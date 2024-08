Izrael je nyní fašistický stát

14. 8. 2024

čas čtení 36 minut

"Byly zabity tisíce dětí? Může za to nepřítel. Byly zabity naše vlastní děti? To je jistě vina nepřítele. Pokud Hamás provede masakr v kibucu, jsou to nacisté. Pokud shodíme dvoutisícové bomby na útulky pro uprchlíky a zabijeme stovky civilistů, je to vina Hamásu, který se ukrývá v blízkosti těchto útulků. Po tom, co nám udělali, nemáme jinou možnost než je vykořenit. Po tom, co jsme jim udělali my, si můžeme jen představovat, co by udělali oni nám, kdybychom je nezničili. Prostě nemáme na výběr."

Jako bývalý voják IDF a historik genocidy jsem byl při nedávné návštěvě Izraele hluboce znepokojen.



Letos v létě proti jedné z mých přednášek protestovali krajně pravicoví studenti. Jejich rétorika připomínala některé z nejtemnějších okamžiků dějin 20. století - a v šokující míře se překrývala s mainstreamovými izraelskými názory, píše historik Omer Bartov.



Dne 19. června 2024 jsem měl přednášet na Ben-Gurionově univerzitě v Negevu (BGU) v izraelské Be'er Ševě. Moje přednáška byla součástí akce věnované celosvětovým univerzitním protestům proti Izraeli a já jsem měl v plánu zabývat se válkou v Gaze a obecněji otázkou, zda jsou tyto protesty upřímným vyjádřením rozhořčení, nebo zda jsou motivovány antisemitismem, jak někteří tvrdili. Ale věci se nevyvíjely podle plánu.

Když jsem dorazil ke vchodu do přednáškového sálu, uviděl jsem shluk studentů. Brzy se ukázalo, že nepřišli na akci, ale protestovat proti ní. Ukázalo se, že studenty svolala zpráva na WhatsAppu, která se rozeslala den předtím a která upozorňovala na přednášku a vyzývala k akci: "To nedovolíme! Jak dlouho se budeme dopouštět zrady na sobě samých?!!!?!?!!!".



Zpráva dále tvrdila, že jsem podepsal petici, která popisuje Izrael jako "režim apartheidu" (ve skutečnosti se petice týkala režimu apartheidu na Západním břehu Jordánu). Dále jsem byl "obviněn" z toho, že jsem v listopadu 2023 napsal článek pro New York Times, v němž jsem uvedl, že ačkoli prohlášení izraelských představitelů naznačují genocidní úmysly, stále je čas zastavit Izrael před pácháním genocidy. Podobně byl kritizován i organizátor akce, významný geograf Oren Yiftachel. Jeho provinění spočívalo mimo jiné v tom, že působil jako ředitel "antisionistické" nevládní organizace B'Tselem, která je celosvětově uznávanou organizací pro lidská práva.



Když účastníci panelu a hrstka většinou starších členů fakulty vstoupili do sálu, ochranka zabránila protestujícím studentům ve vstupu. Nezabránili jim však v tom, aby drželi dveře přednáškového sálu otevřené, provolávali megafonem hesla a vší silou bušili do stěn.



Po více než hodině narušování jsme se shodli na tom, že nejlepším krokem vpřed by možná bylo požádat protestující studenty, aby se k nám připojili k rozhovoru pod podmínkou, že přestanou s narušováním. Nakonec jich přišlo poměrně dost a následující dvě hodiny jsme si sedli a povídali si. Jak se ukázalo, většina těchto mladých mužů a žen se nedávno vrátila ze záložní služby, během níž byli nasazeni v pásmu Gazy.



Nebyla to přátelská nebo "pozitivní" výměna názorů, ale bylo to objevné. Tito studenti nemuseli nutně reprezentovat studentskou obec v Izraeli jako celek. Byli to aktivisté krajně pravicových organizací. To, co říkali, však v mnoha ohledech odráželo mnohem rozšířenější nálady v zemi.



V Izraeli jsem nebyl od června 2023 a během této nedávné návštěvy jsem našel jinou zemi, než jakou jsem znal. Přestože jsem mnoho let pracoval v zahraničí, Izrael je místem, kde jsem se narodil a vyrostl. Je to místo, kde žili a jsou pohřbeni moji rodiče, kde si můj syn založil vlastní rodinu a kde žije většina mých nejstarších a nejlepších přátel. Protože znám tuto zemi zevnitř a od 7. října jsem sledoval události ještě pozorněji než obvykle, nebyl jsem tím, s čím jsem se po návratu setkal, zcela překvapen, ale přesto to bylo hluboce znepokojující.



