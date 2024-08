Musím se Bartoše zastat

9. 8. 2024 / Jan Molič

čas čtení 8 minut

Dovolím si k digitalizaci stavebního řízení něco sdělit. Předně mám praxi přes dvacet let jako vývojář a správce serverů. Kupříkladu jsem pracoval na stránkách Dopravního podniku hl.m. Prahy a kdysi jsem rozjížděl kurzy Linuxu dokonce ve firmě OKsystem – o obou firmách budu psát níže. Taky jsem byl Pirát. Ze strany jsem vystoupil v roce 2021 na protest proti “nepirátství”, které se od té doby jen zhoršuje, takže třeba digitální šmírování hotelových hostů považuju za útok na původní pirátskou myšlenku. Státní dluh se tím o moc nezlepší. Bartoš podle mě potopil obrovský potenciál, který strana měla. Přes to všechno se ho však musím zastat a zde jsou mé důvody.

Když jsem dělal DPP

Měl jsem svého času na počítači zdrojáky stránek Dopravního podniku hlavního města Prahy. Pracoval jsem na IČO na chatě v zahrádkářské kolonii - ano, takhle se vyvíjel software pro stát.

Funguje to tak, že jedna firma zakázku vysoutěží za miliardu (a musí doložit desítky podmínek, jako že má k dispozici ty a ony odborníky s nejrůznějšími certifikáty, a že v minulosti pracovala na zakázce za nejméně x miliard). Tato firma pak outsourcuje zakázku další firmě. A ta další firmě. Až to skončilo u mě na chatě a z té miliardy mi na účet přistálo pár stovek za hodinu práce.

(Ani nevíte, jaké to bylo peklo, udělat drobnou změnu na těch stránkách. To, co bych normálně udělal za minutu, trvalo tři týdny, protože to muselo probublat vzhůru, být kdesi schváleno a než si různé úrovně sdělily, jak to vlastně která myslí, tak se nakonec zjistilo, že to je celé špatně, takže mi dali číslo přímo na konkrétního člověka z Dopravního podniku, ať to vyřeším s ním. Ovšem musel jsem se představit jako programátor z té které firmy, aby se neprofláklo že to dělám na koleně na chatě.)

To je jen příklad. Co třeba OpenCard, která stála dvě miliardy!? Se známým jsme tehdy spočítali, že kdybychom to dělali my, vyšlo by to do deseti milionů.

Právě toto se Bartoš snaží odstranit. Všechny ty Rittigy, kteří sají na všech úrovních systému. První nutností je nastavit pravidla, protože jejich sání dosud probíhalo zcela legálně - protože žádná pravidla nebyla.



Software as Bordel (SaB)

Dosud si v podstatě každé ministerstvo, každý úřad, dělal všechno po svém bez jednotného nařízení jak má software vypadat. A podle toho to vypadá.



Naprosto totéž se dělá na deseti místech. Kupříkladu většina obecních úřadů má vlastní webovky, jejichž správa stojí měsíčně klidně třicet tisíc korun. (Kolik máme obcí?) Proč by nemohly být místo toho webovky jen jedny, univerzální, přizpůsobitelné každému úřadu, poskytované státem zdarma? Jenže obecní webovky jsou jen kapka v moři.



Dalším problémem jsou použité technologie. Jeden si to postavil na Microsoftu, druhý na Linuxu. Třetí tam strčil Oracle, čtvrtý Mysql. Pátý dodal dokumentaci ve Wordu, šestý žádnou. A nejlépe když to celé dělala nějaká firma nebo IČař, který se k tomu za pár let už nemá, takže nezbyde než všechno nechat od základu přepsat, protože tomu nikdo jiný než tvůrce nerozumí.

Vůbec nejhorší je, když stát nemá ani zdrojové kódy. Ty sice u větších zakázek měl, ale chybělo vývojové prostředí nutné k tomu, aby je mohl použít a rozchodit. Takže jakoby neměl.

Nebo se stávalo, že software byl postaven nad technologií konkrétní firmy, která pak stát dojila (dojí) skrze licence.

Nebo se stávalo, že zdrojové kódy byly sice dostupné, ale až na malou "skříňku", bez níž systém nefunguje.

