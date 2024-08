Můj zmatek kolem mediálního obrazu ukrajinského válečného úsilí

18. 8. 2024 / Boris Cvek

Nejprve bych chtěl jasně vyjádřit, že stojím na straně Ukrajiny a že si přeji, aby dosáhla plného osvobození svých území včetně Krymu. Jenže, jak jsme viděli nedávno v pražském metru, přání, byť ta nejlepší, nestačí. Lidé nevěděli, že mohou vlak zastavit tlačítkem, a člověk v kolejišti zemřel. Je otázka, zda takové tlačítko vůbec v případě ruské agrese na Ukrajině existuje. A co by mohlo zajistit svou mocí, pokud by ho někdo našel a zmáčkl. V současné situaci se podle mediálního obrazu zdá, že Ukrajina nějaké takové tlačítko našla, totiž v podobě vojenské operace na ruském území.





Zpočátku tato akce vyvolávala v médiích údiv a nejistotu, dnes ale už médii otřásá pocit průlomu. Jenže mně, kterému na Ukrajině, nikoli na čtenosti a vytváření nějakých obrazů, skutečně záleží, se z toho svírá žaludek. Ukrajina prý ukázala, že po loňském „fiasku“ umí dělat ofenzívu. Dobře, tak proč ji nedělá osvobozováním svých území?

Pořád se opakuje, že nachytala Rusko nepřipravené. Takže v tom je to tajemství, jak se naučila dělat ofenzívu? Martin Dorazín právě na iRozhlase píše, že ruská armáda postupuje směrem k velkým městům na Donbase, která jsou postupně evakuována. Překvapilo mě to, protože média vytvářejí obraz, že ty skutečně důležité boje probíhají už jen v Rusku.

Někdy se mi zdá z mediálních vyjádření, že ani Napoleon, ani Hitler v Rusku nepostoupili nikdy tak daleko jako ukrajinská armáda v Kurské oblasti, a pak se podívám na mapu Ruska a vlastně ani nevidím, co bylo dobyto. Vladimír Votápek na iRozhlasu tvrdí, že až dosud se zdálo, že Ukrajina musí prohrát, ale teď prý konečně vidíme, že tomu tak nebude, prý aspoň na úrovni propagandistické. Ptám se s hrůzou, co si pan Votápek ve skutečnosti myslí. Opravdu si před měsícem myslel, že Ukrajina prohraje? Z jeho mediálních vystoupení za poslední rok bych to nikdy nedokázal vyvodit. Co řekne za půl roku?

Gita Zbavitelová na iRozhlase přeložila článek analytika z Bloombergu. Zajímavý článek. Na jedné straně je v něm jasně řečeno, že stále nevíme, zda kurská operace skončí pro Ukrajinu jako brilantní tah, nebo jako katastrofa. Na druhou stranu prý pokračování invaze je nejlepší způsob, jak donutit Putina k jednání. Takže vlastně víme, že to mělo smysl, nebo vlastně, že nic jiného smysl nemělo. Ale opravdu to víme, nebo jsou to jen propagandistické tahy?