Při úvahách o těchto otázkách nemohu než vycházet ze svého osobního a profesního zázemí. Čtyři roky jsem sloužil v Izraelských obranných silách (IDF), což zahrnovalo Jomkipurskou válku v roce 1973 a působení na Západním břehu Jordánu, severním Sinaji a v Gaze, přičemž jsem svou službu zakončil jako velitel pěší roty. Během svého působení v Gaze jsem na vlastní oči viděl chudobu a beznaděj palestinských uprchlíků, kteří se snažili přežít v přeplněných a zchátralých čtvrtích. Nejživěji si vzpomínám na hlídkování v tichých ulicích egyptského města ʿAríš - které bylo tehdy okupováno Izraelem - kde jsme byli probodáváni pohledy ustrašených a rozhořčených obyvatel, kteří nás pozorovali ze svých zavřených oken. Poprvé jsem pochopil, co to znamená okupovat jiný národ.



Vojenská služba je pro židovské Izraelce povinná, když dosáhnou osmnácti let - i když existuje několik výjimek -, ale i poté můžete být znovu povoláni do služby v IDF, k výcviku nebo operačním povinnostem nebo v případě mimořádných událostí, jako je válka. Když jsem byl v roce 1976 povolán, byl jsem vysokoškolák studující na univerzitě v Tel Avivu. Během tohoto prvního nasazení jako důstojník v záloze jsem byl spolu s desítkou svých vojáků těžce zraněn při výcvikové nehodě. IDF okolnosti této události, která byla způsobena nedbalostí velitele výcvikové základny, ututlala. Většinu prvního semestru jsem strávil v nemocnici v Be'er Ševě, ale vrátil jsem se ke studiu a v roce 1979 jsem absolvoval obor historie.



Tyto osobní zážitky mě o to více zaujaly otázkou, která mě už dlouho zaměstnávala: Co motivuje vojáky k boji? V desetiletích po druhé světové válce mnozí američtí sociologové tvrdili, že vojáci bojují především jeden za druhého, nikoli za nějaký větší ideologický cíl. To ale tak docela neodpovídalo tomu, co jsem zažil jako voják: věřili jsme, že jsme v tom za větší věc, která přesahuje naši vlastní skupinu kamarádů. V době, kdy jsem dokončil bakalářské studium, jsem se také začal ptát, zda ve jménu této věci lze vojáky přimět k jednání, které by jinak považovali za odsouzeníhodné.



Když vezmu extrémní případ, napsal jsem svou oxfordskou doktorskou práci, která později vyšla knižně, o nacistické indoktrinaci německé armády a zločinech, jichž se dopustila na východní frontě za druhé světové války. To, co jsem zjistil, bylo v rozporu s tím, jak Němci v 80. letech chápali svou minulost. Raději si mysleli, že armáda vedla "slušnou" válku, i když gestapo a SS páchaly "za jejími zády" genocidu. Němcům trvalo ještě mnoho let, než si uvědomili, jak moc se jejich vlastní otcové a dědové podíleli na holocaustu a masovém vyvražďování mnoha dalších skupin ve východní Evropě a Sovětském svazu.



Když koncem roku 1987 vypukla první palestinská intifáda neboli povstání, učil jsem na univerzitě v Tel Avivu. Byl jsem zděšen pokynem Jicchaka Rabina, tehdejšího ministra obrany, aby IDF "lámaly ruce a nohy" palestinským mladíkům, kteří házeli kameny na těžce ozbrojené vojáky. Napsal jsem mu dopis, v němž jsem ho varoval, že na základě svého výzkumu indoktrinace ozbrojených sil nacistického Německa se obávám, že pod jeho vedením se IDF vydávají na podobně šikmou plochu.



Jak ukázal můj výzkum, mladí němečtí muži si ještě před odvodem internalizovali základní prvky nacistické ideologie, zejména názor, že podlidské slovanské masy vedené zákeřnými bolševickými židy ohrožují Německo a zbytek civilizovaného světa zkázou, a proto má Německo právo a povinnost vytvořit si na východě "životní prostor" a zdecimovat nebo zotročit tamní obyvatelstvo. Tento světonázor pak byl vojákům dále vštěpován, takže v době, kdy vpochodovali do Sovětského svazu, vnímali své nepřátele touto optikou. Zuřivý odpor, který Rudá armáda kladla, jen potvrdil potřebu naprosto zničit sovětské vojáky i civilisty, a především židy, kteří byli považováni za hlavní strůjce bolševismu. Čím větší zkázu způsobovali, tím větší strach měli němečtí vojáci z pomsty, kterou mohli očekávat, pokud by jejich nepřátelé zvítězili. Výsledkem bylo zabití až 30 milionů sovětských vojáků a občanů.



