Protestující po celém Izraeli vyzývají Netanjahua k dohodě o rukojmích

1. 9. 2024

čas čtení 9 minut

Tel Aviv - Tens of thousands in the streets. Demanding Netanyahu sign the deal and bring the hostages home, now!



Masové protesty následují po výzvě šéfa izraelských odborů ke generální stávce poté, co bylo přes noc získáno šest mrtvol rukojmích držených Hamásem



Šéf izraelských odborů vyzval k pondělní generální stávce



Šéf izraelského odborového svazu Histadrut, který zastupuje statisíce zaměstnanců veřejného sektoru, vyzval ke generální stávce, která začne v pondělí v 6 hodin ráno a jejímž cílem je vyvinout tlak na vládu, aby dosáhla dohody o navrácení izraelských rukojmích, které Hamás stále zadržuje v Gaze, informovala agentura Reuters.



Arnon Bar-David vyzval všechny civilní zaměstnance, aby se ke stávce připojili, a uvedl, že letiště Ben Gurion, hlavní izraelský letecký dopravní uzel, bude od osmi hodin ráno uzavřeno.



„V tunelech v Gaze jsou vražděni židé. Je to nepochopitelné a musí to přestat,“ citoval deník Times of Israel jeho slova, která pronesl na tiskové konferenci po setkání s Fórem rodin rukojmích a pohřešovaných v Tel Avivu po potvrzení smrti dalších šesti rukojmích zajatých při útoku Hamásu 7. října.



Bar-David řekl:



"Místo dohody dostáváme pytle s mrtvolami. Dospěl jsem k závěru, že jedině náš zásah může pohnout těmi, kteří musí změnit svůj postoj.



Vyzývám obyvatele Izraele, aby dnes večer a zítra vyšli do ulic a aby se všichni zúčastnili stávky."



Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných, organizace rodin rukojmích, dnes již dříve vyzvala veřejnost, aby se „připojila k masové demonstraci a požadovala úplné uzavření země“.



Asociace izraelských výrobců uvedla, že podporuje stávku, a kritizovala vládu za to, že nepřivedla rukojmí zpět živé, což označila za „morální povinnost“.



Podle deníku Times of Israel prohlásily obce Tel Aviv, Kfar Saba a Givatajim, že se zítra připojí k celostátní stávce na podporu rodin rukojmích.



Šéf Histadrutu Arnon Bar-David vystoupil na demonstraci v Tel Avivu, kde vyzval soukromý sektor, aby se ke stávce připojil.



Řekl: „Celá země zítra zůstane stát“, včetně autobusových linek, přístavů a obcí.



Bar-David uvedl, že rodinám rukojmích slíbil, že využije své pravomoci a zastaví ekonomiku, „až přijde čas“.



„Ten čas nastal nyní,“ řekl.



Jeho projev se setkal s potleskem i bučením. „Kde jsi byl doposud?“ vykřikl jeden člověk, informoval deník Times of Israel.



Generální stávka, která se má v Izraeli konat v pondělí, nemá podle Times of Israel všeobecnou podporu v celé zemi.



Několik měst a obcí včetně Jeruzaléma, Ašdodu a Bnej Braku se stávky nezúčastní.



Israel Gantz, šéf regionální rady Mateh Binyamin na Západním břehu Jordánu, uvedl, že tito zaměstnanci se „nezúčastní nelegální stávky, která oslabuje zemi“.



Izraelští demonstranti naléhají na dohodu, aby se rukojmí vrátili domů „hned"



Truchlící a rozzlobení Izraelci skandovali „Teď“ a požadovali, aby premiér Benjamin Netanjahu dosáhl příměří s Hamásem a přivedl zbývající zajatce domů.



Před Netanjahuovým úřadem v Jeruzalémě se shromáždily tisíce lidí, z nichž někteří plakali. V Tel Avivu pochodovali příbuzní rukojmích s rakvemi, které symbolizovaly mrtvé.





Biden hovořil s rodiči Hershe Goldberga-Polina, Rachel Goldbergovou a Jonem Polinem, kteří minulý měsíc vystoupili na Národním sjezdu demokratů, aby jim vyjádřil soustrast, uvedl představitel Bílého domu.









Smotrich, krajně pravicový představitel izraelské vlády, uvedl, že kdo vstoupí do stávky, nedostane zaplaceno.













