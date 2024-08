Channel 4 News: Konflikt Hizbollah-Izrael eskaloval

26. 8. 2024

Izrael uvedl, že útok na Hizballáh začal před svítáním a že se ho zúčastnilo 100 stíhacích letounů, které zasáhly více než 40 cílů, a to na základě zpravodajských informací, že v 5:00 ráno byly na Izrael připraveny pálit raketomety.

„Operujeme v sebeobraně před Hizballáhem a jakýmkoli jiným nepřítelem, který se připojí k jeho útokům proti nám, a jsme připraveni udělat vše. Vše, co potřebujeme k obraně izraelského lidu.“





Reportér: Hizballáh kontroval, že vypálil více než 320 raket na 11 izraelských vojenských objektů, a tento úder vykreslil jako úspěch. Jeden izraelský voják byl zabit na palubě svého hlídkového člunu poté, co izraelská raketa zasáhla přilétající dron Hizballáhu. Tento dům na izraelském severu byl těžce poškozen, ale vůdce Hizballáhu dnes odpoledne uvedl, že jeho hlavním cílem byla vojenská zpravodajská základna Pavan poblíž Tel Avivu.





Šéf Hizballáhu: „Naše vojenská operace byla dokončena přesně podle plánu. Vyhodnotíme dopad dnešní operace, pokud nebudou výsledky dostatečné, odpovíme jindy.“





Reportér: Izraelský premiér uvedl, že tisíce raket Hizballáhu byly zničeny před startem a že všechny jejich bezpilotní letouny byly zachyceny. Přesto naznačil, že další vojenská akce je nevyhnutelná, dokud nebude hrozba ze strany Hizballáhu odstraněna.





Netanjahu: „Před třemi týdny jsme zlikvidovali jejich náčelníka štábu a dnes jsme zmařili jejich plán útoku. Nasralláh v Bejrútu a Kamání v Teheránu by měli vědět, že je to další krok na cestě k bezpečnému návratu našich obyvatel do jejich domovů. Opakuji: toto není konec příběhu.“





Reportér: Izraelské osobní lety byly buď odkloněny, nebo zpožděny, ale dnes ráno v 7:00 bylo hlavní letiště v zemi znovu otevřeno. Na druhé straně hranice v Libanonu byl den na pláži navzdory následkům výbuchů v pozadí.





Izraelský ministr zahraničí prohlásil, že jeho země neusiluje o válku v plném rozsahu a vojenská převaha Izraele zřejmě zabránila tomu, aby dnes vypukla.





Do oblasti nyní dorazila americká vojenská loď USS Abraham Lincoln. Hrozba přímého konfliktu s Amerikou zřejmě Íránce odradila, nikoli však Hizballáh, ačkoli i ten se nyní jevil mnohem slabší, než naznačuje jeho rétorika.





Izraelská obrana Iron Dome zjevně odvedla svou práci, a i když to způsobil Hizballáh, pouze první fázi, íránské tzv. ose odporu, se nepodařilo zasadit takový úder, jakého se mnozí Izraelci obávali.