K mému údivu jsem několik dní poté, co jsem mu napsal, obdržel od Rabina jednořádkovou odpověď, v níž mi vyčítal, že jsem se odvážil srovnávat IDF s německou armádou. To mi dalo příležitost napsat mu podrobnější dopis, v němž jsem vysvětlil svůj výzkum a své obavy z používání IDF jako nástroje útlaku proti neozbrojeným okupovaným civilistům. Rabin odpověděl znovu, se stejným prohlášením: "Jak se opovažujete srovnávat IDF s Wehrmachtem?". Zpětně se však domnívám, že tato výměna názorů odhalila něco o jeho následné intelektuální cestě. Jak totiž víme z jeho pozdějšího angažmá v mírovém procesu z Osla, jakkoli chybného, nakonec uznal, že Izrael nemůže dlouhodobě udržet vojenskou, politickou a morální cenu okupace.



Od roku 1989 jsem učil ve Spojených státech. Hojně jsem psal o válce, genocidě, nacismu, antisemitismu a holocaustu a snažil se pochopit souvislosti mezi průmyslovým zabíjením vojáků v první světové válce a vyhlazováním civilního obyvatelstva Hitlerovým režimem. Kromě jiných projektů jsem strávil mnoho let výzkumem proměny rodného města mé matky - Buchachu v Polsku (dnes Ukrajina) - z komunity mezietnického soužití v komunitu, v níž se za nacistické okupace obrátilo nežidovské obyvatelstvo proti svým židovským sousedům. Němci sice přišli do města s jasným cílem vyvraždit jeho židy, ale rychlost a efektivita zabíjení byla značně usnadněna kolaborací místních obyvatel. Místní obyvatelé byli motivováni již dříve existujícími resentimenty a nenávistí, které lze vysledovat v souvislosti s nárůstem etnonacionalismu v předchozích desetiletích a převládajícím názorem, že židé nepatří do nových národních států vzniklých po první světové válce.



V měsících, které uplynuly od 7. října, se to, co jsem se v průběhu svého života a kariéry naučil, stalo bolestně aktuálnějším než kdykoli předtím.



Útok Hamásu 7. října byl pro izraelskou společnost obrovským šokem, ze kterého se dosud nevzpamatovala. Bylo to poprvé, kdy Izrael ztratil na delší dobu kontrolu nad částí svého území, přičemž IDF nedokázaly zabránit masakru více než 1 200 lidí - mnozí z nich byli zabiti nejkrutějším možným způsobem - a zajetí více než 200 rukojmích, včetně desítek dětí. Pocit opuštěnosti ze strany státu a přetrvávající nejistoty - desítky tisíc izraelských občanů jsou stále vysídleny ze svých domovů podél pásma Gazy a u libanonské hranice - je hluboký.



V současné době panují v rozsáhlé části izraelské veřejnosti, včetně odpůrců vlády, dva pocity.



Prvním je kombinace vzteku a strachu, touha obnovit bezpečnost za každou cenu a naprostá nedůvěra v politická řešení, vyjednávání a usmíření. Vojenský teoretik Carl von Clausewitz poznamenal, že válka je rozšířením politiky o jiné prostředky, a varoval, že bez definovaného politického cíle povede k bezbřehému ničení. Nálady, které nyní převládají v Izraeli, podobně hrozí, že se válka stane svým vlastním cílem. V tomto pojetí je politika spíše překážkou k dosažení cílů než prostředkem k omezení ničení. To je názor, který může v konečném důsledku vést pouze k sebezničení.



Druhý vládnoucí sentiment - nebo spíše nedostatek sentimentu - je odvrácenou stranou prvního. Je to naprostá neschopnost dnešní izraelské společnosti pociťovat jakoukoli empatii vůči obyvatelům Gazy. Zdá se, že většina ani nechce vědět, co se v Gaze děje, a toto přání se odráží v televizním zpravodajství. Izraelské televizní zpravodajství v těchto dnech obvykle začíná reportážemi o pohřbech vojáků, vždy označovaných za hrdiny, padlých v bojích v Gaze, po nichž následují odhady, kolik bojovníků Hamásu bylo "zlikvidováno". Zmínky o úmrtích palestinských civilistů jsou vzácné a obvykle jsou prezentovány jako součást nepřátelské propagandy nebo jako důvod k nežádoucímu mezinárodnímu tlaku. Tváří v tvář tolika mrtvým se nyní toto ohlušující mlčení jeví jako vlastní forma pomstychtivosti.



