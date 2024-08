Ukrajina se po ruských útocích na energetický sektor připravuje na zimní výpadky elektřiny

29. 8. 2024

čas čtení 6 minut





Kyjev žádá o větší podporu v rámci protivzdušné obrany, po posledních úderech se opravuje a vládnou obavy, že další by mohly mít katastrofální následky





Ukrajinské úřady se snaží vyhodnotit škody způsobené jedním z největších ruských leteckých útoků v této válce, který byl proveden počátkem tohoto týdne a jehož cílem byla energetická infrastruktura po celé zemi, což dále ochromilo odvětví, na které se Moskva několikrát zaměřila už na jaře.



Zatímco velká část Ukrajiny stále zažívá konec velmi horkého léta, údery z tohoto týdne vyvolaly obavy z tvrdých chladných měsíců, které jsou před námi. „Letošní zima bude tvrdá, to je jisté,“ řekla Nataliia Shapovalová, vedoucí Institutu kyjevské ekonomické školy.



Pondělní útok, který přišel během ranní špičky, zahrnoval více než 100 raket a více než 100 bezpilotních letounů zaměřených na energetickou infrastrukturu po celé zemi, od východu v blízkosti frontové linie až po vzdálený západ u hranic se zeměmi EU. Ukrajinské úřady se snaží vyhodnotit škody způsobené jedním z největších ruských leteckých útoků v této válce, který byl proveden počátkem tohoto týdne a jehož cílem byla energetická infrastruktura po celé zemi, což dále ochromilo odvětví, na které se Moskva několikrát zaměřila už na jaře.Zatímco velká část Ukrajiny stále zažívá konec velmi horkého léta, údery z tohoto týdne vyvolaly obavy z tvrdých chladných měsíců, které jsou před námi. „Letošní zima bude tvrdá, to je jisté,“ řekla Nataliia Shapovalová, vedoucí Institutu kyjevské ekonomické školy.Pondělní útok, který přišel během ranní špičky, zahrnoval více než 100 raket a více než 100 bezpilotních letounů zaměřených na energetickou infrastrukturu po celé zemi, od východu v blízkosti frontové linie až po vzdálený západ u hranic se zeměmi EU.





Zatímco jarní údery byly zaměřeny na výrobní kapacity, pondělní útoky se z velké části soustředily na distribuční infrastrukturu, jako jsou rozvodny elektřiny. Vedly k nouzovým výpadkům elektřiny po celé zemi, které přešly do plánovaných odstávek, jež postihly Kyjev a mnoho dalších měst.



Podle mnoha odhadů Rusko ještě před údery z tohoto týdne zničilo přibližně polovinu ukrajinské energetické kapacity. V létě probíhaly opravy, ale Kyjev stále žádá o zvýšenou podporu protivzdušné obrany od západních spojenců, a panují obavy, že další údery by mohly změnit obtížnou situaci v katastrofální.



„Není snadné situaci zlepšit, ale další útoky mohou způsobit její zhoršení,“ řekl Andrian Prokip, kyjevský energetický expert z Kennanova institutu ve Washingtonu.



„I v nejlepším případě dojde k plánovaným odstávkám. Jak budou vypadat, bude záviset na teplotě. Pokud bude -5 [stupňů Celsia], lze očekávat harmonogram sedmi hodin vypnutí a dvou hodin zapnutí,“ řekl.



Na červnové konferenci v Berlíně prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko zničilo 80 % ukrajinské výroby tepelné energie a třetinu výroby vodní energie. V úterý odmítl upřesnit, jaké další škody pondělní údery způsobily.



„Nemám moc rád energetické PR. Není příliš užitečné, když nepřítel ví, jaké škody způsobil. Informace o stavu našich energetických zařízení a o tom, co v nich v současné době děláme, nechť jsou zamlčeny,“ řekl.



„Byl to velký zásah a audit pokračuje,“ řekl v Kyjevě Mychajlo Podoljak, Zelenského poradce. „Víme, co je potřeba: oprava a souběžně s tím větší podpora protivzdušné obrany,“ dodal.



Šapovalův institut odhaduje, že od začátku plnohodnotné invaze způsobily ruské údery na energetickou infrastrukturu škody ve výši 16 miliard dolarů a také ztrátu příjmů ve výši 40 miliard dolarů.



Země je nyní nepochybně lépe připravena na zimu než na začátku války. Nemocnice, kritická infrastruktura a mnoho podniků má k dispozici generátorové kapacity. V Kyjevě probíhal během dlouhých výpadků proudu tento týden život téměř normálně, před kavárnami, restauracemi a dalšími podniky vrčely malé generátory.



Časté výpadky elektřiny, které se očekávají v průběhu zimy, však pravděpodobně způsobí řadu vedlejších dopadů, od postižení starších lidí a osob s pohybovými problémy, kteří bydlí ve výškových budovách a kteří nebudou moci používat výtahy, pokud si budova nepořídila generátor, až po omezení fungování podniků a v důsledku toho snížení daní plynoucích do rozpočtu. Trvalý výpadek proudu by mohl mít katastrofální následky pro těžký průmysl na východě země, který se zatím ukázal jako pozoruhodně odolný navzdory více než dvěma letům války v plném rozsahu.



Existuje „spousta malých i velkých příběhů“, které vznikají v důsledku výpadků elektřiny, řekla Shapovalová. Ve velké části východní části země, kde kvůli hrozbě úderů probíhá školní výuka online, je kvůli nedostatku elektřiny obtížnější napájet zařízení a mít přístup k internetu pro výuku. V některých výškových budovách výpadky proudu znamenají, že nelze čerpat vodu do vyšších pater, a „scénář soudného dne“ předpokládal, že ruské údery povedou také k velkému nedostatku vody i elektřiny, řekla Shapovalová.



V červnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Brusel plánuje financovat rozvoj malých generátorů po celé zemi. „Cílem je pomoci decentralizovat energetickou soustavu a zvýšit tak její odolnost,“ uvedla.



Byla liberalizována pravidla pro výrobu elektřiny pomocí plynových turbín, což vedlo k nárůstu výroby elektřiny v malém měřítku, která může být realizována kdekoli, kde je přístup k dodávkám plynu a elektrickým kabelům, přičemž systémy jsou postaveny uvnitř přepravních kontejnerů nebo malých budov. „Některé společnosti to dělají pro pokrytí vlastních potřeb, jiné pro připojení k síti a následný prodej na trhu,“ řekl Prokip.



Obnovené zaměření na energetiku přichází po překvapivém vpádu Ukrajiny do ruské Kurské oblasti na začátku tohoto měsíce, kdy Kyjev nyní kontroluje kus ruského území a mění dynamiku na bojišti, i když ukrajinské síly zůstávají na východě Donbasu na ústupu.



Cíle operace, které Ukrajina podle svých slov spojencům předem nesdělila, stále nejsou jasné. Ve středu zástupce ředitele CIA David Cohen uvedl, že očekává, že se Ukrajina pokusí území „po určitou dobu“ udržet. Kyjev uvedl, že kontroluje asi 1 200 km2 území a že chce v pohraniční oblasti vytvořit „nárazníkovou zónu“, aby zabránil ruským útokům na ukrajinské území.





„Můžeme si být jisti, že Putin podnikne protiofenzívu a pokusí se získat toto území zpět,“ řekl Cohen na bezpečnostním summitu v Marylandu. „Myslím, že očekáváme, že to bude pro Rusy těžký boj.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0