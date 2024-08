Měli by se nyní obávat trestního stíhání Češi, kteří na sociálních sítích uráželi alžírskou boxerku?

15. 8. 2024

J.K. Rowlingová a Elon Musk jsou jmenováni v žalobě alžírské boxerky Imane Khelifové za kyberšikanu



Alžírská olympijská vítězka v boxu podala ve Francii trestní oznámení na společnost X kvůli kyberšikaně



Khelifová, která se během své účasti na pařížské olympiádě stala předmětem celosvětového sporu o genderovou způsobilost, se stala první alžírskou zlatou medailistkou v ženském boxu a celkově první boxerkou, která získala zlato od roku 1996.



Ve středu její advokát Nabil Boudi uvedl, že v pátek podali na pařížské státní zastupitelství trestní oznámení kvůli údajnému „kybernetické šikaně".Žaloba byla podána proti X, což podle francouzského práva znamená, že byla podána proti neznámým osobám, uvedl Variety.



To „zajišťuje, že prokuratura má veškerý prostor, aby mohla vést vyšetřování proti všem lidem“, včetně těch, kteří psali nenávistné zprávy pod pseudonymy, uvedl Boudi.



Právník dodal, že ve stížnosti jsou zmíněny i známé osobnosti. „V žalobě jsou mimo jiné jmenováni JK Rowlingová a Elon Musk,“ uvedl a dodal, že součástí vyšetřování by mohl být i Donald Trump.



„Trump tweetoval, takže ať už je v naší žalobě jmenován, nebo ne, bude nevyhnutelně prověřován v rámci obžaloby.“



Khelifová čelila obvinění kvůli svému pohlaví poté, co vyšlo najevo, že jí bylo zakázáno startovat na mistrovství světa v boxu v roce 2023, protože neprošla testem způsobilosti pohlaví, který prováděla Mezinárodní boxerská asociace (IBA).



Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však tento test zpochybnil a před pařížskými událostmi zbavil IBA uznání jako řídícího orgánu boxu a vyloučil Mezinárodní boxerskou asociaci z olympijských her kvůli problémům, jako je korupce, finanční netransparentnost a řízení.



Khelifová se narodila jako žena a nikdy se neoznačila za transsexuála nebo intersexuála. MOV prohlásil, že její pohlaví je stejné: „Z vědeckého hlediska se nejedná o muže bojujícího se ženou.“



Záležitost si získala širokou pozornost poté, co italská boxerka Angela Cariniová po pouhých 46 sekundách vzdala zápas s Khelifovou v boxerské soutěži ve váze do 66 kg a prohlásila: „Nikdy jsem nepocítila takový úder.“



Khelifová byla poté zaplaven nadávkami, většinou prostřednictvím sociálních médií, zejména X. Komentáře se vystupňovaly poté, co o problému začaly psát vysoce postavené osobnosti.



Rowlingová ve zprávě pro svých 14,2 milionu sledujících na X zveřejnila obrázek ze zápasu Khalifové s Carini a napsala: „Úšklebek muže, který ví, že je chráněn misogynním sportovním establishmentem, který si užívá utrpení ženy, kterou právě udeřil do hlavy a jejíž životní ambice právě zničil.“



V dalším tweetu autorka Harryho Pottera uvedla: „Netvrdím, že Khelifová je transsexuál. Moje námitka a námitka mnoha dalších je proti tomu, aby se mužské násilí na ženách stalo olympijským sportem.“



Musk, který vlastní společnost X, sdílel příspěvek americké plavkyně Riley Gainesové, která uvedla, že „muži nepatří do ženských sportů“, a dodal: „Rozhodně.“



Trump mezitím zveřejnil fotografii ze zápasu doprovázenou vzkazem: „Budu držet muže mimo ženské sporty!“.



Boudi pro Variety uvedl, že ačkoli jsou ve stížnosti zmíněna jména, „žádáme, aby prokuratura vyšetřila nejen tyto lidi, ale kohokoli, koho uzná za nutné“. Dodal: „Pokud se případ dostane k soudu, budou postaveni před soud.“



Právník uvedl, že žaloba byla sice podána ve Francii, ale „může být zaměřena i na osobnosti v zahraničí“.



Khelifové trenér Pedro Diaz uvedl, že šikana, které byla boxerka během olympijských her vystavena, „neuvěřitelně ovlivnila ji“ i „všechny kolem ní“.



„Když poprvé bojovala na olympiádě, před ringem se strhla šílená bouře,“ řekl Diaz, který před Khelifovou pomáhal trénovat 21 olympijských vítězů. „Nikdy v životě jsem neviděl nic tak nechutného.“



Po svém sobotním vítězství nad Číňankou Jang Liou Khelifová prohlásila: „Jsem plně kvalifikovaná pro účast v této soutěži. Jsem žena jako každá jiná žena. Narodila jsem se jako žena, žila jsem jako žena, soutěžila jsem jako žena, o tom není pochyb.





„[Pomlouvači] jsou nepřátelé úspěchu, tak je nazývám já. A to také dává mému úspěchu kvůli těmto útokům zvláštní příchuť.“