Izraelská veřejnost si samozřejmě již dávno zvykla na brutální okupaci, která zemi charakterizuje již 57 ze 76 let její existence. Ale rozsah toho, co nyní v Gaze páchají IDF, je stejně bezprecedentní jako naprostá lhostejnost většiny Izraelců k tomu, co se děje jejich jménem. V roce 1982 protestovaly statisíce Izraelců proti masakru palestinského obyvatelstva v uprchlických táborech Sabra a Šatíla v západním Bejrútu, který provedly maronitské křesťanské milice za přispění IDF. Dnes je taková reakce nemyslitelná. To, jak se lidem klíží oči, kdykoli se zmíní utrpení palestinských civilistů a smrt tisíců dětí, žen a starých lidí, je hluboce znepokojující.



Při setkáních s přáteli v Izraeli jsem tentokrát často cítil, že se bojí, že bych mohl narušit jejich smutek, a že když žiji mimo zemi, nedokážu pochopit jejich bolest, úzkost, zmatenost a bezmoc. Jakýkoli náznak, že život v zemi je otupil vůči bolesti druhých - bolesti, která byla koneckonců způsobena jejich jménem -, vyvolal jen hradbu mlčení, stažení se do sebe nebo rychlou změnu tématu. Dojem, který jsem získal, byl konzistentní: nemáme místo v srdci, nemáme místo v myšlenkách, nechceme mluvit o tom, co právě teď dělají v Gaze naši vlastní vojáci, naše děti nebo vnuci, naši bratři a sestry, ani si to nechceme nechat ukázat. Musíme se soustředit sami na sebe, na své trauma, strach a hněv.



V rozhovoru vedeném 7. března 2024 spisovatel, zemědělec a vědec Zeev Smilansky vyjádřil právě tyto pocity způsobem, který mi připadal šokující právě proto, že pocházel od něj. Smilansky hovořil o svém vlastním synovi Offerovi, který žije v Bruselu:



"Offer říká, že pro něj je každé dítě dítětem, bez ohledu na to, zda je v Gaze nebo tady. Necítím se jako on. Naše děti zde jsou pro mě důležitější. Je tam šokující humanitární katastrofa, to chápu, ale moje srdce je zablokované a naplněné našimi dětmi a našimi rukojmími... V mém srdci není místo pro děti v Gaze, jakkoli je to šokující a děsivé, a i když vím, že válka není řešením."



Tento názor převládal mezi mnoha levicově orientovanými, liberálními přáteli a známými, s nimiž jsem v Izraeli hovořil. Byl ovšem zcela odlišný od toho, co od 7. října říkali pravicoví politici a mediální představitelé. Mnozí z mých přátel uznávají nespravedlnost okupace a, jak řekl Smilansky, vyznávají "lásku k lidstvu". Ale v tuto chvíli, za těchto okolností, to není to, na co se zaměřují. Místo toho cítí, že v boji mezi spravedlností a existencí musí zvítězit existence a v boji mezi jednou spravedlivou věcí a druhou - věcí Izraelců a věcí Palestinců - musí zvítězit naše vlastní věc, bez ohledu na cenu. Těm, kteří o této ostré volbě pochybují, je jako alternativa předkládán holocaust, jakkoli je pro současnost irelevantní.



Tento pocit se neobjevil náhle 7. října. Jeho kořeny jsou mnohem hlubší.



Dne 30. dubna 1956 pronesl Moše Dajan, tehdejší náčelník generálního štábu IDF, krátký projev, který se stal jedním z nejslavnějších v dějinách Izraele. Promlouval k truchlícím na pohřbu Ro'i Rothberga, mladého bezpečnostního důstojníka nově založeného kibucu Nahal Oz, který byl založen IDF v roce 1951 a o dva roky později se stal civilní obcí. Kibuc se nacházel jen několik set metrů od hranice s Pásmem Gazy, naproti palestinské čtvrti Šudžajja.





Rothberg byl den předtím zabit a jeho tělo bylo odvlečeno přes hranici a zohaveno.