„Podle soudní pitvy se odhaduje, že ke smrti rukojmích došlo přibližně 48-72 hodin před jejich ohledáním (mezi čtvrtkem a pátečním časným ránem).“







„Opravdu si myslíme, že vláda dělá tato rozhodnutí kvůli vlastnímu zachování a ne kvůli životům rukojmích, a musíme jí říct: „Přestaňte!“,“ řekla Šlomit Hacohenová, obyvatelka Tel Avivu.Tři ze šesti nalezených mrtvých rukojmích - včetně jednoho Izraelce - měli být údajně propuštěni v první fázi návrhu na příměří, o němž se jednalo v červenci, a to jen zvýšilo pocit vzteku a frustrace mezi protestujícími.„Není nic horšího než vědomí, že mohli být zachráněni,“ řekla Dana Loutaly. „Někdy je potřeba něco tak strašného, aby to lidmi otřáslo a vyvedlo je to do ulic.“Hamás nabídl propuštění rukojmích výměnou za ukončení války, stažení izraelských sil z Gazy a propuštění velkého počtu palestinských vězňů, včetně vysoce postavených bojovníků., zatímco republikáni kritizovali prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovou za to, že neposkytli Izraeli silnější podporu.Izrael vyzvedl těla šesti rukojmích z tunelu v Gaze, kde byli zřejmě zabiti krátce předtím, než se k nim dostaly jeho jednotky, což v neděli vyvolalo izraelské protesty a plánované stávky kvůli tomu, že se je nepodařilo zachránit.Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich obvinil odborový svaz Histadrut, že jedná v zájmu Hamásu, když od pondělí svolává generální stávku.Smotrich uvedl, že stávka plní sen vůdce Hamásu Jahjá Sinvara.Předtím Smotrich vyzval k připojení Západního břehu Jordánu k Izraeli.Přes noc se rozšířily zvěsti: Izraelské obranné síly (IDF) našly v Gaze mrvoly. Všichni v Izraeli věděli, že mrtvá těla jsou pravděpodobně rukojmí, která byla zadržena 7. října. Chmurné podrobnosti - kolik jich je, jaká je jejich totožnost a jak a kdy zemřeli - se pomalu objevovaly v neděli v ranních hodinách, k rostoucímu smutku a vzteku v celé zemi.Těla šesti lidí unesených Hamásem zaživa - Carmela Gata, Edena Jerušalmiho, Herše Goldberga-Polina, Alexandra Lobanova, Almoga Sarusiho a nadrotmistra Oriho Danina - byla nalezena v tunelu v Rafáhu 20 metrů pod zemí, kilometr od místa, kde byl minulý týden nalezen v relativně slušném stavu další rukojmí, Kaid Farhan Alkadi. Goldberg-Polin, izraelsko-americký občan, se v dubnu objevil na videu Hamásu. Ze záběrů bylo patrné, že má amputovanou levou ruku.První pitvy ukázaly, že všech šest zemřelo na následky střelby do hlavy a jinak byli ve slabém, ale stabilizovaném stavu, uvedl izraelský deník Haaretz. IDF uvedly, že se domnívají, že rukojmí byli zabiti v pátek nebo v sobotu, krátce předtím, než na místo dorazili vojáci. Byli zabiti, aby bylo zabráněno jejich záchraně.Zatím je příliš brzy na to, aby se to dalo odhadnout, ale hněv nad jejich smrtí by mohl být jiskrou, která oživí protestní hnutí v Izraeli požadující příměří a dohodu o propuštění rukojmích, stejně jako výzvy k novým volbám, jejichž cílem je svrhnout pravicovou vládu premiéra Benjamina Netanjahua. Dlouholetý izraelský vůdce opakovaně obviňován, že dohodu o příměří zdržuje kvůli vlastnímu politickému prospěchu.píše list Times of Israel.V prohlášení Asociace ředitelů univerzit se uvádí, že se „připojí k ekonomické odstávce“ ve snaze podpořit dohodu o propuštění rukojmích zadržovaných v Gaze.„Vedoucí univerzit opakují svou výzvu izraelské vládě, aby se osvobození rukojmích stalo nejvyšší národní misí,“ uvádí se v oznámení.Mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedla, že byli zastřeleni zblízka krátce předtím, než byla jejich těla vyzvednuta z pásma Gazy.„Šest rukojmích bylo zavražděno teroristy Hamásu několika výstřely z bezprostřední blízkosti,“ uvedla podle agentury France-Presse v prohlášení mluvčí Šira Šalamonová.