24. dubna "Izrael shodil na pásmo Gazy více než 70 000 tun bomb ... čímž daleko překonal [tonáž] Drážďan, Hamburku a Londýna dohromady během druhé světové války".





Nesmazatelná vzpomínka na sedmiletou Sidru Hassounovou, která po izraelském náletu na Rafáh zůstala viset mrtvá na zdi, z jejíchž nohou zbyly jen stuhy masa?





This is 7 year old Sidra, the cousin of my wife. The impact of the Israeli missile was so powerful it flung her out, leaving her mutilated body dangling from the ruins of the destroyed building in Rafah 48 hours ago. My wife’s aunt Suzan, her husband Fouzy Hassouna, two of their… pic.twitter.com/0RFgyPUdzu — Husam Zomlot (@hzomlot) February 14, 2024

Amnesty International je popisuje jako "sofistikovanější verzi kuličkových ložisek nebo hřebíků", které ozbrojené skupiny často přibalují do primitivních raket a bomb sebevražedných atentátníků. "- což je pěkná ironie vzhledem ke standardnímu izraelskému popisu palestinských odbojových skupin jako "teroristů" - izraelské fragmentační bomby jsou speciálně "navrženy tak, aby vytvářely velké množství obětí." Cílem je krutost.





Izraelský deník Haaretz na základě svědectví vojáků a představitelů obrany popisuje, jak IDF vytvořily v Gaze doslova "zóny smrti", kde je zastřelen každý, kdo se do nich odváží vstoupit. Al-Džazíra zachytila názorné video jednoho takového incidentu, při němž byli střelbou z dronu zabiti čtyři palestinští civilisté.





Translation of Al Jazeera’s report on the scenes it obtained of the targeting of four Palestinian civilians by an Israeli drone.



ترجمة تقرير قناة الجزيرة عن المشاهد التي حصلت عليها لإستهداف أربعة من المدنيين الفلسطنيين عن طريق مسيرة إسرائيلية.#israel #warcrimes #palestine… pic.twitter.com/uqNCUWghGY — Khaled Yousry (@KhaledYousry22) March 21, 2024

Mělo by se do naší míry zla zahrnout i to, čemu se eufemisticky říká "vysídlování" - vystěhovávání lidí z jejich domovů, když je jim nařízeno stěhování z jedné "bezpečné zóny" do druhé, které se často ukáží, že vůbec nejsou bezpečné? Není to samo o sobě forma teroru?





Úřad OSN pro lidská práva 9. července oznámil, že "hladomor se rozšířil po celém pásmu Gazy".





Mezitím, na základě rozkazů velitelů svých brigád, vojáci 401. brigády obrněného sboru IDF vyhodili do povětří hlavní vodovodní nádrž sloužící městu Rafáh. Natočili se a video zveřejnili na sociálních sítích s popiskem "Zničení vodní nádrže Tel Sultan na počest šabatu".





IDF vyhodily do povětří poslední přeživší univerzitu v Gaze, univerzitu Israa, 17. ledna, více více než dva měsíce poté, co školu obsadily a přeměnily ji na vojenská kasárna - jinými slovy, dlouho poté, co přestala představovat jakoukoliv vojenskou hrozbu.





Jeho poslední báseň "Jestli musím zemřít" měla ohlas po celém světě.





Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, dodává: "Ještě více to platí od 7. října 2023."





Nyní by nás již nemělo překvapit, že při tomto úderu bylo zabito nejméně 90 Palestinců a asi 300 jich bylo zraněno.