Dayanův projev se stal kultovním výrokem, který dodnes používá jak politická pravice, tak levice:





Roiovu krev bychom neměli hledat u Arabů v Gaze, ale u sebe. Jak to, že jsme zavřeli oči a nepostavili se zpříma svému osudu, nepostavili se misi naší generace v celé její krutosti? Zapomněli jsme, že tato skupina chlapců, která bydlí v Nahal Ozu, nese na svých bedrech těžkou bránu Gazy, na jejíž druhé straně se tísní statisíce očí a rukou modlících se za naši slabou chvilku, aby nás mohli roztrhat - zapomněli jsme na to?...?





Následujícího dne Dayan svůj projev nahrál pro izraelský rozhlas. Něco mu však chybělo. Zmizela zmínka o uprchlících, kteří se dívají, jak židé obdělávají půdu, z níž byli vystěhováni, a kterým nelze vyčítat, že své vyvlastnitele nenávidí.





Dayan vzpomínal na palestinské vesnice a města, která byla zničena, aby uvolnila místo židovským osadníkům. Jasně chápal hněv uprchlíků za plotem. Zároveň však pevně věřil v právo i naléhavou potřebu židovského osídlení a státnosti. V zápase mezi řešením nespravedlnosti a zabráním země si vybral svou stranu, i když věděl, že tím svůj národ odsoudil k věčnému spoléhání na zbraň.



Dva dny po útoku Hamásu ministr obrany Yoav Gallant prohlásil: "Bojujeme proti lidským zvířatům a musíme podle toho jednat." Později dodal, že Izrael "rozbíjí v Gaze jednu čtvrť za druhou". Bývalý premiér Naftali Bennett to potvrdil: "Bojujeme proti nacistům."





Premiér Benjamin Netanjahu nabádal Izraelce, aby "pamatovali na to, co vám udělal Amálek", s odkazem na biblickou výzvu k vyhlazení amáleckých "mužů a žen, dětí a kojenců". V rozhlasovém rozhovoru se vyjádřil o Hamásu: "Nenazývám je lidskými zvířaty, protože by to bylo urážlivé vůči zvířatům".





Místopředseda Knesetu Nissim Vaturi na X napsal, že cílem Izraele by mělo být "vymazání pásma Gazy z povrchu zemského". V izraelské televizi prohlásil: "Neexistují nezúčastnění lidé ... musíme tam jít a zabíjet, zabíjet, zabíjet. Musíme je zabít dříve, než oni zabijí nás."





Ministr financí Bezalel Smotrich ve svém projevu zdůraznil: "Dílo musí být dokonáno... Totální zničení. 'Vymažte památku Amáleka z pod nebes'."





Avi Dichter, ministr zemědělství a bývalý šéf zpravodajské služby Šin Bet, hovořil o "válcování Nakby v Gaze".





Není divu, že se na sociálních sítích objevilo nespočet příspěvků vojáků IDF v Gaze vyzývajících k "zabíjení Arabů", "upalování jejich matek" a "srovnávání Gazy se zemí". Není známo, že by jejich velitelé přijali nějaké disciplinární opatření.

V současné době je těžké oddávat se takovým fantaziím. Ale možná právě proto, že se Izraelci, a ještě více Palestinci, nyní nacházejí na dně a že jejich vůdci je nasměrovali na trajektorii regionální zkázy, modlím se, aby se konečně ozvaly alternativní hlasy.







