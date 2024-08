Chicago: Propalestinští demonstranti demonstrují před sjezdem Demokratické strany: „Jde o morálku"

20. 8. 2024

čas čtení 5 minut



Tisíce lidí zaplnily Union Park v Chicagu, kde demonstrují proti americké pomoci Izraeli ve válce v Gaze





Asi půl míle východně od národního sjezdu Demokratické strany v Chicagu se v pondělí v poledne zaplnil Union Park demonstranty, kteří chtěli Joeovi Bidenovi, Kamale Harrisové, delegátům i celému světu vzkázat: válka v Gaze by neměla být vedlejší téma.



Organizátoři z Koalice pro pochod na sjezd demokratů 2024 přilákali k protestu 172 místních a národních organizací. Na pochodu, který byl jednou z hlavních protiválečných demonstrací tohoto týdne, se sešly tisíce lidí.



Ke shromáždění se připojil i Mo Hussief, účetní z Chicaga.



„Moje rodina je v Gaze,“ řekl Hussief. „Za posledních 10 měsíců mi genocida zavraždila více než 100 členů rodiny. Takže jsem tady, abych protestoval jako Američan a řekl, že nechci, aby se mé daně používaly na vyvražďování mé vlastní rodiny.“



Hussief je voličem demokratů. Nebo spíš byl, jak řekl. Podporuje práva pracujících a chce podporu veřejného zdravotnictví, což jsou klíčové cíle demokratické politiky. Ale nic z toho mu nevrací mrtvé bratrance v Jabalii, řekl. Počet obětí v Gaze dosáhl minulý týden nejméně 40 000.



Hussief řekl, že je pro něj nemožné odevzdat hlas viceprezidentce, dokud bude podporovat vyzbrojování Izraele.



„Chci, aby demokraté v podstatě udělali zbrojní embargo pro Izrael,“ řekl. „Pokud bude zbrojní embargo pro Izrael, budu stoprocentně hlasovat pro Harrisovou. Mám rád Tima Walze. Demokratická strana se v domácích otázkách sjednocuje. Ale pro mě musí ukončit genocidu.“



Další účastník mítinku, Jonah Karsh, dorazil v rámci hnutí IfNotNow amerických židů z okolí Chicaga, kteří jsou proti válce.



„Pro židovskou komunitu je to samozřejmě opravdu bolestivá záležitost. Trhá to naše nitro. Je bolestné cítit, že komunita, na které mi tolik záleží, je rozdělena takovým problémem,“ řekl. „Zároveň když vidím, jak jsou zabíjeny děti údajně ve jménu bezpečnosti židů, nemám z toho pocit, že bych byl v bezpečí. Prostě mi to připadá špatné. A já bych nechtěl být nikde jinde“.



Na protestu se častěji objevovali demonstranti mávající palestinskými vlajkami a nesoucí nápisy přirovnávající Harrisovou k Donaldu Trumpovi, kteří jako by už dávno opustili obě hlavní strany a volili kandidátku strany Zelených Jill Steinovou, socialistickou kandidátku, nebo se zcela zdrželi hlasování.



Matt Stevens, vysokoškolský student v Nebrasce studující medicínu, řekl, že toto jsou jeho první prezidentské volby. Hlasuje pro Steinovou, a to i po nástupu Harrisové jako demokratické kandidátky.







Někteří demonstranti však měli na mysli narušení pořádku.

Pokud by k něčemu takovému došlo, bylo by to dílo vnějších provokatérů, řekla Watkinsová. „To by přišlo večer. Ale to už budu doma.“







„Byla viceprezidentkou. Stále měla slovo v tom, co Biden dělal,“ řekl Stevens. „Stále má možnost činit některá rozhodnutí a vyjadřovat svůj názor. Může říkat všechny ty věci a mluvit velké řeči, ale dokud nepředvede skutečné činy, nebudu pro ni hlasovat. Můj hlas si musí zasloužit.“Protestující pochodovali z Union Parku asi kilometr s úmyslem být na „dohled a na doslech“ od sjezdu.Rétorika řečníků byla ostrá, ale nezazněly žádné výzvy k násilí. Policie obklíčila Union Park již několik hodin před pochodem a ulice po celém městě byly zablokovány kvůli kontrole dopravy a davu.Jeden z protestujících, bývalý mariňák, který v polovině roku 2000 působil v Iráku, měl na sobě růžovou masku N95 a černo-zlatý kejf. Řekl, že se jmenuje Andrew, ale požádal, aby nebyl identifikován příjmením, aby mohl diskutovat o tom, co nazval potřebou více „přímé akce“.„Podle mého názoru je třeba víc než jen protestovat,“ řekl. „Myslím si, že lidé potřebují být trochu praktičtější. Myslím, že politici se musí bát. Nemyslím si, že je třeba jim ubližovat. Ale myslím si, že politici sedí ve své věži ze slonoviny... a jsou pohodlní. Lidé na ně netlačí. Tohle je ten největší nátlak, který se jim dostává.“„I kdyby to bylo jen tolik, jako když jim do klimatizace hodíte hnijící rybu. Ale opravdu si myslím, že bychom měli na naše politiky tlačit více přímo do očí. Celé to přísloví 'nedej jim pokoj'. S tím opravdu souhlasím.“Jiní demonstranti se přitom obávali, že by násilí nebo škody na majetku mohly mít vliv na jejich politické poselství.„Když jsem o tom přemýšlela, věděla jsem, že o to nejde,“ řekla Teri Watkinsová, demonstrantka z Chicaga podporující Chicagskou alianci proti rasismu a politické represi. „Zkazí to jejich poselství. Žádáme mír, takže by nemělo smysl být násilní.“