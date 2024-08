Bidenova vláda posílá Izraeli 6 500 kusů munice, přestože v Gaze i nadále dochází k zabíjení civilistů

15. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

V době, kdy se zvyšují požadavky na zbrojní embargo na Izrael, USA schvalují prodej munice JDAM (Joint Direct Action Munition) v hodnotě 262 milionů dolarů.

Americké Ministerstvo zahraničí formálně oznámilo Kongresu přímý prodej 6 500 kusů munice pro společné přímé zásahy (JDAM) Izraeli - zatímco výzvy k uvalení zbrojního embarga na vládu obviněnou z válečných zločinů sílí. JDAM jsou naváděcí soupravy používané k přeměně necílených bomb na přesnější "inteligentní" munici. Objednávka přichází poté, co byla dodávka v hodnotě 262 milionů dolarů v květnu údajně odložena, protože se čekalo na její přezkoumání. Web Zeteo zjistil, že se prodej nyní uskuteční.

Původní přezkoumání přišlo v době, kdy se USA snažily zabránit izraelským silám v pokračování rozsáhlé pozemní invaze v Rafáhu - kde izraelské síly bombardovaly řadu cílů a již několik měsíců zde provádějí rozsáhlé pozemní operace.

Sarah Leah Whitson, výkonná ředitelka organizace Democracy for the Arab World Now (DAWN), uvedla, že je "zarážející", že administrativa s prodejem souhlasí.

"Je těžké pochopit, jak může Bidenova vláda ospravedlnit odměňování Izraele novými zbraněmi, přestože Izrael vytrvale vzdoruje všem výzvám, které administrativa předložila - a přestože je zcela zřejmé, že takový prodej porušuje americké zákony, které zakazují prodej zbraní násilnickým státům, jako je Izrael," uvedla Whitson ve svém prohlášení.

Transfer JDAM pro Izrael je zdánlivě ospravedlňován jako způsob, jakým mohou vojenské síly provádět přesnější útoky a "minimalizovat" civilní škody. Mezitím se předpokládá, že tato munice byla použita při ničivém izraelském útoku na stanové městečko al-Mawasi, při kterém zahynulo nejméně 90 lidí a dalších asi 300 osob bylo zraněno.

"Je děsivé, že Bidenova administrativa nadále poskytuje Izraeli další útočné zbraně, navíc k 3,5 miliardě dolarů z vyčleněných vojenských fondů (FMF), které pro Izrael uvolnila," uvedla pro Zeteo Yasmine Taeb, zahraničněpolitická expertka a politická ředitelka skupiny pro občanská práva MPower Action.

"Miliony Američanů volají po zbrojním embargu vůči Izraeli a očekávají, že Kamala Harris jako nová prezidentská kandidátka Demokratické strany vytyčí nový kurz v otázce Gazy. Voliči chtějí a zaslouží si záruky, že USA budou prosazovat své vlastní zákony a dodržovat mezinárodní humanitární právo."

Ve středu byla viceprezidentka Kamala Harris na shromáždění v Detroitu ve státě Michigan přerušena protestujícími. Harris, coby nejpravděpodobnější demokratická prezidentská kandidátka, nejprve námitky protestujících uznala. "Jsem zde, protože věříme v demokracii. Na hlasu každého z nás záleží," řekla. "Ale teď mluvím já."

"Kamalo, Kamalo, nemůžeš se schovat! Nebudeme hlasovat pro genocidu," skandovali posléze protestující.

"Víte co? Jestli chcete, aby vyhrál Donald Trump, tak to řekněte. Jinak mluvím já," odpověděla Harris a přiměla dav ke skandování "Kamalo".

Organizátoři z "Uncommitted" - občanského úsilí, které vedlo k tomu, že stovky tisíc Američanů hlasovaly v primárkách na protest proti převážně bezpodmínečné podpoře izraelské války v Gaze ze strany Bidenovy vlády - uvedli, že dva z jejich předáků mluvili s Harris, když byla v Detroitu. Požádali o schůzku s Harris, aby s ní dále projednali požadavky na zbrojní embargo a trvalé příměří. Harris "sdílela své sympatie a vyjádřila otevřenost ke schůzce s vedoucími představiteli “Nezávislých”, na níž by se diskutovalo o zbrojním embargu".

Viceprezidentův poradce pro národní bezpečnost Phil Gordon však ve čtvrtek na Twitteru ujistil izraelskou vládu, že Harris zbrojní embargo nepodporuje, ale bude "pokračovat v práci na ochraně civilistů v Gaze a dodržování mezinárodního humanitárního práva".

A v pátek Bidenova administrativa pokročila ve schvalování masivní dodávky zbraní, i když izraelská vláda nadále čelí řadě obvinění z porušování lidských práv a mezinárodního práva.

Raed Jarrar, ředitel organizace DAWN pro obhajobu práv, uvedl, že Kongres by měl předložit společnou rezoluci a prodej zbraní zastavit. "Dohled a debata v Kongresu jsou nezbytné vzhledem k chaosu ve vysokých funkcích Bílého domu, ministerstva zahraničí a ministerstva obrany, který vedl k bezprecedentní vlně rezignací vysokých pracovníků kvůli pokračující podpoře izraelské války v Gaze."

Celý článek v anglickém originále ZDE

0