Kompletní článek v angličtině ZDE

0

163

"Včera ráno byl Ro'i zavražděn. . Neházejme dnes obvinění na vrahy. Proč bychom jim měli vyčítat jejich spalující nenávist k nám? Již osm let žijí v uprchlických táborech v Gaze, zatímco my jsme před jejich očima proměnili zemi a vesnice, v nichž žili oni a jejich předkové, v náš majetek.Jsme generace osídlení; bez ocelové přilby a hlavně děla nebudeme schopni zasadit strom a postavit dům. Naše děti nebudou mít život, pokud nebudeme kopat kryty, a bez ostnatého drátu a kulometů nebudeme moci dláždit cesty a kopat studny."Tyto brány Gazy jsou hluboko uloženy v sionistické izraelské představivosti jako symbol rozdělení mezi námi a "barbary". V případě Ro'i, jak tvrdil Dayan, "si touha po míru zacpala uši a on neslyšel hlas vraha, který čekal v záloze. Brány Gazy ho příliš tížily na ramenou a srazily ho k zemi".Dne 8. října 2023 promluvil k izraelské veřejnosti prezident Isaac Herzog a citoval poslední větu Dayanova projevu: "Toto je osud naší generace. Je to volba našich životů - být připraveni a vyzbrojeni, silní a tvrdí. Neboť pokud nám z pěsti vypadne meč, naše životy budou zkráceny." Předchozího dne, 67 let po Ro'iově smrti, bojovníci Hamásu zavraždili 15 obyvatel kibucu Nahal Oz a zajali osm rukojmích. Od izraelské odvetné invaze do Gazy byla palestinská čtvrť Šudžajjaja naproti kibucu, kde žilo 100 000 lidí, vylidněna a proměněna v jednu obrovskou hromadu trosek.Do Izraele jsem přijel nejen za rodinou, ale také za přáteli. Doufal jsem, že se mi podaří pochopit, co se v zemi od začátku války stalo. Přerušená přednáška na BGU nebyla na prvním místě mého programu. Jakmile jsem však onoho dne v polovině června dorazil do přednáškového sálu, rychle jsem pochopil, že tato výbušná situace může poskytnout i určité vodítko k pochopení mentality mladé generace studentů a vojáků.Poté, co jsme se posadili a začali si povídat, mi bylo jasné, že studenti chtějí být vyslyšeni a že nikdo, snad ani jejich vlastní profesoři a univerzitní vedení, nemá zájem je poslouchat. Moje přítomnost a jejich nejasná znalost mé kritiky války v nich vyvolala potřebu vysvětlit mně, ale možná i sobě, do čeho se jako vojáci a občané zapojili.Jedna mladá žena, která se nedávno vrátila z dlouhé vojenské služby v Gaze, vyskočila na pódium a důrazně hovořila o přátelích, které ztratila, o zlé povaze Hamásu a o tom, že ona a její kamarádi se obětovali, aby zajistili budoucí bezpečnost země. V polovině svého projevu se hluboce rozrušená rozplakala a odstoupila. Mladý muž, sebejistý a výřečný, odmítl můj návrh, že kritika izraelské politiky nemusí být nutně motivována antisemitismem. Poté se pustil do stručného přehledu dějin sionismu jako reakce na antisemitismus a jako politické cesty, kterou nemají právo popírat žádní gójové. Ačkoli je mé názory rozrušily a rozrušily je jejich vlastní nedávné zkušenosti z Gazy, názory, které studenti vyjádřili, nebyly nijak výjimečné. Odrážely mnohem větší část veřejného mínění v Izraeli.Protože studenti věděli, že jsem předtím varoval před genocidou, chtěli mi zejména ukázat, že jsou humánní, že nejsou vrazi. Nepochybovali o tom, že IDF jsou ve skutečnosti nejmorálnější armádou na světě. Byli však také přesvědčeni, že veškeré škody způsobené lidem a budovám v Gaze jsou naprosto oprávněné, že za vše může Hamás, který je používá jako lidské štíty.Ukazovali mi fotografie na svých telefonech, aby dokázali, že se k dětem chovali obdivuhodně, popírali, že by v Gaze byl nějaký hlad, trvali na tom, že systematické ničení škol, univerzit, nemocnic, veřejných budov, obydlí a infrastruktury bylo nezbytné a ospravedlnitelné. Jakoukoli kritiku izraelské politiky ze strany jiných zemí a OSN považovali jednoduše za antisemitskou.Na rozdíl od většiny Izraelců viděli tito mladí lidé ničení Gazy na vlastní oči. Zdálo se mi, že si nejen osvojili určitý názor, který se v Izraeli stal běžným - totiž že zničení Gazy jako takové je legitimní reakcí na 7. říjen -, ale také si osvojili způsob myšlení, který jsem před mnoha lety pozoroval při studiu chování, světonázoru a sebepojetí vojáků německé armády za druhé světové války. Po internalizaci určitých názorů na nepřítele - bolševici jako Untermenschen; Hamás jako lidská zvířata - a na širší populaci jako na méně než