Další problém našeho státu je zaháčkovanost velkých firem. Vůči digitalizaci stavebního řízení by měl zrovna ministr Jurečka mlčet nejvíce, protože jeho ministerstvo je zářný příklad vendor locku. Celé ministerstvo asociálních věcí je totiž prošpikováno softwarem firmy OKsystem, potažmo Microsoftu, a nikdo už s tím asi nic nenadělá.

Vzpomeňme co se stalo roku 2012, kdy zkolabovaly Úřady práce. To bylo tak, že bývalý ministr Drábek se pokusil vysoutěžit jinou firmu než OKsystem. Co ho k tomu vedlo, netuším, ale to je fuk. Důležité je, že ani světově známá firma Fujitsu nebyla schopna vyvinout alternativní systém. Výsledkem byly paralyzované Úřady práce a po několika měsících se stát s prosíkem vrátil k OKsystemu. Za jakých podmínek? To se radši moc nešířilo.

Čili stát, jedno ministerstvo, je rukojmím jedné firmy. Tato firma si může diktovat jakékoli tržní podmínky vůči netržnímu státu.



“Bartošova” DIA

Tohle všechno nyní “Bartoš” odstraňuje. Zdá se vám přesto, že tam nic nedělá? Většina lidí si to myslí. To proto, že software není vidět. Kdyby software vidět byl, to by všichni řvali, že tady roky unikají desítky miliard bez povšimnutí!

Cílem agentury DIA je nastavení lepších podmínek pro stát, aby nedocházelo k zaháčkování firem a věci se dělaly standardně a spolupracovaly.

Radši si ani nechci představovat tu příšernou změť, léta nánosů nejrůznějších technologií, které se nyní Bartoš a spol snaží přimět ke spolupráci. Tohle je práce na mnoho let a spoustu času zabere jen nastavení nutné legislativy. Nikdo z lidu toto však neocení, protože to není vidět.

Dovolím si tvrdit, že budeme ještě rádi za to, že konečně někdo zapracoval na standardizaci podmínek pro státní softwarové zakázky.

Bartoš a celá Pirátská strana přinášejí oběť. Dojedou na to a smetanu slíznou jiní. Jenže bez jejich angažmá bychom se v Čechistánu nikam neposunuli. (A už vůbec ne s Jurečkou, který se zatím dovedl leda vymezit vůči Prague pride, snad že jde o agendu spadající pod jeho ministerstvo?)

Vývoj software je jako vývoj automobilu

Většina lidí nejen že nevidí software, ale jeho vývoj si představuje jako Hurvínek válku. Digitalizace státní správy je přitom složitostí někde na úrovni výroby automobilu. Tedy dosud neexistujícího automobilu.

Představte si, že máte k dispozici šroubky, plechy, tyče, dráty a víte jak má auto vypadat a že má mít vyhřívaná sedadla. Tak teď se do toho pusťte a chci aby to za rok spolehlivě jezdilo!

Chápete o co jde? Vývoj software není vůbec jednodušší než vývoj čehokoli fyzického. To že nakonec vidíte jen “stránky” digitálního stavebního úřadu, to je jako dívat se na hotové auto. Člověk si vůbec neuvědomuje, co za tím je práce.

Složitost demonstruje třeba právě firma OKsystem, která vyvíjí OKdávky pro Ministerstvo sociálních věcí. Vyvíjí ho roky. Čili to jsou roky práce stovek programátorů! I když dáte dohromady tisíc odborníků z firmy Fujitsu, tak to prostě nedáte. To je jako kdybyste měli k dispozici tisíc automechaniků a chtěli po nich za rok vyrobit auto, když ještě ani nestojí výrobní linka. Tu linku nepostavíte do týdne, ani kdybyste se na hlavu postavili.

0

120

A teď chtějte po Bartošovi, aby za dva roky nejen rozchodil DIA (čili postavil “výrobní linku na automobily”), ale navíc vytvořil legislativu k výrobě automobilů a ještě vyrobil jezdící automobil z dílů, které jsou navzájem nekompatibilní, jejichž výrobci s ním nechtějí komunikovat a jejichž dokumentace je uzavřená. Jo a problém je sehnat kvalitní lidi a zaplatit je. Přeji hodně úspěch.