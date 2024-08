V Moskvě byl nalezen mrtev generální ředitel IT holdingu Mastertel, který oznámil pokus o přepadení lupiči

9. 8. 2024

Vitalij Ezopov, generální ředitel holdingu Mastertel, byl nalezen mrtev ve svém bytě v západní části Moskvy. "Předtím se udusil výpary dusíku," řekl agentuře RIA Novosti zdroj z bezpečnostních složek. Bylo zahájeno vyšetřování. Vitalij Ezopov, generální ředitel holdingu Mastertel, byl nalezen mrtev ve svém bytě v západní části Moskvy. "Předtím se udusil výpary dusíku," řekl agentuře RIA Novosti zdroj z bezpečnostních složek. Bylo zahájeno vyšetřování.

Podle telegramového kanálu Baza blízkého bezpečnostním složkám Ezopovovi příbuzní a kolegové bili na poplach den předtím, protože nepřišel do práce a přestal odpovídat na hovory. Později bylo na posteli v jeho bytě nalezeno tělo osmačtyřicetiletého podnikatele s taškou na hlavě, vedle něj byl válec s nápisem "Azot" a trubice.

Operativci předpokládají, že Ezopov zemřel na udušení poté, co se nadýchal oxidu dusného - směsi známé jako "rajský plyn", konkrétně spáchal neúmyslnou sebevraždu, aniž by si spočítal dávku.

Krátce před svou smrtí podnikatel obvinil svého partnera, spolumajitele společnosti Mastertel, Michaila Bělova, že připravoval loupežné přepadení. Podle Ezopova byla důvodem konfliktu jeho touha uspořádat IPO, zúčastnit se prezidentské amnestie za rozdělení podniku a nechat si udělat nezávislý externí audit.

Tvrdil, že Bělov je proti a nakonec si přivlastnil jeho podíly v řadě struktur holdingu, přičemž se tajně dohodl s šéfy funkčních společností pro IT, personální a účetní podporu.

Bělov na oplátku řekl RTVI, že Ezopov prosazuje zapojení najatého vrcholového managementu, stejně jako zavedení "externích autoritativních osobností" do správní rady. A na začátku června přišla do společnosti neznámá občanka Moldavska Alena Timoniová a její manžel Andrej Buravčikov v doprovodu ozbrojených stráží. Ezopov ženu představil jako "profesionální právničku s velkými zkušenostmi" a řekl, že si ji osobně najal.

Podle Bělova v následujících dnech Mastertel nezaplatil jediný účet za výrobní účely, začaly se rušit plné moci, včetně práva používat EDS, smlouvy se strukturou odpovědnou za správu personálních záznamů a účetnictví byly ukončeny a "do konce třetího týdne byl celý podnik zcela paralyzován".

Zaměstnanci holdingu požadovali, aby Ezopov omluvil a rezignoval. "Vzhledem k tomu, že společnost Mastertel slouží obrovskému počtu vládních agentur a sama je objektem kritické infrastruktury, takové chování vypovídá buď o vaší naprosté nedostatečnosti, nebo o úmyslné sabotáži proti naší zemi," uvedli v dopise.

Toto odvolání nemělo na Ezopa žádný vliv. Podle Bělova v důsledku toho ho partner po více než 20 letech spolupráce odvolal z jeho činnosti, odvolal plnou moc a "zahájil válku s týmem, posílal výhružné telegramy a dopisy", načež 80 % zaměstnanců společnosti podalo výpověď.

Poté se Ezopov rozhodl stáhnout své podíly v holdingu jako zástavu za manžela Timony Andreje Buravčikova a zahrnout jej do auditní komise společnosti Mastertel. Bělov poznamenal, že do 30. května měla společnost schválený obchodní plán, podle kterého měl Mastertel růst nejméně o 600 milionů rublů, ale 3. června začal Ezopov provádět významné změny ve výrobním procesu, který se ladil více než 20 let. Podle vrcholového manažera to vedlo k tomu, že holding byl "prakticky zničen". "Všechno se změnilo a já pro to nemám žádné vysvětlení," uzavřel Bělov.

