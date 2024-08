Pražské jaro nemělo program, vizi, nepřineslo nic konstruktivního, jen žvanění

21. 8. 2024 / Boris Cvek

Nemohu souhlasit s představou, že Češi nebo Slováci na jaře 1968 něco budovali, něco hledali nebo sledovali. Byl to spontánní proces vznikajícího mocenského vakua bez programu, plánu, představy, co se má tedy stát, co má být tím výsledkem. A vůbec nic konstruktivního se do srpna 1968 neudělalo. Jen se žvanilo.

Považuji za téměř jisté, že pokud by byla dlouhodobě zrušena cenzura, pokud by byl připuštěn politický pluralismu a svobodné volby, došlo by k začlenění Československa do západní kapitalistické Evropy. Nota bene pokud by mělo dojít ke skutečnému veřejnému prošetření zločinů 50. let a potrestání viníků, byl by to konce jakékoli legitimity komunistů. Vůbec bych se nedivil, kdyby došlo k diskreditaci levice jako takové. Sovětská invaze byla racionální a správný postup, pokud mělo Československo zůstat sovětským satelitem.