1

650

Co mě na Lammyho příspěvku rozčílilo ještě víc, bylo jeho úplné vymazání hrůz, které Izrael od 7. října Palestincům způsobil. Ten den jako by zamrzl v aspiku, je měřítkem "čistého, nefalšovaného zla", které se dá přirovnat snad jen k holocaustu.Neméně zlá a nekonečně ničivější izraelská odveta, v nejsmrtonosnějším útoku na palestinský národ od Nakby v roce 1948, si nezaslouží ani zmínku.Zapomněl Lammy - abychom vzali namátkou několik zvěrstev - na vraždu pětileté Hind Radžabové, spolu se zdravotníky, vyslanými ji zachránit, izraelskou tankovou palbou. když vyděšeně čekala uvězněná v autě s mrtvolami ostatních členů její rodiny?Izraelský cílený útok bezpilotním letounem na konvoj World Central Kitchen, při němž zahynulo sedm humanitárních pracovníků poté, co jim IDF daly povolení k cestě?Masakr s moukou, při kterém izraelští vojáci stříleli na Palestince čekající na potravinovou pomoc ve městě Gaza, přičemž bylo zabito nejméně 112 lidí a 760 zraněno?Masové hroby odhalené po stažení IDF z Násirovy nemocnice a nemocnice al-Šifa, které obsahovaly téměř 400 mrtvol, přičemž některé z nich vykazovaly známky toho, že byly pohřbeny zaživa?Vojáci IDF, kteří vychloubačně chodí s uloupeným spodním prádlem palestinských žen a dětskými hračkami, jejichž snímky sami hrdě zveřejňují na sociálních sítích?Mučení a znásilňování palestinských vězňů v nechvalně známé izraelské věznici Sde Teiman. a nepokoje a protesty v Knesetu, které vypukly, když se někteří z viníků byli zatčeni a obviněni z týrání?Týrání v Sde Teimanu není žádnou anomálií. Podle obsáhlého článku zveřejněného 5. srpna v deníku Guardian na základě nedávné zprávy izraelské skupiny pro lidská práva B'tselem,Jaká je mírazla? Zlo, které Lammy přehlíží, protože odmítá vidět dál než za (nepochybné) zlo spáchané Hamásem 7. října?Je to 39 324 Palestinců, včetně 15 000 dětí, kteří byli potvrzeni jako mrtví v důsledku izraelských akcí v Gaze od 7. října - což je nepochybně podhodnocené číslo skutečného počtu mrtvých, protože Izrael zničil administrativní systém pro počítání palestinských obětí spolu s likvidací zdravotnictví v Gaze?Je to 592 lidí, včetně více než 143 dětí, kteří zemřeli za stejné období rukou izraelských bezpečnostních sil nebo osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu?Je to více než 10 000 Palestinců, kteří se pohřešují a jsou považováni za mrtvé v troskách Gazy, z nichž 40 % jsou pravděpodobně děti?Je to 186 000 mrtvých Palestinců, kteří podle nedávného článku v časopise The Lancet budou pravděpodobným konečným výsledkem dlouhého izraelského útoku?Nebo je výmluvnějším měřítkem zla obludná nepřiměřenost mezi počtem mrtvých v Izraeli od 7. října a počtem mrtvých v Izraeli. v Gaze od té doby?Podle oficiálních izraelských údajů, bylo v Izraeli při útoku Hamásu zabito 1 139 lidí, z toho třetina (32,75 %) byli příslušníci Izraelských obranných sil (IDF), policie nebo strážců kibuců.Pouze 36 z těchto obětí byly děti. Pouze dvě z nich byla nemluvŇata, z nichž ani jedno nebylo sťato, upáleno zaživa, upečeno v peci nebo pověšeno na prádelní šňůře. Neznámý, ale pravděpodobně značný počet lidí zahynul v důsledku "přátelské střelby" IDF nebo v důsledku realizace její nechvalně známé Hannibalovy směrnice.Na každou oběť ze 7. října v Izraeli 35 Palestinců - z nichž většinu tvořily ženy a děti - do nynějška zaplatilo životem v Gaze. Za každé izraelské dítě zabité 7. října do nynějška Izrael zabil 416 palestinských dětí.Rozsah izraelského vražedného řádění podtrhují i další srovnání. Od 15. ledna, tedy po třech měsících války, byl průměrný počet mrtvých za den v Gaze - 250 - byl "vyšší než v jakémkoli nedávném velkém ozbrojeném konfliktu, včetně ozbrojených konfliktů v Gaze". Sýrie (96,5 mrtvých denně), Súdán (51,6), Iráku (50,8), Ukrajina (43,9), Afghánistán (23,8) a Jemen (15,8)."Ke 14. březnu "v enklávě zemřelo nejméně 12 300 mladých lidí [v] porovnání s 12 193 na celém světě v letech 2019-2022".Mělo by se mezi měřítka našeho zla zařadit i 17 000 gazanských dětí, které přišly o rodiče nebo od nich byly odděleny (to byl počet dne 2. února - od té doby jich přibylo) - každé "dítě, které se vyrovnává s touto strašlivou novou realitou" ztráty a zármutku?