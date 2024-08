Twitter, Instagram a Facebook neodstraňují ze svých stránek nebezpečný materiál

16. 8. 2024

Twitter, Instagram a Facebook nedokážou ze svých platforem odstranit materiál týkající se sebepoškozování a sebevražd. Konstatuje to dnes nový výzkum Nadace Molly Rose, která byla založena poté, co si britská školačka Molly Russellová vzala život poté, co byla před téměř sedmi lety vystavena proudu temného depresivního materiálu na Pinterestu a Instagramu. Twitter, Instagram a Facebook nedokážou ze svých platforem odstranit materiál týkající se sebepoškozování a sebevražd. Konstatuje to dnes nový výzkum Nadace Molly Rose, která byla založena poté, co si britská školačka Molly Russellová vzala život poté, co byla před téměř sedmi lety vystavena proudu temného depresivního materiálu na Pinterestu a Instagramu.





Nadace Molly Rose Foundation analyzovala 12 milionů rozhodnutí o odstranění materiálu, která přijalo šest velkých společností působících v oblasti sociálních médií, a to rozhodnutí o odstranění materiálu zabývajícího se sebepoškozováním a sebevraždami. Tyto informace shromáždila Evropská unie, Evropská komise.





A co zjistili? Hlavní údaj je, že Meta, která vlastní Facebook a Instagram, přestože má v EU více než 750 milionů uživatelů, stáhla pouze 2 % z těchto 12 milionů materiálů. Twitter nebo X, jak se nyní nazývá, provedl jen jedno ze 700 stahování, přestože má v EU něco kolem 45 milionů uživatelů..





Výzkum ukázal, že více než 95 % všech těchto stažení provedly pouze dvě platformy. Pinterest a TikTok, přičemž jen TikTok stáhl 3 miliony kusů obsahu. Je zřejmé, že velkou otázkou, kterou vyvolává nadace Molly Rose Foundation, je, co to proboha Meta a Twitter dělají? Proč nestahují tolik materiálu jako tyto dvě další platformy?





Ian Russell, otec Molly, který se stal velkým bojovníkem v této věci. je tím velmi znepokojen. Má pocit, že sedm let po zahájení jeho kampaně, která se snažila sociální média vyčistit, je před námi ještě obrovské množství práce. Domnívá se, že ve skutečnosti nejde o chybu v systému. Jde o selhání společností, které řádně neinvestovaly do snahy tento materiál odstranit. Řádné moderování obsahu a to, co on chce zavést, je novou povinnost upřímnosti pro všechny tyto společnosti, aby nám uživatelům přesně sdělovaly, co dělají, a také něco jako zákonný kodex pro obchody s aplikacemi, aby byly nuceny se zabývat úlohou těchto aplikací.





A je třeba říci, že TikTok nám dnes nechtěl poskytnout žádné vyjádření. X prostě neodpověděl. A Meta nám sdělila, že materiál, který nabádá k sebevraždám a sebepoškozování, porušuje její pravidla. Nevěříme, píší, že statistiky v této zprávě plně odrážejí naše úsilí.









Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 13)