lidskou a nezasluhující si práva, mají vojáci, kteří pozorují nebo páchají zvěrstva, tendenci je připisovat nikoliv vlastní armádě nebo sobě, ale nepříteli.Byly zabity tisíce dětí? Může za to nepřítel. Byly zabity naše vlastní děti? To je jistě vina nepřítele. Pokud Hamás provede masakr v kibucu, jsou to nacisté. Pokud shodíme dvoutisícové bomby na útulky pro uprchlíky a zabijeme stovky civilistů, je to vina Hamásu, který se ukrývá v blízkosti těchto útulků. Po tom, co nám udělali, nemáme jinou možnost než je vykořenit. Po tom, co jsme jim udělali my, si můžeme jen představovat, co by udělali oni nám, kdybychom je nezničili. Prostě nemáme na výběr.V polovině července 1941, jen několik týdnů poté, co Německo zahájilo Hitlerem vyhlášenou "vyhlazovací válku" proti Sovětskému svazu, psal domů z východní fronty německý poddůstojník:"To, co jsme viděli ... hraničí s neuvěřitelným ... A když si člověk přečte Der Stürmer [nacistické noviny] a podívá se na obrázky, je to jen slabá ilustrace toho, co zde vidíme a jaké zločiny zde židé páchají.""Každý, kdo se někdy podíval do tváře rudého komisaře, ví, jací jsou bolševici. Zde není třeba teoretických vyjádření. Urazili bychom zvířata, kdybychom tyto většinou židovské muže označili za bestie. Jsou ztělesněním satanské a šílené nenávisti vůči celému ušlechtilému lidstvu..."To je logika nekonečného násilí, logika, která umožňuje ničit celé populace a cítit se při tom zcela oprávněně. Je to logika oběti - musíme je zabít dřív, než oni zabijí nás, jako to dělali předtím - a nic neposiluje násilí víc než spravedlivý pocit oběti. Podívejte se, co se nám stalo v roce 1918, říkali němečtí vojáci v roce 1942 a připomínali propagandistický mýtus o "bodnutí do zad", který katastrofální porážku Německa v první světové válce připisoval židovské a komunistické zradě. Podívejte se, co se nám stalo za holocaustu, když jsme věřili, že nás přijdou zachránit jiní, říkají vojáci IDF v roce 2024, čímž si dávají licenci k nevybíravému ničení na základě falešné analogie mezi Hamásem a nacisty.Mladí muži a ženy, s nimiž jsem ten den mluvil, byli plní vzteku, ani ne tak proti mně - trochu se uklidnili, když jsem se zmínil o své vlastní vojenské službě -, ale protože se, myslím, cítili zrazeni všemi kolem sebe. Zrazeni médii, která vnímali jako příliš kritická, vyššími veliteli, kteří byli podle nich k Palestincům příliš shovívaví, politiky, kteří nedokázali zabránit fiasku 7. října, neschopností IDF dosáhnout "totálního vítězství", intelektuály a levičáky, kteří je nespravedlivě kritizovali, americkou vládou, která nedodala dostatečné množství munice dostatečně rychle, a všemi těmi pokryteckými evropskými politiky a antisemitskými studenty, kteří protestují proti jejich akcím v Gaze. Vypadali vyděšeně, nejistě a zmateně a někteří z nich pravděpodobně trpěli i posttraumatickou stresovou poruchou.Vyprávěl jsem jim příběh o tom, jak se v roce 1930 německého studentského svazu demokraticky zmocnili nacisté. Tehdejší studenti se cítili zrazeni prohrou v první světové válce, ztrátou příležitostí kvůli hospodářské krizi a ztrátou půdy a prestiže v důsledku ponižující mírové smlouvy z Versailles. Chtěli, aby se Německo stalo opět velkým, a zdálo se, že Hitler je schopen tento slib splnit. Vnitřní nepřátelé Německa byli odstraněni, jeho ekonomika vzkvétala, ostatní národy se ho opět bály, a pak se pustilo do války, dobylo Evropu a vyvraždilo miliony lidí. Nakonec byla země zcela zničena. Nahlas jsem přemýšlel, zda těch několik německých studentů, kteří přežili oněch 15 let, možná nelituje svého rozhodnutí v roce 1930 podpořit nacismus. Nemyslím si však, že mladí muži a ženy na BGU chápali důsledky toho, co jsem jim řekl.Studenti byli vyděšení a vyděšení zároveň a jejich strach je činil o to agresivnějšími. Tato míra ohrožení, stejně jako určitý názorový přesah, zřejmě vyvolávala strach a poslušnost u jejich nadřízených, profesorů a administrátorů, kteří projevovali velkou neochotu je jakkoli ukáznit. Současně řada mediálních odborníků a politiků těmto andělům zkázy fandila a nazývala je hrdiny jen chvíli předtím, než je uložila do země a otočila se zády k jejich zarmouceným rodinám. Padlí vojáci zemřeli pro dobrou věc, říká se rodinám. Nikdo si však nedá práci s tím, aby vysvětlil, co