Úzkost tisíců palestinských rodičů, kteří viděli, jak jejich děti umírají, často v agónii, nebo sbíraly části jejich těl z trosek do igelitových pytlů?Děsivý počet zraněných - dosud více než 90 830 lidí z předválečné populace čítající 2,3 milionu?Po pouhém měsíci války, v listopadu 2023, UNICEF odhadoval, že přibližně 1 000 palestinských dětem byla amputována jedna nebo obě nohy, a nedávno dodal, že "je nesmírně pravděpodobné, že toto číslo bylo za poslední čtyři měsíce daleko překročeno".Chirurgové pracující v Gaze podali svědectví o hrůze těchto amputací, které musely být často prováděny bez anestezie. Dr. Seema Jilaniová, která působila jako hlavní poradkyně pro mimořádné zdravotní situace v Gaze. Mezinárodního záchranného výboru, popsala pro New York Times "pekelnou krajinu plnou nočních můr":Je měřítkem našeho zla, že zbraně, které Izrael používá v Gaze - mnohé z nich vyráběné západními společnostmi - jsou navrženy tak, aby způsobily takovéto zmrzačení? Nebo že rozhodnutí IDF o cílení na jednotlivce jsou běžně zadávána umělé inteligenci?Mezi tyto zbraně patří bílý fosfor, který spaluje až na kost, a způsobuje zranění, která se pomalu hojí a jsou náchylná k infekci; MK-84, tisícikilogramové bomby, které při svržení na hustě osídlené oblasti (jako tomu bylo v uprchlickém táboře Džabalíja) způsobují stovky obětí; a izraelské "střely a granáty, které se vyrábějí v Izraeli. ... naplněné dodatečným kovem, který je navržen tak, aby se rozpadl na malé kousky které zanechávají sotva patrné vstupní rány, ale způsobují střepiny. rozsáhlou destrukci uvnitř těla."Těm, kteří zatím unikli smrti nebo zranění, Izrael ponechal v Gaze jen málo, ale to, co italský filozof Giorgio Agamben nazývá holým životem. "stav výjimky". jako na Guantánamu nebo v nacistických koncentračních táborech, v nichž se život redukuje na pouhé biologické přežití mimo ochranu zákona (omlouvám se IHRA, vůbec se neomlouvám za "srovnání současné izraelské politiky s politikou nacistů").Američtí lékaři, kteří pracovali v nemocnicích v Gaze, podávají svědectví o tom, že se IDF zaměřují na palestinské děti. Při jedné příležitosti vypráví rekonstrukční chirurg Dr. Irfan Alaria,Dne 26. července napsalo 45 amerických lékařů a zdravotních sester, kteří pracovali v Gaze americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a viceprezidentce Kamale Harrisové a popsalo, jak "každý z nás denně ošetřoval děti v předškolním věku, které byly střeleny do hlavy a hrudníku".OSN odhaduje, že 1,9 milionu lidí - 90 % obyvatel Gazy - bylo nyní vnitřně vysídleno, v některých případech až desetkrát. Asi 110 000 lidí se dostalo do Egypta, než Izrael zaútočil a uzavřel přechod v Rafahu. Ostatní žijí ve stanech nebo v rozbombardovaných budovách nebo se ukrývají v prostorách UNRWA a dalších mezinárodních humanitárních agentur.Jak se v průběhu posledních deseti měsíců opakovaně ukázalo, žádné z těchto dočasných útočišť není v bezpečí před izraelskými granáty, střelami a bombami.Stále častěji neposkytují ochranu ani před dalšími dvěma jezdci apokalypsy, hladomorem a morem.Již v prosinci varoval světový Výbor pro kontrolu hladomoru v rámci integrované klasifikace fáze potravinové bezpečnosti (IPC), že "Hladomor může nastat do konce května 2024, pokud nedojde k okamžitému zastavení nepřátelství a neobnoví se trvalý přístup k poskytování základních zásob a služeb pro obyvatelstvo."International Rescue Committee v dubnu varoval před hrozící "katastrofou v oblasti veřejného zdraví":Ministerstvo zdravotnictví Gazy vyhlásilo 29. července v celém pásmu Gazy epidemii dětské obrny, která, jak uvedlo, "představuje zdravotní hrozbu pro obyvatele Gazy a sousedních států". a stala se překážkou pro celosvětovou eradikaci dětské obrny.Izrael reagoval programem očkování proti dětské obrně pro vojáky IDF sloužící v Izraeli. Gaze nebo kteří mají být do Gazy vysláni, zatímco Palestincům takovou ochranu