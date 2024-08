Rasistické nepokoje a vzdor proti nim

13. 8. 2024 / Andrew Stroehlein

V posledních dvou týdnech se ve Velké Británii střídaly nálady od hrůzy k naději,píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém pravidelném denním přehledu.



V reakci na rasistické a islamofobní dezinformace sdílené na internetu, v několika městech vypukly krajně pravicové nepokoje. Rasistické davy se zaměřily na mešity a ubytovny pro žadatele o azyl, útočily na muslimy a barevné obyvatelstvo a došlo ke zranění policistů.



A pak se nálada v ulicích obrátila o 180 stupňů. Tisíce lidí se připojily k pokojným protiprotestům po celé Velké Británii. na podporu tolerance, jednoty a inkluze. Většina promluvila a vzkaz zněl jasně: násilní grázlové nás nezastupují. Odmítáme jejich nenávist a odsuzujeme její důsledky. Bylo skvělé vidět.



Zatímco bezprostřední hrozbou je třeba se nadále zabývat, vláda by měla začít přemýšlet o ponaučení: jak jsme se z toho poučili, abychom v budoucnu pomohli udržet nenávistné násilí na uzdě?



Za prvé, na slovech politiků záleží. Příliš dlouho byli prominentní politici, jako například bývalá ministryně vnitra Spojeného království Suella Bravermanová a mediální magnet a nyní poslanec parlamentu Nigel Farage hnací silou nebezpečné protiimigrační a protimuslimské rétoriky. Nejsou ovšem zdaleka jediní.



V posledních letech krajně pravicový jazyk zaplavil hlavní politický proud. Političtí obětní beránci zranitelných skupin bohužel do jisté míry "fungují", zejména v případě když lidé vidí rostoucí nerovnost a chtějí to na někoho svést. Někteří lidé kupodivu věří bezskrupulózním politikům, kteří jim říkají, že všechny jejich problémy jsou vinou některých (obvykle bezmocných) lidí, kteří jsou považováni za "outsidery".



Média hlavního proudu jsou také ochotná, dokonce i ochotně a ochotně démonizovat určité komunity a skupiny. To vše jen dodává odvahu extremistům a otevírá dveře násilí.



Za druhé, vážným problémem jsou dezinformace na internetu. Při nepokojích sehrály významnou roli. Politici se musí zaměřit na to, jak snadno lze platformy sociálních médií využít k propagaci nenávisti.



To nešlo jen o neznámé jedince, kteří na sociálních sítích šířili lži a fámy. Majitel firmy X, dříve známé jako Twitter, Elon Musk se přidal se zavádějícími a ignorantskými výroky.



To vše vyvolává vážné otázky ohledně způsobu správy těchto platforem.



Za třetí, záleží na síle lidí. Je pravda, že existuje významná skupina jednotlivců, kteří mohou být podněcováni nenávistí natolik, že jsou ochotni páchat násilí. Dramaticky však převažují ti, kteří jsou touto myšlenkou oprávněně zděšeni.



Pořadu let byla tato tolerantní většina příliš často zastíněna politiky a médii, kteří se snaží upoutat pozornost a prosazují nenávist. Odpor veřejnosti proti ultrapravicovému násilí byl v tomto případě povzbudivý. Do budoucna ho musíme vidět častěji a dříve. A čím bude hlasitější, tím lépe.