je vlastně tou dobrou věcí kromě pouhého přežití prostřednictvím stále většího násilí.A tak mi bylo líto i těchto studentů, kteří si neuvědomovali, jak s nimi je manipulováno. Ale z toho setkání jsem odcházel plný obav a předtuchy.Když jsem se na konci června vracel do Spojených států, přemýšlel jsem o svých zkušenostech z těchto dvou chaotických a znepokojivých týdnů. Byl jsem si vědom svého hlubokého vztahu k zemi, kterou jsem opustil. Nešlo jen o můj vztah k izraelské rodině a přátelům, ale také o zvláštní tenor izraelské kultury a společnosti, který se vyznačuje nedostatkem odstupu. To může být hřejivé a objevné; člověk se může téměř okamžitě ocitnout v intenzivních, dokonce důvěrných rozhovorech s ostatními na ulici, v kavárně, v baru.Tentýž aspekt izraelského života však může být také nekonečně frustrující, protože se zde tak málo dbá na společenské zvyklosti. Panuje zde téměř kult upřímnosti, povinnost říci svůj názor bez ohledu na to, s kým mluvíte a jak moc vás to může urazit. Toto sdílené očekávání vytváří pocit solidarity. Když jste s námi, jsme všichni rodina. Pokud se obrátíte proti nám nebo jste na druhé straně národnostního rozdělení, jste vyloučeni a můžete očekávat, že po vás půjdeme.Možná i to byl důvod, proč jsem se tentokrát poprvé obával odjet do Izraele a proč část mého já byla ráda, že odjíždím. Země se změnila viditelným i nenápadným způsobem.Ale další část mých obav souvisela s tím, že se změnil můj pohled na dění v Gaze. Dne 10. listopadu 2023 jsem napsal do New York Times: "Jako historik genocidy se domnívám, že neexistuje žádný důkaz, že v Gaze nyní dochází ke genocidě, ačkoli je velmi pravděpodobné, že dochází k válečným zločinům, a dokonce ke zločinům proti lidskosti. [...] Z historie víme, že je zásadní varovat před potenciální genocidou dříve, než k ní dojde, a ne ji opožděně odsuzovat až poté, co k ní dojde. Myslím, že tento čas ještě máme."Tomu už nevěřím. V době, kdy jsem cestoval do Izraele, jsem nabyl přesvědčení, že přinejmenším od útoku IDF na Rafáh 6. května 2024 již není možné popírat, že se Izrael dopouští systematických válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidních akcí. Nešlo jen o to, že tento útok proti poslednímu soustředění obyvatel Gazy - většinu z nich IDF již několikrát vysídlila a nyní je opět zatlačila do takzvané bezpečné zóny - prokázal naprosté ignorování jakýchkoli humanitárních norem. Jasně také naznačoval, že konečným cílem celého tohoto podniku bylo od samého počátku učinit celé pásmo Gazy neobyvatelným a oslabit jeho obyvatelstvo do té míry, aby buď vymřelo, nebo hledalo všechny možnosti, jak z území uprchnout. Jinými slovy, rétorika, kterou izraelští představitelé pronášeli od 7. října, se nyní proměnila ve skutečnost - konkrétně, jak uvádí Úmluva OSN o genocidě z roku 1948, Izrael jednal "s úmyslem zcela nebo zčásti zničit" palestinské obyvatelstvo v Gaze, "a to zabíjením, působením vážné újmy nebo vytvářením životních podmínek, které mají vést ke zničení této skupiny".O těchto otázkách jsem mohl diskutovat pouze s velmi malou hrstkou aktivistů, vědců, odborníků na mezinárodní právo a, což není překvapivé, s palestinskými občany Izraele. Mimo tento omezený okruh jsou taková prohlášení o nezákonnosti izraelských akcí v Gaze v Izraeli anatématem. Dokonce ani naprostá většina protestujících proti vládě, těch, kteří volají po příměří a propuštění rukojmích, s nimi nepočítá.Kladu si otázku, co by se stalo, kdyby nově vzniklý stát Izrael splnil svůj závazek přijmout ústavu založenou na Deklaraci nezávislosti? Téže deklarace, v níž se uvádí, že Izrael "bude založen na svobodě, spravedlnosti a míru, jak to předvídali izraelští proroci; zajistí úplnou rovnost sociálních a politických práv všem svým obyvatelům bez ohledu na náboženství, rasu nebo pohlaví; zaručí svobodu náboženství, svědomí, jazyka, vzdělání a kultury; bude chránit svatá místa všech náboženství a bude věrný zásadám Charty Organizace spojených národů".Jaký vliv by taková ústava měla na povahu státu? Jak by zmírnila proměnu sionismu z ideologie, která usilovala o osvobození židů z ponižujícího exilu a diskriminace a o jejich zrovnoprávnění s ostatními národy světa, ve státní ideologii etnonacionalismu, útlaku ostatních, expanzionismu a apartheidu?