nenabídl. To je tak názorná ukázka apartheidu, jakou si jen můžeme přát.Mělo by naše měřítko zla zahrnovat materiální destrukci a kulturní devastaci, kterou Izrael způsobil v pásmu Gazy?Dne 2. dubna společná zpráva Světové banky, OSN a EU vyčíslila náklady na poškození fyzické infrastruktury Gazy na konci ledna na 18,5 miliardy dolarů. Odhaduje se, že bude nutné odstranit 37 milionů tun trosek. než rekonstrukce vůbec bude moci začít. "Podle nejoptimističtějšího scénáře," bude obnova domů v Gaze trvat až do roku 2040.Izrael poškodil nebo zničil 88 % škol v Gaze a 80 % obchodních zařízení, 65 % silnic, 62 % domů a 267 míst náboženských objektů.Vodovodní, kanalizační, elektrická a telekomunikační infrastruktura v Gaze se z velké části zhroutila. v důsledku izraelských akcí. Přibližně 84 procent zdravotnických zařízení v Gaze zařízení je zničeno nebo poškozeno a pouze 16 z 35 nemocnic je částečně v provozu.Přibližně 63 procent památek v Gaze bylo poškozeno, z toho 31 procent bylo zcela zničeno. Mezi desítky zničených archivů a knihoven patří Ústřední archiv města Gazy a Muzeum v Rafáhu.Všech 12 univerzit v Gaze bylo bombardováno a poškozeno nebo zničeno během prvních sto dnů války. Izraelští vojáci se natáčeli, jak radostně zapalují knihovnu na univerzitě al-Aksá ve městě Gaza, a video zveřejnili na internetu.Toto ničení vzdělanosti přesahuje rámec budov, knih a artefaktů. Podle zprávy OSN o lidských právech z dubna 2024, "více než 5 479 studentů, 261 učitelů a 95 univerzitních profesorů. [bylo] v Gaze zabito a více než 7 819 studentů a 756 učitelů". [bylo] zraněno - přičemž jejich počet každým dnem narůstá".Palestinští lékaři jsou hromadně zadržováni, biti, ponižováni a mučeni. Od 2. srpna "předběžná zpráva Výboru na ochranu novinářů" í ukázala, že od začátku války bylo zabito nejméně 113 novinářů a pracovníků médií, což je nejsmrtelnější období pro novináře od roku 1992, kdy Výbor začal shromažďovat údaje".Ani umělci a básníci nejsou v bezpečí. V nejznámějším případě - bylo jich mnoho dalších - byl 7. prosince při cíleném izraelském náletu zabit vědec a básník Refaat Alareer, profesor literatury a tvůrčího psaní na Islámské univerzitě v Gaze, spolu se svým bratrem, bratrovým synem, sestrou a čtyřmi jejími dětmi.Ne každý je k palestinskému utrpení tak indiferentní nebo lhostejný k izraelské vině jako David Lammy. Nejsou to jen protestující na univerzitních kampusech a demonstranti v západních hlavních městech. kteří odmítají odvrátit zrak od krveprolití, ale také Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a Mezinárodní trestní soud (ICC).Dne 19. července Mezinárodní trestní soud - nejvyšší světová autorita v oblasti výkladu mezinárodního práva, vydal dlouho očekávané poradní stanovisko k "právním důsledkům plynoucím z politiky a praxe Izraele na okupovaném palestinském území, včetně východní části Palestiny. Jeruzaléma." Rozhodnutí bylo jednoznačné a nekompromisní a bylo to naprostá bomba.Tisková zpráva vydaná soudem uvádí hlavní závěry soudců. Mezi hlavní závěry patřily následující:- pokračující přítomnost Státu Izrael na okupovaném palestinském území je protiprávní;- Stát Izrael je povinen svou činnost na okupovaném palestinském území co nejrychleji ukončit;- Stát Izrael je povinen okamžitě ukončit veškeré nové osídlovací aktivity a vystěhovat všechny osadníky .z okupovaného palestinského území; [a]- Stát Izrael je povinen odškodnit všechny fyzické a právnické osoby na okupovaném palestinském území.Pro USA, Spojené království, Kanadu a další západní státy, které podporovaly Izrael, má zvláštní význam, že Mezinárodní trestní soud rovněž rozhodl, že:emí.Soudní dvůr se vyjádřil jasně že Gazu považuje za součást okupovaného palestinského území. protože Izrael "nadále vykonává určité klíčové prvky správy" včetně kontroly pozemních, námořních a vzdušných hranic, omezení pohybu osob a zboží, vybírání dovozních a vývozních poplatků,a vojenskou kontrolu nad nárazníkovou zónou, a to navzdory tomu, že stáhla svou vojenskou přítomnost v roce 2005."Ani toto, ani samostatné prohlášení