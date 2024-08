Ruská agrese na Ukrajině: Velký útok ukrajinských dronů na Moskvu, pokračující ukrajinský vpád do Kurska

21. 8. 2024

čas čtení 4 minuty



Podle moskevského primátora nejsou hlášeny žádné škody ani oběti, všech jedenáct ukrajinských dronů bylo sestřeleno



Ruská protivzdušná obrana sestřelila jedenáct ukrajinských dronů zaměřených na Moskvu. Byl to „jeden z největších“ takových úderů proti ruskému hlavnímu městu v historii, uvedli ve středu představitelé.



„Jedenáct dronů bylo zničeno“ nad Moskvou a jejím okolím, uvedlo ministerstvo obrany.



„Jedná se o jeden z největších pokusů o útok na Moskvu pomocí bezpilotních letounů v historii,“ dodal moskevský starosta Sergej Sobjanin. Sobjanin v dřívějším příspěvku uvedl, že nebyly hlášeny žádné škody ani oběti.



Útoky dronů na Moskvu jsou vzácné, v květnu Rusko uvedlo, že sestřelilo dron mimo hlavní město, což si vynutilo omezení na dvou hlavních letištích ve městě na necelou hodinu.



Kyjev od začátku konfliktu v roce 2022 opakovaně útočí na ropná a plynová zařízení v Rusku, která se nacházejí stovky kilometrů od jeho hranic, což označuje za „spravedlivou“ odvetu za útoky na jeho energetickou infrastrukturu.



Ukrajinské drony v neděli zaútočily na sklad ropy v ruské jižní Rostovské oblasti a způsobily rozsáhlý požár, uvedl místní gubernátor.



Požár ve městě Proletarsk v úterý stále zuřil a na jeho uhašení pracovalo asi 500 ruských hasičů.

- Ukrajina uvedla, že během kurské ofenzívy, která začala 6. srpna, se vzdalo velké množství ruských vojáků - údajně stovky. Agentura France-Presse navštívila záchytné centrum hned za hranicemi v ukrajinské Sumské oblasti.



Jeden dvaadvacetiletý ruský voják z povolání - branec - uvedl, že on a další byli „jednoduše opuštěni naším velením“, když se objevily ukrajinské jednotky, a nyní doufá, že „bude vyměněn a vrátí se domů ... ke své rodině“. Zástupce vedoucího detenčního zařízení, který uvedl své jméno Volodymyr, agentuře AFP řekl, že se zajatci zpočátku báli, ale „ožili“, když zjistili, že se s nimi zachází dobře.



- Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskij uvedl, že její jednotky dosáhly 28-35 km do ruské Kurské oblasti, zatímco Moskva přesouvá část svých vojáků z jiných směrů, aby tam posílila pozice. Rusko vytvořilo tři nová vojenská uskupení k posílení bezpečnosti v regionech sousedících s Ukrajinou, uvedl ruský ministr obrany Andrej Bělousov.



- Mezinárodně sankcionované, na Kreml napojené noviny Izvestija citovaly ruskou rozvědku, podle níž se na přípravě ukrajinské invaze do Kurska podílely americké, britské a polské zpravodajské služby. Voldymyr Zelenskyj trval na tom, že spojenci Ukrajiny nebyli informováni, protože by plán vyloučili jako „nereálný“; zatímco jiní představitelé a analytici uvedli, že informování USA a dalších zemí by na základě úniků informací z minulosti znemožnilo udržet operaci v tajnosti.



- Rusko zasáhlo energetickou infrastrukturu na severu Ukrajiny raketovým útokem a útokem dronů a způsobilo obrovský požár, při kterém se do ovzduší uvolnil chlór, uvedli v úterý ukrajinští představitelé. Zplodiny pocházely z průmyslového zařízení, které bylo napadeno v západní Ternopilské oblasti.



- Ukrajinské síly sestřelily tři balistické rakety a 25 z 26 dronů vypuštěných při úterním ranním útoku na devět regionů, uvedl velitel ukrajinského letectva. Jednalo se o pátý raketový útok Ruska na hlavní město Kyjev v tomto měsíci.



- Medveděv: Po vpádu do Kurska nebudou s Ukrajinou vedena žádná jednání



Ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti znamená, že mezi Moskvou a Kyjevem nebudou probíhat žádná jednání, dokud nebude Ukrajina zcela poražena, prohlásil ve středu Dmitrij Medveděv, zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady.



„Prázdné tlachání prostředníků, které nikdo nejmenoval, o báječném míru skončilo. Všichni teď všemu rozumí, i když to neříkají nahlas,“ napsal Medveděv v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



„Žádná další vyjednávání už nebudou, dokud nedojde k úplnému zničení nepřítele!“ dodal.



- Ukrajinská armáda uvedla, že v noci na středu zasáhla protiletadlový raketový systém S-300 umístěný v ruské Rostovské oblasti na jihu země.



Kyjevský generální štáb uvedl, že k útoku došlo poblíž osady Novošachtinsk a že S-300 byly použity k útoku na civilní infrastrukturu na Ukrajině, informovala agentura Reuters.



„Byly pozorovány výbuchy na určených místech zaměření,“ uvedl generální štáb v prohlášení. „Přesnost úderu se vyhodnocuje.“





Rostovský gubernátor Vasilij Golubjev uvedl, že síly protivzdušné obrany zničily nad jeho regionem raketu odpálenou Ukrajinou, ale ruské ministerstvo obrany se o tomto incidentu ve svém denním prohlášení nezmínilo.







Podrobnosti v angličtině ZDE

