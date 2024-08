Touha hejtmanů být navěky vytesán do balvanu

26. 8. 2024 / Jiří Hlavenka

Tohle je fakt strašidelný - ta touha hejtmanů být někde vytesán na věky věků do balvanu.

Oči bolí při pohledu na ty valašky, ještě víc na úděsnou typografii a nevím proč použité římské číslice - zřejmě protože ty arabské, beztak muslimské!!, v hnutí ANO přece podporovat nebudeme!



Tu cyklostezku ovšem nerealizuje hejtmanství (ani jedno), ale obec Trojanovice, která na to využije dominantně peníze z IROPu, tedy z evropských peněz - to je ta Evropská unie, kterou jejich společný šéf Babiš tak nenávidí, ale penízky si vemem, že.











Prča taky je, že příčinlivě poklepávající moravskoslezský hejtman je ve funkci asi čtyři měsíce, poté co nahradil svého kolegu korupčníka, a čekají ho v ní ještě celé dlouhé tři týdny, než mu skončí mandát. Cyklostezka se přitom chystala 8 let a tak jako všude ji chystají úředníci z gescí regionálního rozvoje. Tolik k nehynoucím zásluhám vytesaného poklepávače.

Cyklostezka vede vlastně jen z Trojanovic do sedla na hranici sousedního kraje a má úžasné 4 kilometry; kdyby to mělo aspoň rozměry Pacific Trailu, to by člověk poklepávání odpustil. (Pro srovnání, v Jihomoravském kraji máme 25 486 km cyklotras, každým rokem přibývají další vysoké desítky. To by bylo nějakých pomníčků, to by bylo poklepů!).



Cyklostezka propojí oba kraje tím způsobem, že sice dojedete z Trojanovic až do sedla Pindula na hranici druhého kraje, ale tam se potom otočíte a jedete zpátky, protože cyklostezka dál nepokračuje (slibují, že tohle bude v Budoucnu). Je to tedy taková docela krátká cyklostezka, ale na druhé straně je vkusně drahá, stojí 105 miliónů korun.