soudce Mezinárodního trestního soudu Charleswortha, v němž zdůraznil, že "obyvatelstvo na okupovaném území v souladu se zákonem o ochraně lidských práv a základních svobod". není povinováno věrností okupační mocnosti a ... má právo na území, které je okupováno použít sílu v souladu s mezinárodním právem k odporu proti okupaci", nezbavuje Hamás trestní odpovědnosti za činy provedené 7. října, které byly v rozporu s mezinárodním právem.A podle Mezinárodního trestního soudu se Hamás - nebo jiní, kteří ho následovali skrze průlomy v plotě - skutečně dopustil některých těžkých zločinů.Dne 20. května požádal žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan soud o vydání zatykače na vůdce Hamásu Yahyu Sinwara, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju, které obvinil ze spáchání "válečných zločinů a zločinů proti lidskosti". lidskosti" dne 7. října.Tyto zločiny zahrnovaly "vraždu", "braní rukojmích", "znásilnění a další sexuální zločiny", "mučení", "kruté zacházení" a " poškozování osobní důstojnosti."Khan rovněž požádal o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta. Vyjmenoval jejich zločiny jako:- Vyhladovění civilistů jako způsob vedení války jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. b) bodem xxv) [Římského] statutu;- Úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážného zranění na těle nebo zdraví v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem iii) nebo kruté zacházení jako válečný zločin podle čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu iii) tohoto statutu. v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i);- Úmyslné zabití v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem i) nebo vražda jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i);- Úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. b) bodem i) nebo čl. 8 odst. 2 písm. e) bodem i);- Vyhlazování a/nebo vraždění v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 písm. b). odst. 1 písm. a), včetně úmrtí způsobených hladem, jako válečný zločin podle čl. zločin proti lidskosti;- pronásledování jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. h);- jiné nelidské činy jako zločiny proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. k).Ať už byly zločiny spáchané 7. října jakkoli ohavné, ne ospravedlňují zločiny spáchané Izraelem od té doby. To je důvod, proč Khan chce vidět Sinvara a Netanjahua vedle sebe na lavici obžalovaných před soudem v Haagu.Dief, stejně jako Haníja, je nyní mrtvý, další oběť patentované izraelské spravedlnosti ve zkráceném řízení. Haníja byl zlikvidován přesným zásahem na dům, v němž se nacházel jako diplomatický host v Teheránu. Dief byl naopak "zlikvidován" při izraelském náletu na Chán Júnis 13. července.Existuje mnoho způsobů, jak změřit zlo, které Izrael napáchal Palestincům, a to jak během desetiletí okupace před 7. říjnem, i za deset měsíců od té doby.Skutečné měřítko našeho zla však spočívá v komplicitě Západu na udržování izraelské nezákonné okupace palestinského území. a zejména v podpoře, kterou poskytl Izraeli při jeho genocidním útoku na Gazu v reakci na 7. říjen.Tato podpora sahá od dodávek zbraní Izraeli až po hospodářskou pomoc a diplomatického krytí, přes hromadné sdělovací prostředky, které recyklují izraelskou propagandu a potlačování palestinských hlasů, až po rektory univerzit, kteří vyhazují učitele a nasazují policie proti studentům, kteří pokojně . protestují proti genocidní válce Izraele. Málokdy byl poválečný Západ svědkem takového soustředěného zásah proti svobodě projevu a politickému disentu.Nejvyšší světové soudy nyní daly jasně najevo, že pokračování této podpory je spoluúčastí na válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a proti lidskosti a (možná) i nejhoršího zločinu ze všech - genocidy. Izrael nevede "válku civilizace proti barbarství" (Netanjahu) a nevedeme ji ani my.Západ už dávno ztratil právo přednášet světu o lidských právech nebo o právním státě. Jeho vychvalovaný "řád založený na pravidlech" zemřel na na vražedných polích v Gaze.