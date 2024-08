Oloupejte jablka: mytí zeleniny a ovoce pesticidy neodstraní, zjistila studie

9. 8. 2024

čas čtení 2 minuty





Další zpráva opět zjistila, že množství pesticidů představuje "významné riziko" ve 20 % testovaného ovoce a zeleniny





Nová vědecká zpráva posiluje obavy spotřebitelů z reziduí pesticidů v potravinách a předkládá nové důkazy o tom, že mytí ovoce před konzumací neodstraňuje různé toxické chemické látky běžně používané v zemědělství.



Článek, který byl ve středu zveřejněn v časopise Nano Letters vydávaném Americkou chemickou společností, přichází uprostřed probíhající debaty o míře kontaminace potravin pesticidy a o možných zdravotních rizicích spojených se stálou stravou, která rezidua pesticidů obsahuje.

V květnu časopis Consumer Reports uvedl, že na základě analýzy údajů shromážděných americkým ministerstvem zemědělství (USDA) zjistil, že 20 % z 59 různých kategorií ovoce a zeleniny obsahuje rezidua pesticidů v množství, které pro spotřebitele představuje "významné riziko".



Hlavním cílem nového dokumentu je podělit se o technické podrobnosti postupu, který autoři vyvinuli pro lepší stopovou detekci pesticidů v potravinách. Základní zjištění o neúčinnosti mytí ovoce je však podle autorů důležité pro spotřebitele, kteří se možná spoléhají na nedostatečné postupy v oblasti bezpečnosti potravin.



V článku se uvádí, že tradiční "operace čištění ovoce nemohou zcela odstranit pesticidy".



Při použití této techniky ke zkoumání například jablka vědci uvedli, že "výsledky zobrazování dokazují, že pesticidy pronikají vrstvou slupky do vrstvy dužiny".



Autoři uvedli, že pomocí vyvinuté technologie zjistili, že kontaminace pesticidy se zmenšila, když byla odstraněna slupka jablka spolu s částí vrstvy dužiny.



Zdravotní rizika, která představují pesticidy, byla zdokumentována v několika studiích, ale většina z nich se zabývala spíše expozicí při práci než stravou. USDAa Úřad pro kontrolu potravin a léčiv tvrdí, že rezidua pesticidů v potravinách obecně nepředstavují zdravotní riziko, pokud se pohybují v zákonných mezích.



V nejnovější zprávě o programu USDA pro získávání údajů o pesticidech agentura uvedla, že 99 % testovaných potravin obsahovalo rezidua, která se vešla do zákonných limitů, a tudíž "nepředstavují riziko pro zdraví spotřebitelů a jsou bezpečné". To se liší od zjištění organizace Consumer Reports, která považuje limity používané vládou za příliš vysoké.





Podle USDA obsahovalo více než 72 % z více než 10 000 vzorků potravin detekovatelná rezidua pesticidů.







